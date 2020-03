Les meilleurs moments de Maroon 5: 10 fois ils l’ont parfaitement réussi

Il semble que partout où vous regardez, Bordeaux 5 sont en train de battre un autre disque, de laisser tomber un autre classique, de faire une autre collaboration surprise, ou tout simplement de vous étonner avec la course à la créativité apparemment sans fin qu’Adam Levine et co semblent apprécier. En plus de retracer l’histoire d’un groupe, les meilleurs moments de Maroon 5 retracent le développement de la musique pop au 21e siècle, que ce soit pour se délecter de leur mélange de styles joyeusement aveugle au genre, ou exploiter la puissance des médias sociaux et leur base de fans dévouée pour créer des moments vraiment étonnants qui resteront dans l’histoire.

Avec leur performance très attendue au Super Bowl apparemment prêt à en ajouter un autre à la liste, nous examinons dix des meilleurs moments de Maroon 5.

10: Le groupe demande aux fans de l’aider avec The Daylight Project

Parfois, les titres plus flashy obtiennent toute la gloire, mais ‘Daylight’ – du quatrième album de Maroon 5, Surexposé – prouve que les brûleurs lents peuvent souvent persister le plus longtemps. Sorti en novembre 2012 en tant que troisième single de Overexposed, la chanson a présenté le charisme mélodique du matériau plus doux du groupe et a donné à Maroon 5 un autre succès dans le Top 10 américain. Le célèbre producteur Jonas Åkerlund a conçu une vidéo innovante de The Daylight Project, une plateforme où les fans peuvent partager leurs pensées et leurs sentiments. Le leader Adam Levine a dit à plusieurs reprises que ‘Daylight’, créé avec le légendaire hitmaker Max Martin, était son morceau préféré sur Overexposed.

9: «This Love» devient un succès international

Le premier single du groupe, «Harder To Breathe», avait grignoté les paliers supérieurs des charts, mais cela – le deuxième single du groupe – était leur grande percée internationale et leur premier incontournable à la radio, susceptible de figurer sur les listes de lecture pour les décennies à venir. Adam Levine a écrit la chanson avec le claviériste Jesse Carmichael et elle a fini par devenir la troisième chanson la plus jouée de 2004, gagnant le groupe un Grammy pour la meilleure performance pop. Écrit sur la relation d’Adam à l’époque, ‘This Love’ porte toutes les caractéristiques du classique Maroon 5: une mélodie soul, une colonne vertébrale rocheuse et une voix assurée et mémorable du leader charismatique du groupe. Les vidéos deviendraient un peu plus lisses, mais ‘This Love’ a obtenu un MTV Award du meilleur nouvel artiste et présenterait ce qui allait arriver. Le premier parmi une longue liste des meilleurs moments de Maroon 5.

8: La vidéo «Payphone» fait sauter la banque, déconcerte les parents

En 2012, les vidéos de Maroon 5 étaient devenues des événements de renom, mais ‘Payphone’, avec le rappeur Wiz Khalifa, avait le genre de traitement à gros budget que vous attendez d’un blockbuster hollywoodien … C’est le clip que vous trouverez le plus probablement dans un Maroon 5 capsule temporelle. La façon tranchante avec laquelle les compositions du groupe ont flirté avec succès avec des styles pop contemporains est clairement mise en évidence ici – “ Payphone ” s’intègre facilement dans les listes de lecture pop et urbaine, et, tandis que ses paroles explicites et le drame au bord de la vidéo agacent les parents, il y a aucun doute que Technicolor, grand écran Maroon 5, était en passe de devenir le plus grand groupe du monde.

7: Maroon 5 offre aux jeunes mariés le cadeau de mariage de leur vie avec «Sugar»

Distinguer ce standard pop estival de son traitement vidéo simple mais efficace est maintenant presque impossible – un témoignage du flair visuel du groupe. À partir d’une série de superbes performances vidéo, «Sugar» adopte en fait l’une des approches les plus simples. Casting Maroon 5 en tant que bande de mariage ultime de LA ajoute une accessibilité magique à une chanson qui a été levée de 2014 V; bien qu’il s’agisse du troisième single extrait de l’album, ‘Sugar’ deviendrait le plus gros de tous. Écrit avec Mike Posner, il a été joué dans des émissions de télévision, y compris The Voice, mais peu importe la qualité de ces apparences, c’est la grande vidéo sur laquelle nous allons toujours revenir, plaçant facilement sa revendication parmi les meilleurs moments de Maroon 5.

6: Une seule performance d’Ellen de «Don’t Wanna Know» frappe fort des deux côtés de l’Atlantique

Kendrick Lamar invité sur le premier single de Red Pill Blues, mais ne figurait pas dans la vidéo inspirée des Pokémon kooky. Benny Blanco partage les tâches de production de la chanson, joignant soigneusement les aspects contrastés du travail de Maroon 5: les influences de la danse contemporaine, les notes de tête soul et R&B, et les fondations rock sur lesquelles toutes leurs chansons sont construites. Le fait de jouer pour la première fois ‘Don’t Wanna Know’ sur Ellen a aidé le groupe à marquer un autre hit du Top 10 des deux côtés de l’Atlantique en 2016.

