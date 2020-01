Les meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps: un Top 50 Countown

S’il est clair que la trompette et le saxophone ont fait partie intégrante du développement de la musique jazz, l’ancien instrument a sans doute été le plus important des deux. C’est parce que dans le jazz, toutes les routes mènent à un seul homme – Louis Armstrong. Non seulement l’un des meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps, Armstrong a été l’un des plus grands improvisateurs musicaux de tous les temps et ses innovations ont aidé le jazz à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Comme Miles Davis a dit un jour: “On ne peut rien jouer sur une trompette moderne qui ne vienne pas de lui.”

Armstrong n’était pas le premier trompettiste de jazz notable de l’histoire – il a été remplacé par Buddy Bolden, Bunk Johnson et le joueur de cornet King Oliver – mais il était plus significatif, combinant virtuosité et attrait populaire et, avec ses enregistrements Hot Five et Hot Seven dans le à la fin des années 20, allumé le papier tactile à ce qui est devenu connu comme l’âge du jazz.

Dans le sillage d’Armstrong sont venus des trompettistes tels que Doc Cheatham, Muggsy Spanier et Bix Beiderbecke – tous prétendants à la meilleure couronne de trompettistes de jazz. Mais le jazz Dixieland a été remplacé par swing de big band dans les années 30 qui a donné naissance à une nouvelle race d’homme aux cornes, incarnée par Hot Lips Page, Cootie Williams et Harry «Sweets» Edison, qui ont joué avec les chefs d’orchestre les plus éminents de la journée, parmi eux Count Basie, Artie Shaw et Duke Ellington.

Alors que le swing faisait place au bebop au milieu des années 40, l’un des architectes de la nouvelle musique, l’éolienne à joues gonflées Dizzy Gillespie, a donné à la trompette jazz une cure de jouvence complète. L’ère du bop a produit un tas d’autres trompettes fines, mais un en particulier s’est démarqué de la foule: Miles Davis. Bien que n’étant pas aussi techniquement accompli que Gillespie, Miles avait un ton lyrique et savait comment utiliser l’espace, la lumière et l’ombre. Bien qu’il continuerait à influencer le développement de la musique jazz dans les années 70, Davis aurait gagné sa place parmi les meilleurs trompettistes de jazz du monde pour son travail dans les années 50 seulement, et avait une profonde influence sur les musiciens de jazz partout dans le monde. Clifford Brown a également jeté un sort profond au début des années 50 et a contribué à façonner la trajectoire du jeu de trompette de jazz.

Un flot constant de trompettistes est apparu dans les années 60, y compris des innovateurs tels que le maven du free jazz Don Cherry et l’expérimentateur de micro-ton Don Ellis. Dans les années 70, lorsque le jazz-fusion et le jazz-funk sont apparus, Miles Davis a de nouveau ouvert la voie, suivi de près par Woody Shaw et Eddie Henderson.

Aucun petit nombre des meilleurs trompettistes de jazz au monde n’a émergé au cours des 30 dernières années, dont le plus important est Wynton Marsalis. Plus récemment, Roy Hargrove, Christian Scott et Ambrose Akinmusire ont démontré qu’il ne manque pas d’hommes de cor talentueux qui attendent de percer sous les projecteurs. Ils font tous partie d’une longue lignée qui remonte à l’héritage de Louis Armstrong.

Partielle à une corne d’abondance? Ne cherchez pas plus loin que notre résumé des 50 meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps…

50: Marcus Belgrave (1936-2015)

Bien qu’il soit né en Pennsylvanie, Belgrave était un acteur clé de la scène jazz de Detroit dans les années 50, 60 et 70. Il a étudié avec Clifford Brown dans les années 50 mais a fini par jouer au R&B avec Ray Charles pendant plusieurs années puis, dans les années 60, se produit sur des sessions Motown. Trompettiste polyvalent qui pouvait jouer du jazz, du R&B et de la pop, Belgrave était également un professeur réputé et très respecté.

