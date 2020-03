Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires du pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 11 mars.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Jhene Aiko (Rang la semaine dernière: 1)

Jhene Aiko a annoncé les dates de The Magic Hour. Les spectacles sont en conjonction avec son prochain album, Chilombo. Attrapez-la à partir du 1er mai à Boston au Orpheum Theatre, suivie d’arrêts à DC, Los Angeles, Orlando, La Nouvelle-Orléans, Denver, Seattle, San Francisco et bien plus encore.

2. Coachella (Classement la semaine dernière: 3)

Coachella fait la une des journaux cette semaine après que le festival ait été forcé de reporter son événement jusqu’à l’automne en raison du Coronavirus. Ils offrent également des remboursements aux fans qui ne peuvent pas assister aux nouvelles dates.

3. Post Malone (Classement la semaine dernière: 4)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Attrapez-le au Pepsi Center de Denver le 12 mars, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le 14 mars et au Talking Stick Resort Arena de Phoenix, AZ le 15 mars.

4. Justin Bieber (Rang la semaine dernière: 9)

Justin Bieber a récemment déplacé sa «Changed Tour» dans des stades plus petits, ce qui signifie que les fans peuvent apprécier le chanteur dans un cadre un peu plus petit. La tournée débutera le 14 mai à Seattle au CenturyLink Field.

5. BTS (Classement la semaine dernière: 5)

BTS se prépare pour leur grande randonnée nationale. Le plaisir commence aux États-Unis le 25 avril à Santa Clara, en Californie, au Levi’s Stadium et se termine par un stand de deux nuits au Soldier Field à Chicago les 5 et 6 juin.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Lil Uzi Vert + 3161%

Lil Uzi Vert est à l’honneur après la sortie de son dernier album Eternal Atake. Vous pouvez le voir jouer au JMBLYA Dallas le 1er mai, suivi d’un passage au Rolling Loud Festival à Miami.

2. Schitt’s Creek + 189%

Schitt’s Creek a annoncé les dates de The Farewell Tour 2020. La série télévisée bien-aimée touche à sa fin, et le casting entamera une tournée nord-américaine. La tournée débutera le 1er mai avec une représentation à l’Orpheum Theatre de Los Angeles et se terminera le 11 juillet au Borgata à Atlantic City, NJ.

3. Festival CRSSD + 131%

Le CRSSD Festival a eu lieu le week-end dernier au Waterfront Park à San Diego. Les têtes d’affiche comprenaient Gesaffelstein, Chris Lake, Carl Cox et plus encore.

4. Bière Madison: + 124%

Madison Beer a révélé les détails de son nouvel album. Life Life devrait sortir plus tard cette année. Son dernier single sorti du disque, «GOod in Goodbye», est sorti en janvier, et le protégé de Justin Bieber n’a que plus d’excitation à venir de là. Restez à l’écoute pour les dates des tournées à venir.

5. L’ère du conducteur: + 107%

The Driver Era, un duo musical alternatif composé des frères Rocky et Ross Lynch, prendra la route dans quelques semaines. Venez les voir lors d’une tournée printanière qui débutera le 1er avril à New York au Webster Hall et se terminera le 5 mai à Los Angeles au Fonda.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Billie Eilish gouverne le dortoir cette semaine, avec le coup d’envoi de son «Où allons-nous? World Tour »plus tôt cette semaine. Les fans peuvent avoir hâte de la voir ce week-end au PNC Arena de Raleigh, Caroline du Nord jeudi, suivie du Wells Fargo Center de Philly vendredi, du Madison Square Garden de New York le 15 mars et du Prudential Center de Newark, New Jersey, en mars. 16.

Post Malone vend toujours des stades lors de sa «Runaway Tour», avec des performances au Pepsi Center de Denver le 12 mars, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le 14 mars et au Talking Stick Resort Arena de Phoenix, AZ en mars 15. Pendant ce temps, le Houston Rodeo prend le contrôle de la ville du Texas pour la semaine, avec des spectacles vendredi, samedi et dimanche au NRG Stadium.