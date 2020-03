Des représentations indéfectibles de la haine raciale aux invectives percutantes contre l’injustice, des revendications d’égalité et même des hymnes de stade avec un message subversif, les meilleures chansons de protestation ne parlent pas seulement des problèmes de leur temps, mais transcendent leurs époques pour devenir des expressions politiques intemporelles. Le hip-hop reste sans doute la musique la plus engagée politiquement de notre ère actuelle, mais, au fil des décennies, le jazz, le folk, le funk et le rock ont ​​tous contribué aux meilleures chansons de protestation de tous les temps.

Beaucoup d’autres peuvent prétendre à une place dans cette liste. Vous pensez que nous avons raté vos meilleures chansons de protestation? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons de protestation sur Spotify et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons de protestation de tous les temps.

Les meilleures chansons de protestation de l’histoire: 10 hymnes politiques intemporels

Billie Holiday: «Strange Fruit» (1939)

Écrit comme un poème par Abel Meeropol – un enseignant juif blanc et membre du Parti communiste américain – et publié en 1937 avant de mettre les lignes en musique, “ Strange Fruit ” expose la brutalité du racisme aux États-Unis à l’époque au moyen d’une description austère et puissante d’une carte postale que Meeropol avait vue représentant un lynchage. Juxtaposant des scènes idylliques et fleuries d’un paysage du Sud avec des descriptions intransigeantes de corps noirs se balançant d’un arbre, ses mots étaient directs et avaient l’effet souhaité de choquer et de consterner les auditeurs.

Quand Billie Holiday a commencé à interpréter la chanson à Café Society, en 1939, elle avait peur des représailles. Mais «Strange Fruit» est devenu un véritable spectacle – littéralement. Une règle a été imposée selon laquelle elle ne pourrait la jouer que comme la dernière chanson de son set, une fois que le personnel du bar avait appelé l’heure et que la pièce était sombre. Holiday a compris l’impact de la chanson et savait qu’elle devait l’enregistrer, mais lorsqu’elle a approché Columbia, son label, ils ont craint les répercussions et lui ont donné la permission de l’enregistrer pour un autre label. Commodore est intervenu et a publié la version de Holiday, qui a ensuite été vendue à un million d’exemplaires, faisant prendre conscience de la cruauté et des souffrances indicibles causées par le racisme. Quel que soit le nombre de fois qu’on l’entend, ‘Strange Fruit’ ressemble toujours à un avertissement d’un passé pas trop lointain.

Woody Guthrie: «Cette terre est votre terre» (1944)

Il est remarquable de penser qu’une chanson aussi ancrée dans la psyché américaine que «This Land Is Your Land» de Woody Guthrie a commencé sa vie comme une chanson-réponse. Guthrie était devenu de plus en plus irrité par ce qu’il considérait comme la complaisance suffisante de “ God Bless America ” d’Irving Berlin (incontournable à la fin des années 30, grâce à la radio diffusant la version de Kate Smith) et avait conçu une réplique qui célébrait la beauté naturelle des États-Unis. tout en remettant en question la notion de propriété privée des biens et en soulignant le problème que l’Amérique avait avec la pauvreté et les inégalités. Il a basé la chanson sur «Quand le monde est en feu» de la famille Carter (elle-même dérivée de l’hymne baptiste «Oh, mon frère bien-aimé») et l’a appelée «Dieu bénit l’Amérique». À l’origine, plutôt que chaque verset se terminant par «Cette terre a été faite pour vous et moi», avait écrit Guthrie, «Dieu a béni l’Amérique pour moi».

Guthrie a enregistré la chanson comme une démo en 1944, en changeant le titre et en omettant le verset le plus explicitement politique. Pourtant, «This Land Is Your Land» a progressivement pris de l’ampleur en étant adopté comme un hymne patriotique et chanté autour des feux de camp, lors de rassemblements et dans des écoles à travers les États-Unis. Comme pour les meilleures chansons de protestation, elle résonne toujours: Pete Seeger et Bruce SpringsteenLe rendu émouvant de la cérémonie d’inauguration du président Barack Obama en 2009 témoigne de sa puissance durable.

Bob Dylan: ‘Masters Of War’ (1963)

Alors que de nombreuses incursions de Dylan dans l’écriture politisée laissent place à l’interprétation, ‘Masters Of War’ voit le joueur de 21 ans à son apogée. À la sortie de son album parent, The Freewheelin ‘Bob Dylan, il a déclaré au critique de Village Voice, Nat Hentoff, “Je n’ai jamais vraiment écrit quelque chose comme ça avant … Je ne chante pas des chansons qui espèrent que les gens mourront, mais je ne pourrais pas” t l’aider dans celui-ci. La chanson est une sorte de frappe, une réaction à la dernière goutte, une idée de ce que tu peux faire? »