49: Erik Truffaz (né en 1960)

L’espace et un esthétisme minimaliste sont les principales caractéristiques du son de ce Français d’origine suisse, qui est redevable au travail d’avant-funk des années 70 de Miles Davis, en particulier dans son utilisation créative des effets sonores électroniques. Les saveurs hip-hop et les éléments de la batterie et de la musique africaine imprègnent également le travail toujours intéressant et farouchement contemporain de Truffaz.

48: Arve Henriksen (né en 1968)

En tête de liste des meilleurs trompettistes de jazz de Norvège, Henriksen a un son qui lui est propre – un son qui équivaut plus à une flûte de shakuhachi japonaise qu’à une trompette conventionnelle. Son son est respirant et moelleux, et généralement encadré par une électronique éthérée pour créer une aura de méditation tranquille.

47: Mugsy Spanier (1901-1967)

Francis «Mugsy» Spanier de Chicago était un joueur de cornet qui est tombé sous le charme du roi Oliver et de Louis Armstrong et a lancé sa carrière dans les années 20; à la fin des années 30, après être passé à la trompette, il a dirigé un renouveau du jazz de Dixieland. Dans les années 40, Spanier a joué avec Sidney Bechet et Bob Crosby, tandis que dans la décennie suivante, il a rejoint le groupe d’Earl Hines. Maître de la trompette en sourdine, Spanier jouait d’une manière vibrante qui semblait toujours respirer la joie de vivre.

46: Randy Brecker (né en 1945)

Frère aîné du saxophoniste Michael Brecker, ce maestro de trompette de Pennsylvanie se définit par sa polyvalence I-can-play-everything. Dans les années 60, il apprend son métier en jouant avec Clark Terry, Duke Pearson, le Thad Jones / Mel Lewis Orchestra et Art Blakey’s Jazz Messengers. En 1975, Brecker et son frère Mike ont formé l’ensemble funky Brecker Bros. Les nombreux crédits de Brecker en tant que sideman (il est enregistré avec Aerosmith à Lou Reed) ont tendance à éclipser sa propre œuvre solo, mais il reste l’un des meilleurs trompettistes de jazz en ce moment.

45: Doc Cheatham (1905-1997)

Adolphus “Doc” Cheatham est venu de Nashville et a commencé à jouer du saxophone professionnellement (il a joué avec la chanteuse Ma Rainey dans les années 20) avant de passer à la trompette et d’atterrir un long passage dans le groupe de Cab Calloway dans les années 30. Mais ce n’est que bien plus tard, au crépuscule de Cheatham dans les années 70, que sa carrière s’est vraiment épanouie et a conduit à une série d’albums sous son propre nom, dont l’un a remporté un Grammy en 1996.

44: Nicholas Payton (né en 1973)

Né du berceau du jazz, Payton, né à la Nouvelle-Orléans, était un enfant prodige de la trompette (il a commencé à jouer professionnellement à l’âge de 10 ans) qui, au début de la vingtaine, jouait avec la légende du tambour Elvin Jones et le héros Hammond. Jimmy Smith. La carrière d’enregistrement de Payton en tant qu’artiste solo a commencé en 1994 et, à ce jour, il s’est révélé être un trompettiste éclectique polyvalent qui, ces dernières années, a épousé le jazz avec l’électronique, les rythmes en boucle et la néo-soul.

43: Christian Scott aTunde Adjuah ​​(né en 1983)

À seulement 19 ans quand il a sorti son premier album, Adjuah, né à la Nouvelle-Orléans – le neveu du saxophoniste de Crescent City Donald Harrison Jr – est devenu l’un des jeunes dieux de la trompette d’aujourd’hui. Son son, qu’il qualifie de «musique stretch» ​​(d’après son album du même nom de 2015), est une coalescence éclectique d’éléments issus du jazz, du hip-hop, du rock, de l’électronique et de la musique ambiante.

42: Dizzy Reece (né en 1931)

L’un des rares non-américains à enregistrer pour Blue Note dans les années 50, Alphonso «Dizzy» Reece, d’origine jamaïcaine, était un musicien professionnel à l’âge de 16 ans, mais sa carrière a rapidement décollé après un déménagement en Europe, où il a vraiment est entré dans les rangs des meilleurs trompettistes de jazz de l’histoire. Ses admirateurs comprenaient Miles Davis, et son collègue trompettiste Donald Byrd invité sur les débuts du Blue Note jamaïcain, Blues In Trinity. Reece a également travaillé avec Hank Mobley et Dexter Gordon, bien qu’il reste une figure culte.

