Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 15 janvier.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plate-forme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Post Malone (Classement la semaine dernière: 1)

Post Malone est plus populaire que jamais en raison de son nouvel album, Hollywood’s Bleeding, et de son actuelle «Runaway Tour». La tournée reprendra en février 2020 et devrait se terminer le 25 juin à Salt Lake City au Vivint. Smart Home Arena.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 5)

Bien que nous soyons toujours dans le marasme de l’hiver, il est presque temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 3)

Outre une représentation du 18 janvier au festival ALTer Ego d’iHeartRadio, qui s’est tenu au Forum à Inglewood, en Californie, les fans ne pourront pas voir Billie Eilish en direct jusqu’à ce qu’elle «Où allons-nous? Tour ”démarre en mars.

4. Harry Styles (Rang la semaine dernière: 4)

Harry Styles a une année 2020 occupée. L’ancien leader de One Direction prendra la route l’année prochaine pour le trek “Love On Tour”, qui mettra en vedette Jenny Lewis et King Princess en ouverture. Le match nord-américain débutera le 26 juin à Philadelphie.

5. Luke Combs (Rang la semaine dernière: 7)

Luke Combs a été invité à rejoindre Tim McGraw pour deux spectacles sur sa tournée d’été. Voir la chanteuse «Beer Never Broke My Heart» le 4 septembre à Los Angeles et le 12 septembre au Citizens Bank Park.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Halsey + 1983%

Halsey a annoncé les dates de la «Manic World Tour». Le plaisir commence le 2 juin à White River Amphitheatre de Seattle et se termine le 1er août avec un spectacle au FivePoint Amphitheatre d’Irvine, en Californie.

2. Gary Clark Jr. + 1064%

Gary Clark Jr. a récemment fait les manchettes après que le dieu de la guitare Eric Clapton ait félicité le musicien du Texas. Clark est également nominé pour quatre Grammy Awards – qui seront diffusés la semaine prochaine – dont le meilleur album de blues contemporain et la meilleure chanson rock.

3. Houston Rodeo: + 861%

La programmation du Houston Rodeo de cette année a été annoncée et le garçon est un doozy. Les fans auront la chance de voir Willie Nelson, Midland, Maren Morris, Kane Brown et Gwen Stefani, pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres artistes sont encore à déterminer; Les tickets sont en vente maintenant.

4. Chris Young: + 533%

Chris Young a annoncé les dates de la «2020 Town Ain’t Big Enough World Tour». Attrapez le chanteur country à partir du 28 mai à Detroit, MI au DTE Energy Center, suivi d’arrêts aux États-Unis. La tournée se termine le 26 septembre à Cincinnati, OH.

5. Étranger: + 373%

L’étranger prendra la route l’été prochain pour la tournée Juke Box Heroes. Attrapez-les à partir du 9 juillet à Albuquerque, NM, suivis de spectacles sur la côte ouest, le Midwest et la côte est. Il se termine par une course à travers le Texas, culminant le 13 septembre à Austin.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Vous voulez voir Coldplay, Billie Eilish, les Black Keys et plus des artistes les plus en vogue d’aujourd’hui? Ensuite, vous voudrez vous rendre au iHeartRadio ALTer Ego Music Festival le 18 janvier. Il a lieu au Forum à Inglewood, en Californie. Tool débute sa deuxième étape de la «Fear Inoculum Tour» ce week-end, avec des spectacles à Austin au Frank Erwin Center, à Las Vegas au T-Mobile Arena et à la Gila River Arena de Glendale, AZ.

Céline Dion domine également les meilleures places cette semaine, avec des spectacles à guichets fermés à Miami à l’American Airlines Arena de Miami et au Spectrum Center de Charlotte, NC. Oprah fait également partie de la scène au Spectrum Center plus tôt dans la semaine dans le cadre de sa «2020 Vision Tour». Rex Orange County se produira au Fox Theatre d’Oakland dans le cadre de la «Pony Tour». A $ AP Mob and friends viennent d’annoncer le concert de Yams Day, qui s’est tenu au Barclays Center de Brooklyn, avec des artistes supplémentaires qui seront bientôt ajoutés.