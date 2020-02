Les meilleurs festivals et visites aux États-Unis de la semaine, présentés par SeatGeek

Les billets de concert, les arrêts de tournée et les artistes les plus populaires du pays, selon les données de SeatGeek jusqu’au mercredi 19 février.

Bienvenue dans notre rapport hebdomadaire sur le monde de la musique live, basé sur des données exclusives de SeatGeek, une plateforme de billetterie qui permet aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des événements sportifs, de concerts et de théâtre. Lisez la suite pour un aperçu des artistes et des festivals les plus populaires des semaines précédentes et à venir.

Artistes et festivals les plus populaires

La semaine dernière, basée sur le trafic Web SeatGeek

1. Justin Bieber (Rang la semaine dernière: 5)

Justin Bieber vient d’annoncer les dates de sa prochaine «Changes Tour». Les spectacles débutent le 14 mai à Seattle et se terminent le 26 septembre à East Rutherford, NJ au MetLife Stadium. Les fans peuvent s’attendre à entendre des morceaux de son nouvel album du même nom.

2. Coachella Festival (Classement la semaine dernière: 2)

Bien que la majeure partie du pays soit encore au cœur de l’hiver, il est temps de commencer à être pompé pour Coachella. Le populaire festival annuel de Californie vient de dévoiler les détails de sa programmation 2020, avec en tête d’affiche Rage Against the Machine.

3. Trippie Redd (Rang la semaine dernière: 2)

La tournée «Love Me More» de Trippie Redd est en cours, le rappeur se produisant à Philly et à New York ce week-end. Sa «Love Me More Tour» se déroule jusqu’au 15 mars.

4. Post Malone (Classement la semaine dernière: 3)

Post Malone continue de suivre son «Runaway Tour» sans fin. Attrapez le musicien à Philly et Hershey ce week-end.

5. Billie Eilish (Rang la semaine dernière: 4)

Billie Eilish, lauréate d’un Grammy, vedette de Vogue et créatrice de chansons à thème de James Bond, peut tout faire. Mais l’avez-vous vue en direct? Découvrez où se situe son véritable talent lorsqu’elle lance «Où allons-nous? Tour ”ce printemps.

_____________________________________________________________

Artistes et festivals SeatGeek «Rising»

La semaine dernière, en fonction de l’augmentation en pourcentage du trafic Web SeatGeek

1. Foo Fighters + 494%

Le 25e anniversaire de Foo Fighters «The 2020 Van Tour» débutera le 12 avril à Phoenix au Talking Stick Resort Arena, suivi de spectacles à Albuquerque, Oklahoma City et Wichita. C’est le moment que tous les inconditionnels de Foo attendaient!

2. Alimentation en air + 381%

Ce duo australien classique a une poignée de performances à venir ce week-end. Catch Air Supply au Canyon de San Clarita, le San Jose Civic Center et le Troy Savings Music Hall à Troy, NY.

3. YoungBoy ne s’est plus jamais cassé: + 336%

Youngboy Never Broke Again a annoncé une tournée en 2020. Attrapez-le à partir du 6 mars à Houston jusqu’au 16 mai à Baltimore.

4. Jessie Reyez: + 305%

La chanteuse canadienne Jessie Reyez vient de partager les dates de sa tournée pour soutenir son prochain album Before Love Came to Kill Us. La tournée transportera Reyez de Tempe, Arizona à New York au cours de 25 spectacles ce printemps.

5. AJR: + 256%

AJR prend la route cet été pour le “Everything Everything Tour”. Ils seront rejoints par Quinn XCII et Hobo Johnson et les Lovemakers pour le trek.

_____________________________________________________________

Arrêts et festivals les plus populaires à venir

Semaine à venir, basée sur les ventes de billets SeatGeek

Post Malone est toujours aussi populaire, et l’excitation derrière ses prochaines dates «Runaway Tour» en est la preuve. Vous pouvez l’attraper ce week-end au Wells Fargo Center de Philadelphie et au Giant Center de Hershey et au PPG Paints Arena de Pittsburgh. Garth Brooks donnera un de ses concerts épiques au stade samedi au Ford Field de Détroit. New York reçoit l’amour cette semaine lorsque Billy Joel se produit au MSG jeudi et Trippie Redd au Terminal 5 dimanche.

Vendredi et samedi, Rex Orange County montera sur scène à Dallas et Houston, tandis que Jason Aldean sera sur une autre étape du sud à Knoxville au Thompson-Boling Arena.