41: Roy Hargrove (né en 1969)

De Waco, au Texas, Roy Hargrove s’est montré prometteur au début et a remporté le premier des deux Grammys alors qu’il était encore dans la vingtaine. Un improvisateur superlatif aux racines hard bop, il a également dirigé un groupe parallèle à sa carrière solo, The RH Factor, qui mélangeait le jazz avec le funk et la néo-soul. Sur le plan de l’enregistrement, Hargrove est resté silencieux ces dernières années mais il reste un joueur formable.

40: Arturo Sandoval (né en 1949)

Figure majeure du jazz latin contemporain, ce musicien d’origine cubaine est tombé sous le charme du bebop en tant que mineur et a finalement pu enregistrer avec son héros musical, Dizzy Gillespie, qui est devenu son mentor. Sandoval était également membre du groupe cubain Irakere, lauréat d’un Grammy, dans les années 70 et 80. Avec ses lignes mélodiques fluides et fléchies soutenues par des rythmes latins grésillants, il est l’un des trompettistes les plus accomplis techniquement de sa génération.

39: Harry James (1916-1983)

Maître du swing, né en Géorgie, Harry James est entré dans les meilleurs rangs des trompettistes de jazz tout en apprenant son métier dans les grands groupes populaires de Ben Pollack et Benny Goodman dans les années 30, avant de lancer son propre ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Technicien accompli qui pouvait jouer avec verve et fanfaron, le groupe de James était également réputé pour présenter des talents émergents, y compris un jeune Frank Sinatra et Buddy Rich.

38: Bubber Miley (1903-1932)

James «Bubber» Miley était un trompettiste extraordinairement doué de Caroline du Sud dont l’utilisation ingénieuse d’une sourdine (avec laquelle il pouvait produire un effet wah-wah pleurant) a aidé à définir le son et le style de l’Orchestre Duke Ellington dans les années 20. Bien qu’il ait quitté Ellington en 1929 (et est décédé peu de temps après de la tuberculose, à l’âge de 29 ans), les innovations qu’il a réalisées ont eu un impact durable sur le son du groupe de Duke.

37: Dave Douglas (né en 1963)

Chef d’orchestre et accompagnateur prolifique d’East Orange, New Jersey, Douglas a gagné ses éperons en jouant avec la légende du bop dur Horace Silver, mais n’a jamais eu peur d’explorer de nouveaux terrains sonores. Sa musique qui change de forme et qui défie le genre – face à son cor mobile – reflète l’influence du free jazz, de la musique folklorique d’Europe de l’Est et de l’électronique.

36: Tomasz Stanko (né en 1942)

Ce trompettiste polonais s’est familiarisé pour la première fois avec le jazz via des émissions de radio américaines dans les années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 60, influencé par Ornette Coleman, Stanko est devenu l’un des principaux représentants européens du free jazz. Le son signature de Stanko est unique, combinant un lyrisme magnifique et douloureux, à la Miles Davis, avec une approche exploratoire, exploratoire et free jazz.

35: Terence Blanchard (né en 1962)

Depuis la Nouvelle-Orléans, les cinq Grammy Awards de Blanchard lui ont valu sa place parmi les meilleurs trompettistes de jazz au monde, bien qu’il soit devenu célèbre en remplaçant Wynton Marsalis dans Art Blakey’s Jazz Messengers en 1982, pour en devenir finalement le directeur musical. Dans les années 90, Blanchard est apparu sur le radar du grand public via les bandes sonores qu’il a composées pour plusieurs films de Spike Lee, dont Mo ’Better Blues. Musicien polyvalent, Blanchard a embrassé la musique fléchie funk et electronica ces dernières années mais sans sacrifier le noyau de jazz profond qui est le fondement de son être.

