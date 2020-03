Les Killers reviennent au Mexique pour un concert au Foro Sol!

The Killers est l’un des groupes les plus appréciés des Mexicains. Sa visite au Foro Sol à Mexico en avril 2018 a été épique lorsqu’un Mexicain a été amené à jouer, et il a complètement volé la vedette. Aussi, sa présentation au Corona Capital Guadalajara où a présenté la tournée de promotion de Merveilleux merveilleux, C’était mémorable pour tout le thème de Las Vegas, d’où le groupe est originaire.

Depuis ce moment, Nous demandons tous que The Killers et les bonnes vibrations de Brandon Flowers reviennent au pays soit pour un festival, soit seuls … et ce 2020 va se réaliser. Il s’avère que sur le site officiel de The Killers, plusieurs dates pour le Mexique semblent prévues pour le 29 novembre prochain, 202o au Foro Sol à Mexico; Les 1er et 2 décembre à l’aréna de Monterrey; et le 4 décembre au stade du 3 mars à Zapopan. C’est comme ca. Flowers et compagnie reviendront dans notre pays pour promouvoir leur prochain album intitulé Imploser le Mirage, qui sort le 29 mai.

Juste Ce jeudi 12 mars, The Killers a sorti une chanson de ce matériel studio sous le nom “Caution”. Dans cette chanson, comme nous l’avons mentionné, nous pouvons entendre une évolution tout à fait cohérente avec le son que The Killers a maintenu ces dernières années. En près de quatre minutes et demie, une couche massive de synthés mélangés à une guitare acoustique et même des arrangements de cordes très subtils accompagnent le chant de Brandon.

Dans le compte Twitter officiel du groupe, ils ont publié un message avec l’annonce de cette tournée mondiale où ils ont également dit que l’organisation de la tournée prend beaucoup de temps, et compte tenu des événements internationaux liés à la propagation du coronavirus, ils disent que ils prennent en compte tous les protocoles de soins et de sécurité et d’hygiène. “Nous espérons que le coronavirus suit les schémas traditionnels de contagion respiratoire.”

Jusqu’à présent, aucun coût n’a encore été révélé pour la présentation de The Killers au Foro Sol, mais nous serons attentifs à mettre à jour cette note avec les informations nécessaires.