Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, basés sur les données SeatGeek jusqu’au mercredi 4 mars.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. The Weeknd (Classement la semaine dernière: 1)

The Weeknd est toujours à la hauteur de l’annonce de son «After Hours Tour». Il vient d’ajouter des dates à l’énorme randonnée, y compris plusieurs nuits à Vancouver, Los Angeles, Miami et Toronto.

2. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 3)

Billie Eilish est la reine du monde pop. Le gigantesque «Où allons-nous? Du jeune chanteur? Tour ”démarre à Miami le 9 mars à l’American Airlines Arena et se termine le 17 avril à Omaha au Centurylink Center Omaha.

3. Coachella (Rang la semaine dernière: 2)

Pouvez-vous croire qu’il est presque temps pour Coachella? L’édition 2020 a lieu le mois prochain, avec notamment Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean en tête d’affiche. C’est officiel – le printemps est presque là!

4. Post Malone (Rang la semaine dernière: 4)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Retrouvez le musicien à Memphis ce vendredi.

5. BTS (Classement la semaine dernière: 2)

BTS se prépare pour leur grande randonnée nationale. Le plaisir commence aux États-Unis le 25 avril à Santa Clara, en Californie, au Levi’s Stadium et se termine par un stand de deux nuits au Soldier Field à Chicago les 5 et 6 juin.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Jhene Aiko + 3161%

Jhene Aiko a annoncé les dates de The Magic Hour. Les spectacles sont en conjonction avec son prochain album, Chilombo. Attrapez-la à partir du 1er mai à Boston au Orpheum Theatre, suivie d’arrêts à DC, Los Angeles, Orlando, La Nouvelle-Orléans, Denver, Seattle, San Francisco et bien plus encore.

2. Santana + 407%

Santana et Earth, Wind & Fire prendront la route cet été pour leur «Miraculous Supernatural tour». Le plaisir commence le 19 juin avec une représentation à l’amphithéâtre de la North Island Credit Union à Chula Vista.

3. Festival de musique de Bonnaroo + 343%

Bonnaroo 2020 est officiellement épuisé. Et il n’est pas étonnant que les têtes d’affiche incluent Tool, Tame Impala, Miley Cyrus et Oysterhead. Tout se passe du 11 au 14 juin au Great Stage Park de Manchester, TN.

4. Carl Cox: + 299%

La star de l’EDM, Carl Cox, se produira à Chicago, San Diego, Denver, Austin, Houston, Dallas et bien d’autres à partir de ce week-end. Vous pouvez également l’attraper sur la programmation de l’Ultra Music Festival de cette année le 20 mars à Miami.

5. Nouvelle commande: + 295%

New Order et les Pet Shop Boys s’associent pour une randonnée commune. La 11 tournée «Unity Tour» a lieu cet automne et débutera le 5 septembre à Toronto sur la scène Budweiser. Au programme également, des représentations à Boston, Philly, NYC, Chicago, Vancouver et San Francisco.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Post Malone est toujours aussi populaire, et l’excitation derrière ses prochaines dates «Runaway Tour» en est la preuve. Vous pouvez l’attraper ce week-end au FedExForum de Memphis et au Frank Erwin Center à Austin, Texas le 10 mars. Les Eagles emmèneront leur «Hotel California Tour» au Toyota Center de Houston, TX vendredi.

Comme si vous ne le saviez pas, Billie Eilish donne le coup d’envoi de «Où allons-nous? Tour “le 9 mars à Miami à l’American Airlines Arena, et le lendemain elle sera au Amway Center à Orlando. La tournée de retrouvailles de Tame Impala est également en cours, avec des arrêts à la Pechanga Arena de San Diego et au Forum à Inglewood. Trippie Redd se rend à Dallas vendredi et à Houston samedi dans le cadre de sa «Love Me More Tour».