34: Jonah Jones (1909-2000)

De Louisville, Kentucky, Robert «Jonah» Jones a d’abord gagné sa vie en jouant de la trompette sur les bateaux fluviaux du Mississippi avant son recrutement dans les grands groupes de l’ère swing de Benny Carter, Fletcher Henderson et Cab Calloway. Dans les années 50, Jones – perçu par certains comme l’héritier apparent de Louis Armstrong – a commencé à connaître un énorme succès commercial en tant qu’artiste solo, avec son ton brillant, son phrasé lucide et les infections de la Nouvelle-Orléans récoltant l’adulation du grand public.

33: Wynton Marsalis (né en 1961)

Lorsque le jazz acoustique était dans le marasme dans les années 70 et au début des années 80, Marsalis, né à La Nouvelle-Orléans (un critique ouvert de tout ce qui est fusion-esque ou avant-gardiste) est devenu son sauveur, ravivant le style traditionnel droit vers un grand succès. Ces dernières années, la musique de Marsalis est devenue plus exploratoire, et il reste l’un des meilleurs trompettistes de jazz de sa génération.

32: Freddie Webster (1916-1947)

Comme Fats Navarro, Webster, de Cleveland, Ohio, est décédé avant que son talent n’atteigne sa maturité et un public plus large. Bien que ses enregistrements soient peu nombreux (et principalement en tant que sideman, avec le groupe de Jimmie Lunceford, par exemple, et Sarah Vaughan), Webster figure parmi les meilleurs trompettistes de jazz du monde en raison de la profonde influence qu’il a exercée sur d’autres souffleurs de cor – notamment Miles Miles. et Dizzy Gillespie. S’exprimant dans les années 60, ce dernier a déclaré que Webster «avait probablement le meilleur son de la trompette depuis que la trompette a été inventée, un son qui était vivant, juste vivant et plein de vie».

31: Page de lèvres chaudes (1908-1954)

Né Oran Page mais surnommé “Hot Lips” en raison de son style de trompette incendiaire et bravoure, ce titan de trompette du Texas a commencé sa carrière d’adolescent dans les années 20 avant de devenir un contributeur crucial à l’ère du swing de big band dans les années 30, lorsqu’il jouait avec les groupes de Bennie Moten, Count Basie et Artie Shaw. Comme Louis Armstrong, le talent de Page ne se limitait pas à jouer de la trompette, car il s’est également avéré être un chanteur capable, de style blues.

30: Cootie Williams (1911-1985)

Né Charles Williams à Mobile, en Alabama, Cootie a travaillé avec le pianiste Stride James P Johnson à la fin des années 20 avant de rejoindre le groupe de Duke Ellington (en remplacement de Bubber Miley), où il est resté 11 ans. Williams a bâti sa réputation sur son utilisation habile de la sourdine à piston et la création d’un son de trompette sauvage “jungle” sur certaines des pièces d’humeur les plus exotiques d’Ellington.

29: Cat Anderson (1916-1981)

Peu de trompettistes pouvaient sonner aussi haut et aussi large que William “Cat” Anderson, un musicien de Caroline du Sud qui n’a fait qu’une poignée de disques sous son propre nom, et qui pouvait s’étendre sur cinq octaves avec sa corne. Il a fait ses armes dans les groupes de Lucky Millinder et Lionel Hampton avant d’atterrir dans la trompette principale de l’orchestre de Duke Ellington. Entre 1944 et 1971, Anderson a connu trois longs séjours séparés avec Ellington et est devenu célèbre pour son travail de trompette exceptionnel.

28: Clark Terry (1920-2015)

À partir du trombone à valve, Terry, de St Louis, Missouri, est passé à la trompette et s’est d’abord fait connaître dans les orchestres d’aristocrates de jazz Duke Ellington et Count Basie dans les années 40 et 50. Capable de jouer à la fois au swing et au bebop avec aplomb, Terry a encadré un jeune Miles Davis et a enregistré une multitude d’albums en tant que sideman et sous son propre nom. L’un des meilleurs trompettistes de jazz de son temps, Terry était également un adepte du bugle doux et plus riche.