C’est une chanson en colère, le jeune Dylan est évidemment exaspéré par un sentiment d’impuissance alors que les États-Unis s’enchevêtrent dans les affaires internationales – Cuba, Vietnam, Irak – pour des raisons qu’il considère comme égoïstes. Dans une interview accordée à USA Today en 2001, il a expliqué qu’il était «censé être une chanson pacifiste contre la guerre», ajoutant: «Ce n’est pas une chanson anti-guerre. Il s’oppose à ce que Eisenhower appelait un complexe militaro-industriel alors qu’il quittait la présidence. Cet esprit était dans l’air et je l’ai ramassé. »

Il l’a certainement fait. Dylan avait une capacité étrange à puiser dans le zeitgeist, en écrivant certaines des meilleures chansons de protestation des années 60. Malgré sa colère venimeuse, ‘Masters Of War’ a été couvert par de nombreux artistes des Staple Singers à Cher. Et son impact n’a pas terni; il a même été couvert par Ed Sheeran en 2013 pour la Campagne ONE contre la pauvreté dans le monde.

James Brown: «Dites-le fort – je suis noir et je suis fier (1968)

Bien qu’il ait changé le visage de la musique noire à quelques reprises en 1968, ‘Say It Loud – I’m Black And I’m Proud’ de cette année a été la première chanson sur laquelle James Brown a fait une déclaration ouverte sur les droits civils – et c’était une manière typiquement révolutionnaire de faire connaître ses sentiments. Le ton du mouvement des droits civiques a jusqu’à présent été celui d’une demande d’égalité. Brown, cependant, est sorti provocant et fier: il ne demande pas poliment l’acceptation; il est totalement à l’aise dans sa peau.

La chanson est allée au n ° 10 sur les charts Billboard et a établi le plan du funk. Comme plus tard Stevie Wonder classiques des années 70, c’était une chanson politique qui brûlait aussi le dancefloor; un assaut sans vergogne qui influencerait les générations.

Crosby, Stills, Nash & Young: ‘Ohio’ (1970)

Alors que le vieil adage prétend qu’une image vaut mille mots, dans le cas d’une photographie prise par l’étudiant John Filo et imprimée plus tard dans le magazine Life, une image a également inspiré l’une des meilleures chansons de protestation de son temps. La photo a été prise au lendemain de l’ouverture de la garde nationale de l’Ohio sur les étudiants qui protestaient contre la guerre du Vietnam à Kent State University, le 4 mai 1970, et capture la manifestante Mary Vecchio agenouillée et bouche bée sur le corps de l’étudiant Jeff Miller à au moment où elle se rend compte de ce qui s’est passé.

Quand Neil Young vu la photo, il était assez consterné pour prendre une guitare que David Crosby lui avait remise et verser sa colère dans une chanson. “Ohio” a tracé une ligne entre nous et eux dans le sable, avec des paroles telles que “Les soldats nous abattent / auraient dû être faites il y a longtemps”, reflétant le sentiment de protestation anti-étudiant parmi les factions du public américain. L’enregistrement de Crosby, Stills, Nash & Young l’a rendu encore plus puissant: un breuvage entêtant et frémissant d’une chanson qui se termine à la fin avec les cris épouvantés et passionnés de «Pourquoi?» De David Crosby. Seules les meilleures chansons de protestation transcendent un sujet très spécifique pour devenir universelles – et ‘Ohio’ fait exactement cela.

Robert Wyatt: ‘Shipbuilding’ (1982)

Lorsque le producteur Clive Langer a joué Elvis Costello un air de piano aux influences jazz pour lesquelles il avait du mal à trouver des paroles appropriées, le conflit de 1982 entre la Grande-Bretagne et l’Argentine au sujet des îles Falkland venait de commencer. Les paroles de Costello pour ce qui allait devenir la «construction navale» considèrent les répercussions potentielles du conflit sur les zones traditionnelles de construction navale du Royaume-Uni, alors en déclin. La chanson se demande si le renversement de fortune pour les chantiers navals pourrait jamais être mis en balance avec les pertes potentielles en termes de victimes de la guerre («Est-ce que ça vaut le coup? / Un nouveau manteau d’hiver et des chaussures pour la femme / Et un vélo sur le garçon) anniversaire ») et jette un regard sensible et nuancé sur les choix que les gens font quand leurs mains sont liées (« C’est tout ce que nous sommes qualifiés / Nous allons construire des navires »).

La chanson a été écrite avec Robert Wyatt à l’esprit, et il la chante à merveille, sa voix plaintive complétant parfaitement les paroles en conflit. Wyatt a suggéré plus tard que la chanson pourrait être lue comme “la façon dont l’establishment conservateur glorifie la classe ouvrière comme” nos garçons “chaque fois qu’ils veulent les mettre en uniforme”.

