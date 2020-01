Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 29 janvier.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. BTS (Classement la semaine dernière: 9)

Les superstars de la K-Pop BTS ont annoncé une tournée mondiale, avec plusieurs dates de stade aux États-Unis. Retrouvez-les sur la «Map of the Soul Tour» cet été, avec des arrêts à Chicago, New Jersey, Dallas et plus encore.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 1)

Bien que la majeure partie du pays soit encore au cœur de l’hiver, il est temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Trippie Redd (Classement la semaine dernière: 3)

La tournée «Love Me More» de Trippie Redd est en cours, le rappeur se produisant ce week-end au Fillmore Auditorium de Denver et à l’Arvest Bank Theatre de Kansas City. Il a des émissions prévues pour le reste de février, donc les fans auront la chance de le voir dans toutes les régions du pays.

4. Justin Bieber (Rang la semaine dernière: 7)

Justin Bieber vient d’annoncer les dates de sa prochaine tournée «Changes». Les spectacles débutent le 14 mai à Seattle et se terminent le 26 septembre à East Rutherford, NJ, au MetLife Stadium. Il sera sur la route en promotion de son nouvel album du même nom.

5. Post Malone (Rang la semaine dernière: 2)

Post Malone commence 2020 en beauté. Le rappeur et sensation virale apparaît dans les publicités du Super Bowl et sur les scènes près de chez vous, alors que sa «Runaway Tour» traverse à nouveau l’Amérique du Nord. Attrapez-le dans le Midwest la semaine prochaine, y compris une performance à Omaha, NE au CHI Health Center.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Festival Rolling Loud + 1992%

Le Rolling Loud Festival est rapidement devenu l’un des événements musicaux les plus en vogue du pays. L’édition de cette année comprend A $ AP Rocky, Travis Scott et Post Malone en tête d’affiche, ainsi que des sets de 21 Savage, Young Thug et Lil Uzi Vert. Il se déroule à Miami du 8 au 10 mai.

2. LAUV + 1244%

LAUV a annoncé une tournée estivale en Amérique du Nord, y compris un deuxième spectacle au Greek Theatre de Los Angeles. La tournée «Comment je me sens dans le monde» démarre le 17 juillet à Charlotte, Caroline du Nord et se termine le 30 août.

3. Alicia Keys: + 796%

Rammstein a annoncé les dates de la tournée nord-américaine de 2020. Attrapez-les du 20 août à Montréal au 27 septembre à Mexico. Parmi les arrêts figurent des représentations à Philly, DC, Chicago et Los Angeles.

4. Nickelback: + 465%

Nickelback a annoncé une tournée nord-américaine avec les Stone Temple Pilots. Le «All the Right Reasons Tour» verra les rockeurs célébrer le 15e anniversaire de leur album fondateur du même nom. La tournée débutera le 19 juin.

5. Pearl Jam: + 332%

Plus tôt ce mois-ci, Pearl Jam a ravi les fans avec l’annonce d’un nouvel album, surnommé Gigaton, ainsi qu’une tournée correspondante du même nom. Découvrez les rockers grunge emblématiques à partir de mars, tout au long du mois d’avril à l’Oakland Arena.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

La «Courage Tour» de Céline Dion continue de progresser et arrive en tête de liste, la chanteuse effectuant des spectacles de billets chauds au AT&T Center de San Antonio et à l’American Airlines Center de Dallas ce week-end. Le cow-boy préféré de tout le monde, George Strait, se produira au T-Mobile Arena de Las Vegas les 31 janvier et 2 février. Pendant ce temps, Jason Aldean montera sur scène à Orlando au Amway Center.

La partie 2020 de Tool de la «Fear Inoculum Tour» est en cours, avec une représentation au Smoothie King Center à La Nouvelle-Orléans le 1er février. la semaine. Post Malone se produira également mardi au CHI Health Center Omaha dans le Nebraska dans le cadre de sa «Runaway Tour».