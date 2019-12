Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires du pays, selon les données de SeatGeek jusqu'au mercredi 18 décembre.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plate-forme de billetterie qui permet aux fans d'acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Harry Styles (Rang la semaine dernière: 4)

Harry Styles a une année 2020 occupée. L'ancien leader de One Direction prendra la route l'année prochaine pour le trek "Love On Tour", qui mettra en vedette Jenny Lewis et King Princess en ouverture. Le match nord-américain débutera le 26 juin à Philadelphie.

2. Motley Crue (Classement la semaine dernière: 1)

Motley Crue, Def Leppard, Poison et Joan Jett prendront la route l'année prochaine pour une tournée épique du stade. Attrapez-les à partir de Miami au Hard Rock Stadium du 7 juillet au 5 septembre au SoFi Stadium.

3. Post Malone (Classement la semaine dernière: 2)

Post Malone est plus populaire que jamais en raison de son nouvel album, Hollywood's Bleeding, et de son actuel «Runaway Tour». Il a récemment ajouté des dates au trek, qui reprendra en février 2020. Il est actuellement prévu de se terminer jusqu'au 25 juin. à Salt Lake City au Vivint Smart Home Arena.

4. Luke Combs (Rang la semaine dernière: 3)

Luke Combs est toujours sur la route pour sa «Beer Never Broke My Heart Tour», mais il a également fait des vagues plus tôt cet automne avec l'annonce de la tournée «What You See is What You Get» prévue pour 2020. Combs a également abandonné Ce que vous voyez est l'album What You Get plus tôt cette année.

5. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 6)

Outre une représentation du 18 janvier au festival ALTer Ego d'iHeartRadio, qui s'est tenu au Forum à Inglewood, en Californie, les fans ne pourront pas voir Billie Eilish en direct jusqu'à ce qu'elle «Où allons-nous? Tour ”démarre en mars.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l'augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Thomas Rhett + 532%

La superstar country Thomas Rhett passera tout l'été sur la route. La tournée de Center Point Road se déroulera de mai à fin août avec le soutien de Cole Swindell et Hardy. La visite commence au Bank of NH Pavilion à Gilford, NH le 29 mai.

2. Festival Rolling Loud + 282%

Le Rolling Loud Festival a eu lieu au Banc of California Stadium à Los Angeles le week-end dernier. Il a présenté des performances en tête d'affiche de Chance the Rapper, Lil Uzi Vert, Future et Meek Mill.

3. Jeune Jeezy: + 238%

Jeezy a eu une excellente année. En août, il a sorti son neuvième et prétendument album final, TM104: The Legend of the Snowman. Plus tôt cette semaine, lui et sa petite amie Jeannie Mai ont rompu Internet en discutant de leur vie amoureuse.

4. Festival CRSSD: + 204%

La programmation du Festival CRSSD 2020 a été annoncée. Tenue les 7 et 8 mars à Waterfront Park, San Diego, les têtes d'affiche comprennent Gesaffelstein, Chris Lake, Carl Cox et RUFUS DU SOL.

5. Les ratés: + 184%

Les Misfits se sont retrouvés ce week-end pour une représentation au Wells Fargo Center de Philly. Ce n'est pas la première fois que le groupe se réunit pour des concerts cette année en octobre, ils ont monté sur scène au Madison Square Garden à New York.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Ariana Grande mène la charge cette semaine, avec deux performances majeures au Forum à Inglewood, en Californie, les 21 et 22 décembre. «C’est la saison pour le Trans-Siberian Orchestra, avec des spectacles populaires à Dallas et Houston samedi et dimanche. Jingle Ball est également toujours en cours, avec une performance vendredi soir à Atlanta à la State Farm Arena.

Le groupe vocal préféré de tout le monde, Pentatonix, montera sur scène pour un concert de deux nuits à Grand Prairie, TX au Verizon Theatre dimanche et lundi. Cher effectue également une performance ponctuelle rare à l'American Airlines Center à Dallas, TX jeudi.