Les spéciaux: «Free Nelson Mandela» (1984)

Prouvant que les chansons politiques peuvent simultanément influencer les hanches et élargir les esprits, Jerry Dammers (fondateur du groupe de ska anglais The Specials) Free Nelson Mandela était un hit dancefloor joyeux et optimiste qui est devenu l’hymne officieux de l’anti-apartheid international. mouvement. Il est remarquable qu’une chanson avec un message politique clair et sans compromis ait été un succès, mais au Royaume-Uni, «Free Nelson Mandela» a atteint le 6e rang des charts tout en devenant extrêmement populaire ailleurs dans le monde, y compris en Afrique du Sud.

Lorsque la chanson a été publiée, Mandela était déjà en prison depuis 20 ans pour sabotage et tentative de renversement du gouvernement sud-africain, mais la chanson a revendiqué sa place parmi les meilleures chansons de protestation des années 80, augmentant à la fois le profil de Mandela et sa cause. un peu plus haut et atteignant ceux qui n’étaient peut-être pas suffisamment engagés dans les problèmes mondiaux pour se familiariser avec son histoire, les incitant à en savoir plus. À la libération de Mandela en 1990, «Libérez Nelson Mandela» était partout: une ode édifiante à la liberté.

Bruce Springsteen: «Né aux États-Unis» (1984)

Alors que l’album Born In The USA a poussé Bruce Springsteen à un nouveau niveau de superstarom dans son pays natal, beaucoup ont raté les nuances pas si subtiles de la chanson-titre au son triomphant. La version originale de la chanson de Springsteen, un hochet de rockabilly solo effrayé enregistré pendant les sessions pour le Nebraska de 1982, reflète mieux le ton des paroles. C’est l’histoire d’un vétéran du Vietnam qui a du mal à s’adapter à la vie civile et se sent bloqué par le manque de soutien du gouvernement.

Pourtant, la version qui est devenue un hymne de pompage pour ceux qui n’ont pas bien écouté pourrait être plus efficace, dans la mesure où la chanson est devenue quelque chose de subversif, atteignant un public qu’elle n’aurait jamais pu sous sa forme originale.

Ennemi public: «Fight The Power» (1989)

Après la sortie en 1988 de leur album révolutionnaire It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, les pionniers du hip-hop Ennemi public étaient le groupe le plus chaud de la planète – franc, passionnant musicalement et avec une connexion principale à ce qui se passait en Amérique noire. Le cinéaste Spike Lee était dans la même situation après avoir écrit et réalisé She’s Gotta Have It et School Daze, des films qui parlaient sans vergogne à un jeune public noir.

Lorsque Lee écrivait son très attendu Do The Right Thing, un film qui explorait les tensions raciales dans les rues de New York, il savait que la bande originale devait inclure Public Enemy. Selon Hank Shocklee, de l’équipe de production du groupe, The Bomb Squad: «L’idée originale de Spike était d’avoir [us] faire une version hip-hop de “Lift Every Voice And Sing”, un spirituel. Mais j’ai ouvert la fenêtre et je lui ai demandé de sortir la tête. «Mec, quels sons entendez-vous? Vous n’allez pas entendre “Soulever chaque voix et chanter” dans chaque voiture qui passe. “Nous devions faire quelque chose qui résonne au niveau de la rue.”

Et ils l’ont fait. Le collage explosif de “ Fight The Power ” de funk, de bruit et de rythmes incendiaires a fourni une toile de fond aux paroles immédiatement emblématiques de l’homme principal Chuck D and co, parmi lesquelles: “ Parce que je suis noir et je suis fier / je suis prêt et excité, plus je suis amplifié / La plupart de mes héros n’apparaissent sur aucun timbre. ” Chuck a reconnu que la chanson était leur plus importante, jouant un rôle énorme dans la capture des difficultés sociales et psychologiques auxquelles étaient confrontés les jeunes Noirs américains à l’époque.

Kendrick Lamar: «D’accord» (2015)

Dans la perspective de la publication de mars 2015 de Kendrick LamarL’album phare de To Pimp A Butterfly, les États-Unis traversaient une période de troubles civils graves. En novembre 2014, la décision de ne pas inculper le policier qui a tué Michael Brown a déclenché des manifestations et des émeutes à travers le pays. Le même mois, Tamir Rice, 12 ans, a été abattu par la police après avoir été aperçu tenant une arme-jouet. Le mouvement Black Lives Matter prenait de l’élan chaque jour et, à la sortie de To Pimp…, la chanson ‘Alright’, avec son appel à l’espoir par la solidarité et la résilience, a été adoptée par les partisans de la cause.

“Alright” est rapidement devenu un hymne authentique, l’une des meilleures chansons de protestation de son époque, démontrant l’importance des médias sociaux pour faire passer le mot. Des séquences vidéo de manifestants criant joyeusement le refrain de Kendrick “Nous allons bien” ont été partagées dans le monde entier, soulignant l’influence de la musique sur la politique.

Vous en voulez plus? Découvrez les chansons politiques les plus méconnues de tous les temps.