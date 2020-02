Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 5 février.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. My Chemical Romance (Classement la semaine dernière: 222)

My Chemical Romance transforme leurs concerts de réunion réussis en une tournée complète. Après s’être réuni pour jouer pour la première fois depuis 2013 en décembre dernier, le groupe a annoncé une série de dates de tournée d’automne qui permettront à beaucoup plus de membres du «MCRmy» de faire l’expérience du groupe de première main. Le plaisir commence le 9 septembre.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 1)

Bien que la majeure partie du pays soit encore au cœur de l’hiver, il est temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Justin Bieber (Rang la semaine dernière: 4)

Justin Bieber vient d’annoncer les dates de sa prochaine tournée «Changes». Les spectacles débutent le 14 mai à Seattle et se terminent le 26 septembre à East Rutherford, NJ au MetLife Stadium. Les fans peuvent s’attendre à entendre des morceaux de son nouvel album du même nom.

4. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 2)

Gagnant d’un Grammy. Étoile de couverture Vogue. Chanteur de chanson thème de James Bond. Et, après ce week-end, Oscar interprète. Y a-t-il quelque chose que Billie Eilish ne peut pas faire? Découvrez quand elle lance «Où allons-nous? Tour ”ce printemps.

5. Trippie Redd (Rang la semaine dernière: 3)

La tournée «Love Me More» de Trippie Redd est en cours, le rappeur se produisant ce week-end au Eagles Ballroom de Milwaukee vendredi et au Riviera Theatre de Chicago samedi. Il a des émissions prévues pour le reste de février, donc les fans auront la chance de le voir dans toutes les régions du pays.

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Mon roman chimique + 11013%

Après avoir annoncé il y a quelques jours qu’ils se réuniraient et prendraient la route pour une tournée à part entière, My Chemical Romance connaît un pic de popularité énorme. Leur tournée de retrouvailles 2020 débutera le 9 septembre à la Little Caesars Arena de Détroit, suivie par des arrêts dans le Midwest, la côte Est et la côte Ouest. La tournée se termine le 11 octobre à Las Vegas au T-Mobile Arena.

2. Jennifer Lopez + 814%

Bien que J. Lo n’ait aucune date de tournée sur le dossier, elle est en première page de l’actualité depuis sa performance à la mi-temps du Super Bowl du dimanche. L’icône de la pop, avec Shakira, est montée sur scène à Miami pour un mélange épique de tubes dont “Waiting for Tonight”. Attrapez-la en entrevue le 29 février au Forum à Inglewood pour la tournée 2020 Vision d’Oprah.

3. Incubus: + 787%

Plus tôt cette semaine, Incubus et 311 ont annoncé des plans pour une tournée d’été conjointe. Le plaisir commence à l’Amphithéâtre de White River à Auburn, Washington le 15 juillet. Les groupes descendent la côte ouest et à travers le sud-ouest, s’arrêtant à l’amphithéâtre Isleta d’Albuquerque avant de tourner vers le nord en direction de Denver. Le spectacle final aura lieu le 5 septembre à Noblesville, IN, au Ruoff Music Center.

4. Guns N ‘Roses: + 628%

Guns N ’Roses ne se reformera probablement jamais dans sa programmation de l’ère Appetite For Destruction, mais la tenue qui fera une tournée aux États-Unis cet été est proche. Après des tournées en Europe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, une itération de GNR mettant en vedette les membres de la formation de base Axl Rose, Duff McKagan et Slash jouera une grande tournée à partir de juillet.

5. Jeune nudy: + 516%

Le jeune Nudy d’Atlanta vient de sortir un nouveau single et de nouvelles dates de tournée pour démarrer. Le «Anyways Tour» démarre le 20 mars à Oxford, MS et se termine le 30 avril à Atlanta, GA. Entre les deux, attrapez le rappeur à Austin, Denver, Detroit, Boston et Baton Rouge pour n’en nommer que quelques-uns.

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Post Malone est toujours aussi populaire, et l’excitation derrière ses prochaines dates «Runaway Tour» en est la preuve. Vous pouvez l’attraper cette semaine et ce week-end à St. Louis, Indianapolis et Rosemont, IL à l’Allstate Arena. La tournée Vision 2020 d’Oprah se rend à Brooklyn pour une représentation massive à la Barclays Arena ce week-end, tandis que le comté de Rex Orange sera à quelques kilomètres du Radio City Music Hall de Manhattan le même jour.

All For the Hall montera sur scène à la Bridgestone Arena de Nashville le 10 novembre. Quelques jours plus tôt, Billy Joel se produira à l’Amalie Arena de Tampa le 7 février. L’Hotel California Tour des Eagles se rendra à la State Farm Arena d’Atlanta le 8 février. Luke Combs «Ce que vous voyez est ce que vous obtenez» se rend au Mizzou Arena de Columbia le 7 février et au Peoria Civic Center le 8 février.