27: Le roi Oliver (1881-1938)

Auteur des premiers morceaux de jazz classique «Dippermouth Blues» et «Doctor Jazz», Joseph «King» Oliver était un des principaux architectes du son de la Nouvelle-Orléans et a encadré un jeune Louis Armstrong, qui est apparu avec lui sur des côtés tels que «Canal Street Blues ‘- seule raison du statut d’Oliver comme l’un des meilleurs trompettistes de jazz de l’histoire. L’utilisation de trompettes en sourdine dans le jazz est en grande partie due à Oliver, dont la première inspiration était Buddy Bolden. Oliver a joué du cornet jusqu’à la fin des années 20, lorsqu’il est passé à la trompette.

26: Graisses Navarro (1923-1950)

Malheureusement, la promesse de l’énorme potentiel de cet homme du cor de Floride n’a jamais été tenue, grâce à la combinaison mortelle d’héroïne et de tuberculose qui a coûté la vie à 26 ans. Une étoile montante du bebop qui a joué avec les principaux moteurs et secoueurs de ce mouvement (y compris Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell et Kenny Clarke), le style virtuose de Navarro a eu un impact indélébile sur le style de Clifford Brown.

25: Louis Smith (1931-2016)

Le cousin de Booker Little, Smith, né à Memphis, a déménagé dans le Michigan où il a eu l’occasion de jouer avec Miles Davis, Dizzy Gillespie et Thad Jones avant de se lancer dans une carrière solo après un passage dans l’armée. Influencé par Fats Navarro et Clifford Brown, le son vibrant et la capacité de swing et de jouer des ballades de façon convaincante ont abouti à un contrat avec Blue Note en 1958. Il a abandonné le radar de jazz peu de temps après, pour réapparaître 20 ans plus tard.

24: Booker Little (1938-1961)

La mort de ce musicien de Memphis, à l’âge de 23 ans, a privé le monde d’un joueur sensationnel qui semblait destiné à la grandeur comme l’un des meilleurs trompettistes de jazz que le monde ait jamais vu. Bien que le hard bop ait été intégré à son ADN musical, le travail de Little avec John Coltrane et l’exposant de free jazz Eric Dolphy (il a co-dirigé un groupe avec ce dernier au début des années 60) a démontré que le virtuose Little était intéressé à explorer les limites extérieures du jazz.

23: Hugh Masekela (né en 1939)

Le monde entier a pris conscience de ce trompettiste et joueur de bugle sud-africain lorsqu’il a marqué un gros coup aux États-Unis en 1968 avec l’instrument infectieux ‘Grazin’ In The Grass ’. Il a commencé en 1959 en tant que membre de The Jazz Epistles, le premier combo de jazz africain à enregistrer un LP. Lorsque le régime d’apartheid en Afrique du Sud a interdit le jazz, Masekela a fui en Europe, puis aux États-Unis, où il a forgé une brillante carrière solo fusionnant le jazz avec les rythmes des townships sud-africains. Il continue de trouver de nouvelles formes d’expression, en collaborant récemment avec J’Something, chanteur du groupe maison sud-africain Mi Casa.

22: Eddie Henderson (né en 1940)

Non content d’être l’un des meilleurs trompettistes de jazz de l’histoire, Henderson est également qualifié – et a exercé en tant que – docteur en médecine. Il a eu sa grosse pause en jouant Herbie HancockDu groupe Mwandishi qui repousse les limites au début des années 70 avant de se forger une carrière solo réussie. Acolyte de Miles Davis, Henderson – qui a un ton bruni et aime utiliser l’espace – a d’abord joué de la fusion avant de revenir à un mode de jazz plus direct dans ses dernières années.

21: Maynard Ferguson (1928-2006)

C’était une blague de longue date que Ferguson pouvait jouer des notes si hautes que seuls les chiens pouvaient les entendre. Originaire du Canada, il a fait son apprentissage musical dans le groupe de Stan Kenton avant de diriger ses propres groupes. Spectateur flamboyant et virtuose du cor, Ferguson a ébloui le public avec ses notes aiguës stratosphériques et, dans les années 70, a adopté les styles rock et pop qui ont conduit au succès des charts.

