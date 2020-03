Les Killers partagent un seul album de détail de mise en garde implosant le Mirage

Après avoir préalablement taquiné la sortie, The Killers ont partagé leur nouveau single ‘Caution’ et annoncé les détails de sortie de leur nouvel album attendu Imploding The Mirage.

“Attention”, c’est toute l’implosion de l’excellence du Mirage en trois minutes et demie. À la fois rafraîchissant de niveau supérieur et rappelant les albums très appréciés du groupe Sam’s Town et Battle Born, il trouve The Killers évoquant l’esprit d’une réinvention ambitieuse associée au type de refrain anthémique auquel ils sont devenus synonymes. La piste propose également un solo de guitare emblématique gracieuseté de la légendaire Lindsey Buckingham.

Les vétérans du rock de Las Vegas ont maintenant confirmé que leur sixième record serait publié le 29 mai. Ils ont également annoncé d’autres dates pour la plus grande tournée mondiale de leur carrière. Enregistré en Utah, Vegas et LA et auto-produit en collaboration avec Shawn Everett et Jonathan Rado de Foxygen, Imploding The Mirage présente des spots invités de Lindsey Buckingham, ainsi que de kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel de War On Drugs, Blake Mills et Lucius.

Les Killers sont également ravis d’annoncer des dates supplémentaires dans le monde entier – jouant certaines des plus grandes salles du monde – pour leur tournée britannique et européenne déjà à guichets fermés cet été. Lorsqu’ils ont été annoncés l’automne dernier, les dix concerts au Royaume-Uni dans les stades du groupe se sont vendus immédiatement, déplaçant plus de 350 000 billets en quelques heures. L’étape au Royaume-Uni comprendra deux soirées à guichets fermés au London Emirates Stadium de 55 000 places ainsi qu’un spectacle de 50 000 places à Manchester à Emirates Old Trafford. Ces spectacles à guichets fermés se trouvent à l’arrière de la vedette triomphante du groupe samedi soir 2019 au festival de Glastonbury à 150000 personnes, où le groupe a traité la foule ravie avec des performances surprises de Johnny Marr des Smiths et de Pet Shop Boys. L’invité spécial Johnny Marr se joint à nouveau au groupe cet été en tant qu’ouvreur pour les spectacles américains et canadiens.

Depuis la sortie de leur premier album en 2004, Hot Fuss, The Killers a vendu 28 millions d’albums, de grands stades et de festivals à travers le monde et remporté des dizaines de distinctions dans le monde. Le groupe poursuit son règne en tant que héros du cœur de l’Amérique alors qu’il se dirige vers Imploding The Mirage. Après leur album Billboard # 1 de 2017, Wonderful Wonderful – une sorte de lettre d’amour, alors que Brandon Flowers créait des chansons d’encouragement pour sa femme lors de crises de dépression paralysantes – Imploser le Mirage est la lumière après l’obscurité; surmonter la tristesse et passer à la célébration. C’est un record d’amour éternel, de persévérance dans les moments difficiles et de force tirée des amitiés et des liens familiaux lors de la tempête.

En effet, Imploding The Mirage laisse le grain et les paillettes de Vegas derrière pour quelque chose de plus expansif et triomphant. (Littéralement. Flowers a déplacé sa famille des appartements desséchés de Vegas, NV dans les montagnes luxuriantes de l’Utah avant de commencer à travailler sur le disque.) C’est un album qui a également poussé le groupe hors de leur zone de confort musical, explorant de nouveaux terrains et faisant référence à la des albums dans leur collection qui les ont remplis d’un sentiment de romance et de camaraderie dans leur jeunesse. Les influences incluent Kate Bush et Peter Gabriel, ainsi que les pierres de touche de Killers comme Bruce Springsteen et New Order.

