Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 26 février.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. The Weeknd (Classement la semaine dernière: 135)

The Weeknd est de retour sous les projecteurs avec l’annonce de sa «After Hours Tour». Retrouvez le musicien du 11 juin à Vancouver au Rogers Arena jusqu’au 12 novembre à Paris, en France.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 2)

Bien que la majeure partie du pays soit encore au cœur de l’hiver, il est temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Luke Combs (Rang la semaine dernière: 7)

Luke Combs a ajouté plus de dates à sa “Ce que vous voyez est ce que vous obtenez”. Il sera rejoint par Ashley McBryde pour une multitude de spectacles joués en tournée, afin que tous les membres du public aient une chance de le voir dans sa gloire de la musique country.

4. Post Malone (Rang la semaine dernière: 4)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Attrapez le musicien à Columbia et à Greensboro ce week-end.

5. Trippie Redd (Rang la semaine dernière: 3)

La tournée «Love Me More» de Trippie Redd est en cours, le rappeur se produisant à Miami Beach ce week-end. La visite se poursuit jusqu’au 15 mars.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Le Weeknd + 5,618%

The Weeknd est de retour sous les projecteurs avec l’annonce de sa «After Hours Tour». Retrouvez le musicien du 11 juin à Vancouver au Rogers Arena jusqu’au 12 novembre à Paris, en France. La tournée soutient son nouvel album, qui sortira le 20 mars.

2. NCT 127 + 823%

NCT 127 prend la route cet été pour leur tournée «Neo City – The Awards». La tournée débutera le 10 mars avec une performance au Livestock Show et au Rodeo à Houston, et se poursuivra jusqu’au 21 juin au WAMU Theatre de Seattle. Le groupe jouera également des salles comme Madison Square Garden de New York et The Forum à LA.

3. Nick Cave & The Bad Seeds: + 718%

Nick Cave & the Bad Seeds prennent la route pour une tournée des arènes nord-américaines. Vous pouvez les attraper avec Weyes Blood du 16 septembre au 17 octobre.

4. Les touches noires: + 582%

Les Black Keys prennent la route cet été. Ils seront rejoints par Gary Clark Jr., Jessy Wilson, Allah-Las, The Marcus King Band et Yola en tant que support de tournée pour différentes dates. La tournée soutiendra leur dernière version, Let’s Rock.

5. Burna Boy: + 292%

Burna Boy prend la route cet été pour sa tournée mondiale «Twice As Tall». La tournée débutera le 7 mai avec une performance au Roxy à Atlanta et se poursuivra jusqu’au 7 juin à Dallas au South Side Ballroom. Entre les deux, Burna Boy fera des arrêts aux stands pour se produire au Broccoli City Festival à Washington, DC et au Roots Picnic à Philly.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Post Malone est toujours aussi populaire, et l’excitation derrière ses prochaines dates «Runaway Tour» en est la preuve. Vous pouvez l’attraper ce week-end à la Capital One Arena de Washington, DC et à la Colonial Life Arena de Columbia, SC. Les Eagles emmèneront leur «Hotel California Tour» à Dallas, TX au American Airlines Center pour deux nuits consécutives à partir de samedi soir. Vendredi, Kane Brown montera sur scène au Boardwalk Hall du New Jersey et à quelques kilomètres de là, Céline Dion se produira au Barclays Center de Brooklyn.

La «Love Me More Tour» de Trippie Redd se rendra à Atlanta jeudi, tandis que les Lumineers se rendront à Washington DC pour un concert au Capital One Arena vendredi.