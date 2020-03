Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires du pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 18 mars.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 2)

Bien que Billie Eilish vient de lancer son “Où allons-nous?” tournée la semaine dernière, elle est malheureusement obligée d’annuler en raison de problèmes de coronavirus. Restez à l’écoute pour ses dates de tournée mises à jour car elles sont annoncées.

2. Harry Styles (Rang la semaine dernière: 6)

Vous savez ce qui n’a pas été annulé? Concerts Herryween de Harry Styles. Les concerts, qui se dérouleront les 30 et 31 octobre au Madison Square Garden, sont surnommés une «soirée déguisée» et présentent Orville Peck en tant qu’interprète.

3. BTS (Classement la semaine dernière: 4)

BTS est lentement contraint de reporter sa «carte de la Soul World Tour». Les jambes asiatiques et européennes ont déjà été déplacées, et maintenant leurs dates nord-américaines à venir sont également menacées. Les dates seront sûrement reportées, alors restez à l’écoute.

4. Post Malone (Classement cette semaine: 3)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Malheureusement, le coronavirus a d’autres plans. Le musicien a été contraint de reprogrammer sa tournée – restez à l’écoute pour les dates mises à jour à une date ultérieure.

5. The Weeknd (Classement la semaine dernière: 7)

Une tournée qui n’a pas été annulée * frappe au bois * est la “Tournée After Hours” du Weeknd. Débutant le 11 juin à Vancouver, le trek verra l’artiste dans des villes partout en Amérique du Nord jusqu’au 3 septembre.

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. PRETTYMUCH + 74%

PRETTYMUCH rejoindra Camila Cabello à certaines dates de la tournée «Romance» cette année. Le volet nord-américain des spectacles commence le 29 juillet à Vancouver, en Colombie-Britannique, et se termine le 26 septembre à Miami à l’AmericanAirlines Arena.

2. Shania Twain + 5%

Shania Twain a été forcée d’annuler sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus. Les fans avec des billets pour lesdits spectacles devraient toutefois les conserver, car ils peuvent être échangés contre les dates reprogrammées.

3. Niall Horan + 11%

Niall Horan vient de sortir son nouvel album, “Heartbreak Weather”. Bien que vous ne le verrez pas de sitôt, vous aurez certainement le temps d’apprendre toutes les paroles de ses nouvelles chansons lorsque vous serez chez vous sans rien faire.

4. Pourquoi ne le faisons-nous pas: + 16%

Pourquoi ne pas Nous venons d’annoncer qu’ils annuleraient les concerts à venir au milieu de la pandémie de COVID, et décolleraient plutôt début 2020 pour se concentrer sur l’écriture et la production de leur prochain album studio. Restez à l’écoute!

5. Erykah Badu: + 24%

Pour seulement 1 $ par personne, Erykah Badu organisera une «série de concerts de quarantaine» depuis sa chambre, citant «le spectacle doit continuer».

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Littéralement, tout est annulé dans le monde des événements en direct, ce qui signifie que cette liste sert plus de mémoire qu’une indication des concerts les plus chauds. Malheureusement, les fans n’auront pas le plaisir de voir Billie Eilish à Brooklyn, Boston, Chicago ou Détroit cette semaine. Ils ne verront pas non plus Post Malone à San Francisco, ni Billy Joel à sa résidence de New York City Madison Square Garden. Le Houston Rodeo, un incontournable du Texas année après année, a également annulé sa deuxième semaine d’événements.