20: Art Farmer (1928-1999)

Artiste d’enregistrement prolifique, ce maestro de cor Iowan est apparu au début des années 50 comme un pourvoyeur accompli de hard bop qui, sur le plan stylistique, était fortement redevable à Freddie Webster et Miles Davis. Comme Miles, Farmer – qui préférait souvent le bugle plus moelleux – avait une disposition lyrique et était apte à faire preuve de retenue émotionnelle, même s’il pouvait souffler fort et rapidement et se balancer quand il en avait besoin.

19: Don Ellis (1934-1978)

Bien que sa renommée traditionnelle repose sur la musique de la bande originale qu’il a composée pour le thriller de crime urbain de 1971 The French Connection, Ellis, né à Los Angeles, était un innovateur de jazz qui, en plus d’être un soliste, compositeur et arrangeur accompli, était un expérimentateur passionné. Il a joué et écrit de la musique avec des signatures temporelles inhabituelles, s’est inspiré de la musique orientale et a utilisé divers effets électroniques avec un cor amplifié.

18: Harry «Sweets» Edison (1915-1999)

De Columbus, Ohio, Edison – dont le surnom fait référence à sa popularité auprès des femmes – était un pilier du groupe Count Basie entre 1937 et 1950. Après cela, il a déménagé sur la côte ouest des États-Unis et, en plus de faire une série d’albums sous son propre nom, il est devenu un musicien de studio de premier appel gagnant facilement sa place aux côtés des meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps. Adepte de jouer de la trompette en sourdine ainsi que d’un cor ouvert, Sweets a montré une sensibilité aiguë lors de la lecture de ballades mais pouvait balancer dur sur du matériel uptempo.

17: Bix Beiderbecke (1903-1931)

Avec sa pureté de ton, son approche détendue et son don pour l’embellissement mélodique, ce joueur de cornet autodidacte de l’Iowa a d’abord enregistré avec le Wolverine Orchestra au début des années 20 avant de faire une marque indélébile dans les grands ensembles de Jean Goldkette, Frank Trumbauer et Paul Whiteman. dans la dernière partie de la même décennie. Il a également fait des enregistrements sous son propre nom, ce qui a contribué à consolider sa place dans les livres d’histoire du jazz comme l’un de ses premiers grands improvisateurs.

16: Buddy Bolden (1877-1931)

Actif au cours de la première décennie du 20e siècle, Bolden, né à la Nouvelle-Orléans – dont les mythes de vie abondent – était l’une des premières stars du jazz du cor. Bien qu’aucun enregistrement de lui ne survit, certaines de ses compositions le font – et celles-ci, ainsi que sa légende surdimensionnée, suffisent à le placer en tête de cette liste des 50 meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps. Préférant jouer le proche cousin de la trompette, le cornet plus petit et de forme compacte, Bolden a contribué à façonner le son du jazz de style Big Easy, introduisant un rythme de batterie syncopé (surnommé le «Big Four») plus propice au groupe. l’improvisation qu’un rythme de fanfare droite.

15: Don Cherry (1936-1995)

Compagnon du mage du jazz libre Ornette Coleman entre 1958 et 1961, Cherry, né en Oklahoma, était un doyen du jazz d’avant-garde dont le cor préféré était la trompette de poche plus compacte. Loin du groupe de Coleman, Cherry a enregistré avec Coltrane et a également réalisé de nombreux disques compacts poussant des enveloppes sous son propre nom et, plus tard, a embrassé la musique d’autres cultures. Sa carte de visite musicale produit un flux de notes soufflées rapidement et de courbures étranges.

14: Kenny Dorham (1924-1972)

Acteur majeur de l’ère du hard bop dans les années 50, mais dont le travail est souvent méconnu, Dorham, né au Texas (de son vrai nom McKinley Dorham), a été dans la toute première incarnation des Jazz Messengers. Bien qu’il n’ait pas vécu pour voir son 50e anniversaire, Dorham a laissé un riche héritage de travail solo enregistré et une composition classique sous la forme de «Blue Bossa». Techniquement accompli, l’expérimentation courageuse de Dorham (il a essayé la musique afro-cubaine et les grooves de la bossa nova brésilienne) lui vaut plus que sa place parmi les meilleurs trompettistes de jazz du monde.

