Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires à travers le pays, basés sur les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 12 février.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. BTS (Classement la semaine dernière: 2)

BTS est de retour sous les projecteurs après avoir annoncé il y a quelques semaines leur «Map of the Soul World Tour». Le plaisir commence le 25 avril au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, suivi de spectacles à Pasadena, Dallas et New Jersey et plus encore.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 2)

Bien que la majeure partie du pays soit encore au cœur de l’hiver, il est temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Post Malone (Classement la semaine dernière: 6)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Attrapez le rappeur viral ce week-end à la Scotiabank Arena de Toronto et au Centre Bell à Montréal dimanche.

4. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 4)

Billie Eilish, lauréate d’un Grammy, vedette de Vogue et créatrice de chansons à thème de James Bond, peut tout faire. Mais l’avez-vous vue en direct? Découvrez où se situe son véritable talent lorsqu’elle lance «Où allons-nous? Tour ”ce printemps.

5. Justin Bieber (Rang la semaine dernière: 3)

Justin Bieber vient d’annoncer les dates de sa prochaine tournée «Changes». Les spectacles débutent le 14 mai à Seattle et se terminent le 26 septembre à East Rutherford, NJ au MetLife Stadium. Les fans peuvent s’attendre à entendre des morceaux de son nouvel album du même nom.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Backstreet Boys + 4053%

Backstreet Boys vient d’annoncer une tournée nord-américaine de 45 dates. Les spectacles sont la continuation de leur «DNA World Tour» de l’été dernier. Le trek débute le 10 juillet à Wantagh, NY au Jones Beach Theatre, suivi d’arrêts dans le Midwest, le Sud et la côte ouest.

2. Dead & Company + 2449%

Dead & Company a annoncé ses plans d’été 2020. Attrapez-les à partir du 10 juillet au Folsom Field à Boulder et en terminant le 8 août au Fenway Park à Boston, pour leur seule tournée en tête d’affiche cette année.

3. Les Rolling Stones: + 1787%

Les Rolling Stones ont ajouté un autre lot de dates de tournée pour le «No Filter Tour». Les spectacles nouvellement ajoutés débutent le 8 mai à San Diego au SDCUU Stadium, suivis d’arrêts à Austin, Detroit, Pittsburgh et plus encore. Le plaisir prend fin le 9 juillet à Atlanta au stade Mercedes-Benz.

4. Phishing: + 847%

Les fans de Phish peuvent enfin commencer à planifier leur été. Le groupe donne le coup d’envoi à la mi-juillet avec plusieurs nuits au Matthew Knight Arena à Eugene, Oregon. Trois nuits au Gorge Amphitheatre et deux nuits au Chase Center de San Francisco suivent peu après.

5. Système de Down: + 613%

System of a Down a confirmé son intention de présenter un spectacle massif au stade Bank of California à Los Angeles. Rejoignez-les pour la fête: Korn, Faith No More, Helmet et Russian Circles. Tout se passe le 22 mai.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Post Malone est toujours aussi populaire, et l’excitation derrière ses prochaines dates «Runaway Tour» en est la preuve. Vous pouvez l’attraper ce week-end au Prudential Center à Newark, NJ. La tournée «Ce que vous voyez est ce que vous obtenez» de Luke Combs se rend à la Rupp Arena de Lexington, Kentucky le jour de la Saint-Valentin, et à la Bryce Jordan Arena à University Park, en Pennsylvanie, la veille. Les Lumineers se produiront également à Brooklyn au Barclays Center les 13 et 14 octobre.

Les superstars latines Banda MS effectuent une course de deux nuits au Staples Center de Los Angeles vendredi et samedi. Sur l’autre côte, les Eagles font de même pour leur «Hotel California Tour», uniquement dans l’emblématique Madison Square Garden de New York. Aventura entame également son «Inmortal Tour» à l’American Airlines Arena de Dallas, au Texas, jeudi.