Les dates des tournées mondiales de Killers sont les suivantes:

26/5/20 Doncaster, Royaume-Uni @ Keepmoat Stadium **

28/5/20 Falkirk, Scotland, UK @ The Falkirk Stadium ** Épuisé

30/5/20 Manchester, UK @ Emirates Old Trafford, Uk ** Épuisé

1/6/20 Norwich, UK @ Carrow Road Stadium, Uk ** Épuisé

3/6/20 Southampton, Royaume-Uni @ St Mary’s Stadium, Royaume-Uni ** Épuisé

5/6/20 Londres, Royaume-Uni @ Emirates Stadium, Royaume-Uni ^^

6/6/20 Londres, Royaume-Uni @ Emirates Stadium, Royaume-Uni ^^ Épuisé

9/6/20 Bristol, UK @ Ashton Gate Stadium ## Épuisé

11/6/20 Coventry, UK @ Ricoh Stadium ## Épuisé

13/6/20 Middlesbrough, UK @ Riverside Stadium ## Épuisé

16/6/20 Dublin, Irlande @ Malahide Castle ^^ Épuisé

17/6/20 Dublin, Irlande @ Malahide Castle ^^ Épuisé

19/6/20 Scheessel, Allemagne @ Hurricane Festival

20/6/20 Neuhausen, Allemagne @ Southside Festival

21/6/20 Werchter, Belgique @ Tw Classic

23/6/20 Zagreb, Croatie @ Inmusic Festival

27/6/20 Stockholm, Suède @ Lollapalooza (Stockholm)

7/7/20 Amsterdam, Pays-Bas @ Ziggo Dome &&

7/7/20 Boulogne-Billancourt, France @ La Seine Musicale &&

9/7/20 Madrid, Espagne @ Mad Cool Festival

10/7/20 Bilbao, Espagne @ Bilbao Bbk Live Festival

07/12/20 Milan, Italie @ Milano Summer Festival

14/7/20 Vienne, Autriche @ Stadthalle

16/7/20 Ostrava, République tchèque @ Colors Of Ostrava Festival

18/7/20 Moscou, Russie @ Park Live Festival

18/8/20 Denver, Co @ Pepsi Center ++

19/8/20 Salt Lake City, Ut @ Vivint Smart Home Arena ++

21/8/20 Vancouver, Bc @ Rogers Arena ++

22/8/20 George, Wa @ Gorge Amphitheatre ++

23/8/20 Portland, Or @ Moda Center ++

25/8/20 San Francisco, Ca @ Chase Center ++

26/8/20 San Diego, Ca @ Pechanga Arena ++

28/8/20 Las Vegas, Nv @ Mgm Grand Garden Arena ++

29/8/20 Los Angeles, Ca @ Banc Of California Stadium ++

30/8/20 Phoenix, Az @ Gila River Arena ++

10/9/20 Houston, Tx @ Toyota Center ++

11/9/20 Fort Worth, Tx @ Dickies Arena ++

12/9/20 Austin, Tx @ Frank Erwin Center ++

15/9/20 Miami, Fl @ Americanairlines Arena ++

16/9/20 Orlando, Fl @ Amway Center ++

18/9/20 Atlanta, Ga @ State Farm Arena ++

19/9/20 Nashville, Tn @ Bridgestone Arena ++

20/9/20 St. Louis, Mo @ Chaifetz Arena ++

22/9/20 St. Paul, Mn @ Xcel Energy Center ++

23/9/20 Chicago, Il @ United Center ++

25/9/20 Toronto, On @ Scotiabank Arena ++

26/9/20 Montréal, Qc @ Bell Centre ++

27/9/20 Verona, Ny @ Turning Stone Event Center ++

29/9/20 Philadelphie, Pa @ Wells Fargo Center ++

1/10/20 New York, Ny @ Madison Square Garden ++

2/10/20 New York, Ny @ Madison Square Garden ++

10/03/20 Washington, Dc @ Capital One Arena ++

5/10/20 Boston, Ma @ Td Garden ++

6/10/20 University Park, Pa @ Bryce Jordan Center ++

8/10/20 Pittsburgh, Pa @ Petersen Events Center ++

9/10/20 Cleveland, Oh @ Rocket Mortgage Fieldhouse ++

10/10/20 Detroit, Mi @ Little Caesars Arena ++

11/11/20 Brisbane, Australie @ Brisbane Entertainment Centre

14/11/20 Sydney, Australie @ Qudos Bank Arena

18/11/20 Perth, Australie @ Rac Arena

21/11/20 Melbourne, Australie @ Aami Park

29/11/20 Mexico, Mexique @ Foro Sol

1/12/20 Monterrey, Mexique @ Arena Monterrey

2/12/20 Monterrey, Mexique @ Arena Monterrey

4/12/20 Zapopan, Mexique @ Estadio 3 De Marzo.

Imploding The Mirage est sorti le 29 mai et peut être précommandé ici.