13: Nat Adderley (1931-2000)

Virtuose de la trompette et de son proche parent, le cornet, né à Tampa Adderley était un fidèle de longue date du groupe de son frère aîné Cannonball Adderley entre 1955 et ’75, et a contribué à la naissance du soul-jazz infusé de gospel-blues. style (il a écrit une des mélodies clés du genre, l’immortelle et très couverte «Work Song»). En dehors du groupe de son frère, Adderley a coupé une multitude d’albums solo, chacun se distinguant par son travail de cor bluesy.

12: Blue Mitchell (1930-1979)

Le trompettiste né à Miami, Richard «Blue» Mitchell a joué avec Earl Bostic alors qu’il était encore au lycée, puis plus tard, en 1958, a été repéré par son collègue Floridian Cannonball Adderley et a rejoint le saxophoniste de Riverside Records. La principale revendication de Mitchell à la gloire était de jouer avec le quintette d’Horace Silver entre 1960 et 1969. Styliste de bop dur avec un ton limpide et émouvant, il a également connu 19 années de succès en tant qu’artiste solo dans une variété de labels, dont Blue Note.

11: Thad Jones (1923-1986)

Le frère du batteur Elvin Jones et du pianiste Hank Jones, ce souffleur de cor autodidacte de Pontiac, Michigan, était une figure clé du groupe de Count Basie (en tant qu’arrangeur et soliste) à la fin des années 50 et au début des années 60 tout en profitant d’un solo parallèle. carrière qui l’a vu cimenter son statut de l’un des meilleurs trompettistes de jazz au monde avec des enregistrements pour les labels Blue Note et Prestige. Au milieu des années 60, Jones s’est associé au batteur Mel Lewis pour fonder le Thad Jones / Mel Lewis Orchestra.

10: Woody Shaw (1944-1989)

Originaire de Caroline du Nord et élevé dans le New Jersey, Woody Shaw a été le souffleur de cor le plus accompli et le plus avancé techniquement à émerger dans les années 60 (il s’est coupé les dents avec les claviéristes Horace Silver et Larry Young), bien qu’il n’ait commencé à fleurir que le décennie suivante, quand il a commencé à enregistrer prolifiquement en tant qu’artiste solo. Avec son utilisation de larges sauts intervalliques, des concepts harmoniques polytonaux et l’absorption d’éléments musicaux d’autres cultures, Shaw n’était rien de moins qu’un phénomène de trompette qui gagne plus que sa place parmi les 50 meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps.

9: Donald Byrd (1932-2013)

Capable de synthétiser une technique de trompette bravura avec un don pour une improvisation éblouissante et une acuité émotionnelle astucieuse, Byrd, né à Detroit, a été un chef de file de la scène du bop dur à la fin des années 50 et au début des années 60 avant d’engendrer la colère de la police du jazz en se tournant vers fusion et funk dans les années 70. Ironiquement, le LP le plus vendu de Byrd, Black Byrd, certifié Or en 1972, ne proposait que très peu d’improvisation, mais a fait connaître le nom du trompettiste à un public plus large.

8: Roy Eldridge (1911-1989)

Bien que de petite taille (d’où son surnom, Little Jazz), ce musicien de Pittsburgh était un véritable géant parmi les trompettistes. La façon dont il a structuré ses solos découle de l’influence de Louis Armstrong, mais en termes de son et de style, Eldridge a trouvé sa propre voix distinctive et a développé un langage mélodique, harmonique et rythmique complexe qui anticipait le bebop (Dizzy Gillespie était un grand fan d’Eldridge) .

7: Chet Baker (1929-1988)

Avec sa beauté idole en matinée, Chesney Henry Baker, né en Oklahoma, est devenu célèbre dans les années 50 en tant que garçon de l’affiche du jazz cool de la côte ouest. Bien qu’il ait eu des fans féminines qui étaient fascinées par sa voix de chant rêveuse, c’était son jeu de trompette – libre, sans fioritures, lyrique et imprégné de tendresse – qui était son plus grand attribut musical.

