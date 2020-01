Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 22 janvier.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 3)

Malheureusement, les fans de Billie Eilish ne pourront pas la rattraper en direct jusqu’à ce que «Où allons-nous? Tour ”débutera cet hiver. La tournée commence le 9 mars à l’American Airlines Arena de Miami, en Floride, et se termine le 11 avril.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 1)

Bien que nous soyons toujours dans le marasme de l’hiver, il est presque temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Trippie Redd (Rang la semaine dernière: 2)

La tournée «Love Me More» de Trippie Redd est en cours, le rappeur se produisant ce week-end au Warfield de San Francisco samedi et au Soma de San Diego dimanche. Il a des émissions prévues pour le reste de février, donc les fans auront la chance de le voir dans toutes les régions du pays.

4. Tim McGraw (classement la semaine dernière: 42)

Tim McGraw a annoncé la tournée «Here On Earth». McGraw va creuser dans son catalogue de 30 ans de profondeur pour le trek et les fans de chansons de “Just to See You Smile” à “Humble and Kind” ne sont pas susceptibles de se plaindre.

5. Harry Styles (Rang la semaine dernière: 4)

Harry Styles a une année 2020 occupée. L’ancien leader de One Direction prendra la route l’année prochaine pour le trek “Love On Tour”, qui mettra en vedette Jenny Lewis et King Princess en ouverture. Le match nord-américain débutera le 26 juin à Philadelphie.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Bon Jovi + 2927%

Bon Jovi fera une tournée derrière un nouvel album en 2020. La tournée Bon Jovi: 2020 commencera dans le Pacifique Nord-Ouest en juin avec des spectacles au Tacoma Dome et au Portland Moda Center. Une série de dates en Californie vient ensuite, avant que Bon Jovi ne se tourne vers l’est pour une course à travers le Texas.

2. Le 1975 + 1554%

Les 1975 ont partagé des dates de tournée derrière leur album retardé, Notes On A Conditional Form. Le groupe pop sera aux États-Unis trois jours seulement après la sortie très attendue de l’album, entamant une tournée nord-américaine qui les mènera de fin avril à mi-juin.

3. Rammstein: + 721%

Rammstein a annoncé les dates de la tournée nord-américaine de 2020. Attrapez-les du 20 août à Montréal au 27 septembre à Mexico. Parmi les arrêts figurent des représentations à Philly, DC, Chicago et Los Angeles.

4. BTS: + 678%

Les superstars de la K-Pop BTS ont annoncé une tournée mondiale, avec plusieurs dates de stade aux États-Unis. Retrouvez-les sur la «Map of the Soul Tour» cet été, avec des arrêts à Chicago, New Jersey, Dallas et plus encore.

5. Tim McGraw: + 604%

Tim McGraw prend la route cet été. La visite commence le 10 juillet à l’amphithéâtre Saint-Joseph de Syracuse. Il continue à un rythme soutenu à partir de là, conduisant McGraw jusqu’à Charlotte avant la fin de la semaine. Il retournera vers le nord vers des spectacles au Riverbend Music Centre de Cincinnati et à la Budweiser Stage de Toronto.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Le roi de New York, ou spécifiquement Madison Square Garden, Billy Joel est de retour au sommet. Le pianiste se produira dans l’emblématique lieu de New York le 25 janvier. George Strait, qui a pris sa retraite et n’est plus à la retraite, se produit au Sprint Center de Kansas City, MO le même jour, tandis qu’Oprah (au cas où vous êtes intéressé par quelque chose de très différent) est à la State Farm Arena à Atlanta, GA. «Love Me More Tour» de Trippie Redd est prévu pour ce week-end à San Francisco au Warfield et le lendemain à San Diego à Soma.

La partie 2020 de Tool du «Fear Inoculum Tour» est en cours, avec une représentation à la State Farm Arena à Atlanta la semaine prochaine. Le «Pony Tour» de Rex Orange County se déroule également, avec des spectacles à Denver et à Chicago ce week-end et au début de la semaine prochaine. Vendredi, George Strait se produira également à Wichita à l’INTRUST Bank Arena.