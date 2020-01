Les listes de lecture Spotify Pet permettent aux utilisateurs de créer des listes de lecture pour leurs animaux de compagnie

Spotify lance un nouveau générateur de playlist pour créer une playlist pour les animaux de compagnie. Les utilisateurs peuvent choisir de créer une liste de lecture Spotify pour cinq types d’animaux différents.

Un nouveau site Web de playlist pour animaux de compagnie Spotify a été lancé pour aider les utilisateurs de Spotify à démarrer. Les utilisateurs peuvent choisir parmi chat, chien, iguane, oiseau ou hamster pour commencer à générer une liste de lecture. On vous demande également de définir quelques traits de personnalité concernant votre animal de compagnie – sont-ils énergiques ou détendus, timides ou amicaux?

Les utilisateurs peuvent ensuite télécharger une photo de leur animal de compagnie et son nom pour voir une liste de lecture Spotify pour animaux de compagnie personnalisée pour leur animal de compagnie.

La liste de lecture semble générer de la musique que le propriétaire appréciera en fonction des paramètres. Pour mon chien énergique, amical et curieux Luna, Spotify a recommandé une collection d’artistes qui semblent se détacher de mes propres listes de lecture.

Honnêtement, c’est un stratagème pour différencier Spotify d’Apple Music en incitant les propriétaires d’animaux à créer une liste de lecture. Une étude récemment publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science a révélé que les chats aiment la musique, mais pas la musique humaine.

Les chercheurs ont découvert que les chats préféraient certaines pistes adaptées aux chats conçues pour les chats. Ils ont à peine réagi à deux chansons humaines, “Air on a G String” de Bach et “Elegie” de Gabriel Fauré. Vous pouvez entendre la musique créée spécifiquement pour les chats ci-dessous.

Les listes de lecture pour animaux de compagnie Spotify sont également un moyen pratique pour Spotify de collecter de nombreuses données publicitaires. Désormais, une entreprise de streaming musical peut créer une image précise de la possession d’un animal de compagnie. Les listes de lecture ne semblent pas être spéciales, au-delà du rythme suivant que vous avez choisi lors de la configuration.

Certaines personnes en ligne sont contrariées par le fait que Spotify choisisse de se concentrer sur ces fonctionnalités. Les gens ont demandé une lecture sans perte, un support Apple Watch hors ligne et des tonnes de fonctionnalités plus utiles. Eh bien, au moins Spotify sait quel type d’animaux que vous possédez maintenant, non?