6: Lee Morgan (1938-1972)

Bénéficiant d’un ton vif et d’une technique éblouissante, cette sensation de klaxon née à Philadelphie était encore un adolescent quand il a joué sur le classique Blue Train LP de Coltrane en 1957. La carrière solo de Morgan avait en fait commencé un an plus tôt chez Blue Note et s’était poursuivie alors que le jeune prodige de la trompette était membre des Jazz Messengers entre 1958 et 1961. Représentant du hard bop, Morgan a marqué un coup avec “The Sidewinder” en 1964, mais est passé à un jazz plus exploratoire dans la dernière étape de sa courte carrière.

5: Clifford Brown (1930-1956)

Affectueusement surnommé «Brownie» par ses amis, Pennsylvanie Clifford Brown était tragiquement réduit à son apogée à l’âge de 25 ans (il a péri dans un accident de voiture) mais a eu un impact si profond sur sa musique au cours de sa courte vie que son influence peut encore être ressentie et entendue aujourd’hui. Figure clé de la naissance du hard bop, le son de trompette chaude de Brown allie sensibilité et athlétisme virtuose.

4: Freddie Hubbard (1938-2008)

Ce trompettiste flamboyant et charismatique d’Indianapolis a jeté les bases de sa carrière en jouant avec les Jazz Messengers d’Art Blakey au début des années 60 avant de se lancer dans une carrière solo très réussie. Pour Hubbard, dont la maîtrise technique de son instrument était à couper le souffle, l’improvisation était aussi naturelle que la respiration. Après avoir commencé en tant qu’exposant du hard bop, Hubbard s’est aventuré sur le territoire de la soul-jazz, puis, au milieu des années 70, a suivi une voie plus commerciale. Une véritable trompette Titan.

3: Miles Davis (1926-1991)

Bien que ses côtelettes et ses capacités techniques n’étaient pas à égalité avec le flashy Satchmo et le bebop maven Dizzy, personne ne pouvait jouer des ballades plus magnifiquement que Miles, qui a imprégné ses solos maigres mais élégants d’un sentiment de désolation langoureuse. Pour Miles, utiliser le silence et l’espace de manière créative était tout aussi important que de jouer des notes pour aider à transmettre une humeur ou une atmosphère. Mis à part son jeu de trompette, Miles était sans doute le plus grand chef d’orchestre de jazz, dirigeant plusieurs ensembles révolutionnaires à partir des années 50 qui ont contribué à façonner le cours du jazz.

2: Dizzy Gillespie (1917-1993)

Célèbre pour ses joues gonflées et sa corne «pliée» sur mesure, ce père fondateur du bebop et pionnier du jazz moderne (né John Birks Gillespie) a combiné un éclat technique à couper le souffle avec des concepts harmoniques ultra-avancés et a mis la barre pour le cor -jouer à partir de la fin des années 40. Disciple de Roy Eldridge, né en Caroline du Sud, Dizzy a également été une figure cruciale dans la naissance du jazz latin et célèbre pour son big band de fusion afro-cubaine.

1: Louis Armstrong (1901-1971)

Assis au sommet de cette liste des 50 meilleurs trompettistes de jazz de tous les temps est l’un des fils les plus célèbres de la Nouvelle-Orléans. Avant l’arrivée du Satchmo aux voix de gravier – qui a connu la gloire dans le groupe basé à Chicago du roi Oliver au début des années 20 – le jazz était défini par l’improvisation collective plutôt que individuelle, mais le cadeau incomparable d’Armstrong pour la broderie de mélodies l’a amené à réinventer le genre naissant comme véhicule d’extemporisation solo. Figure gigantesque et très influente de l’histoire du jazz, la musique populaire ne serait pas la même sans lui.

Vous en voulez plus? Découvrez les meilleurs chanteurs de jazz et les meilleurs saxophonistes de jazz de tous les temps.

Écoutez la meilleure musique jazz sur Spotify.