5: «Elle sera aimée» prouve qu’il ne s’agissait pas de poneys à un tour

Suivre un premier grand succès est un défi auquel de nombreux groupes échouent, mais Maroon 5 a amélioré ‘This Love’ avec ‘She Will Be Loved’ – une ballade puissante qui a élargi le public du groupe loin de sa base alt.rock. En Australie, la chanson a propulsé le groupe en haut du palmarès des célibataires, trois ans avant qu’ils n’atteignent la même position aux États-Unis (bien que “She Will Be Loved” corresponde à la cinquième place de “This Love” dans leur pays d’origine). Sophie Muller a dirigé la première production vidéo vraiment mémorable du groupe avec un clip mettant en vedette l’actrice Kelly Preston piégée dans un triangle amoureux complexe impliquant Adam Levine. L’impact Down Under a conduit la chanteuse australienne Kate Ceberano à être l’une des premières artistes à reprendre une chanson de Maroon 5 quand elle a enregistré «She Will Be Loved» pour son album So Much Beauty quatre ans plus tard.

4: Le «One More Night» Live On Letterman montre à tout le monde comment c’est fait

En tant que deuxième single de Overexposed, “ One More Night ” a été fortement promu sur une gamme de machines à sous et d’émissions en direct, mais c’est la performance Live On Letterman à New York qui se présente comme l’un des meilleurs moments de Maroon 5 devant les caméras. , mettant en valeur les cinq pièces alors au plus serré. Shellback et Max Martin ont collaboré sur la piste, et la vidéo dramatique, qui a amplifié le sex-appeal d’Adam Levine sur un terrain rouge, est parmi leurs plus mémorables. Le claviériste et guitariste Jesse Carmichael était en rupture avec le groupe lors de la création d’Overerexposed, mais PJ Morton est entré dans la brèche après un sortilège soutenant les concerts du groupe. La chanson est devenue un autre tableau de bord Billboard pour Maroon 5 et a atteint le Top 10 au Royaume-Uni.

3: ‘Makes Me Wonder’ fait l’histoire des graphiques Billboard

Il y a un moment où vous savez qu’un groupe est là pour longtemps. ‘Makes Me Wonder’ était le premier décodeur américain de Maroon 5 et a lancé le Ce ne sera pas bientôt avant longtemps album en 2007, signalant que le changement de vitesse important dans le monde. Les influences soul et funk du groupe étaient vraiment sur la scène pour la première fois, aidant la piste accrocheuse à entrer dans l’histoire du palmarès Billboard, lorsqu’elle a enregistré l’un des plus grands sauts à la première place, passant du n ° 64 à la pole position. La chanson a obtenu une autre victoire aux Grammy Awards pour la meilleure performance pop et a vu le groupe célébré comme des auteurs-compositeurs innovants qui étaient prêts à expérimenter et à adapter leurs sons pour s’adapter aux influences contemporaines. ‘Makes Me Wonder’ aurait peut-être emprunté ses crochets aux dancefloors du passé, mais il avait les yeux fixés sur l’avenir.

2: «Girls Like You» fait une déclaration puissante pour le 21e siècle

Le quatrième palmarès américain de Maroon 5, enregistré avec le rappeur Cardi B, est l’un de ces vers d’oreille infectieux que nous continuerons probablement à fredonner dans des décennies. Ses crochets simples et lancinants se construisent et se construisent, et ont vu la piste – le troisième single de Red Pill Blues – devenir l’un des plus grands succès de la radio depuis des années (et sans doute le plus grand succès du 21e siècle à ce jour). La vidéo intelligente, mettant en vedette une multitude de camées de célébrités aux côtés d’Adam Levine, correspond parfaitement à la culture contemporaine, qui regarde enfin attentivement la façon dont nous nous traitons. Une célébration simple et discrète des femmes qui fait son point avec puissance, “Girls Like You” se classe facilement parmi les meilleurs moments de Maroon 5.

1: «Moves Like Jagger» obtient l’approbation de l’homme lui-même

Dans le cas peu probable où quelqu’un ne sait pas qui est Maroon 5, il connaîtra certainement cette chanson, qui a battu des records pour devenir l’un des singles les plus vendus au monde de tous les temps, et en tête de notre liste des meilleurs moments de Maroon 5. L’entraîneur d’Adam Levine, The Voice Coach Christina Aguilera, a été recruté pour être l’invité de la version finale d’un extrait d’un reconditionnement de 2010. Mains partout album, tandis que la vidéo de Jonas Åkerlund était un autre joyau qui reçoit toujours une diffusion régulière. Mick Jagger a qualifié cet hommage de «très flatteur», mais a plaisanté en disant qu’il aurait souhaité pouvoir percevoir des redevances sur la piste. Un favori des fêtes depuis 2011, il le harcèle depuis!

