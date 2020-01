Les membres de Black Sabbath, Kiss, Megadeth, King Diamond, d’autres rendent hommage au batteur Rush Neil Peart

Membres de SABBAT NOIR, BAISER, MEGADETH et KING DIAMOND font partie des musiciens de rock qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de SE RUER‘s Neil Peart. Le batteur emblématique est décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.

Une déclaration publiée sur l’officiel du groupe Twitter La page a déclaré: “C’est avec le cœur brisé et la plus profonde tristesse que nous devons partager la terrible nouvelle que mardi notre ami, frère d’âme et compagnon de groupe de plus de 45 ans, Neil, a perdu sa bataille incroyablement courageuse de trois ans et demi contre le cancer du cerveau … “

La déclaration a ensuite demandé la confidentialité Peartfamille “d’amis, de fans et de médias” et a demandé aux personnes en deuil de faire un don en Peartnom d’un groupe de recherche sur le cancer ou d’un organisme de bienfaisance de leur choix. “

“Repose en paix frère”, a conclu le communiqué du groupe.

SE RUER avait été complètement inactif depuis la fin de son “R40 Live” tournée il y a quatre ans. Peart avait déjà dit que jouer des concerts à son âge causait trop d’usure douloureuse sur son corps et qu’il préférait arrêter de jouer avant que les performances ne commencent à décliner en qualité.

Ses survivants incluent sa femme Carrie et fille Olivia.

Il est également l’auteur de nombreux livres, dont un certain nombre de mémoires explorant sa vie et ses voyages.

En 1997, Peart et ses coéquipiers sont devenus les premiers musiciens de rock à être intronisés dans le Ordre du Canada.

Ils ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.



Nouvelles absolument horribles. Neal Peart est décédé après avoir combattu le cancer du cerveau pendant des années. Sa dernière vie a été remplie de tant de tragédies familiales. Alors, tellement triste. Je suis juste choqué. pic.twitter.com/EM4Ea1quaY

– Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 10 janvier 2020

Vraiment désolé d’apprendre le décès de Neil Peart. Il était un batteur incroyable et a fait une énorme contribution à la musique Rock. Tous mes meilleurs vœux à Alex et Geddy.

– Tom Hamilton (@THaerosmith) 10 janvier 2020

Mon héros vient de mourir.



Neil Peart n’est plus avec nous. Il a toujours été là, je le cite tous les jours, je l’écoute tout le temps et je pense souvent à “Que pourrait écrire Neil”. Une véritable inspiration et quelqu’un que je n’aimais pas comme les autres. Adieu mon roi. # Rush #neilpeart

– Mikael Stanne (@MiklStne) 10 janvier 2020

Mes prières et condoléances à la famille Peart, aux fans et aux amis. Neil était une bonne âme. R.I.P ……. Rush Drummer Neil Peart Dead at 67 – Rolling Stone https://t.co/icYz6fnXfE

– Gene Simmons (@genesimmons) 10 janvier 2020

Tellement triste d’apprendre le décès de Neil Peart. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. #NeilPeart pic.twitter.com/B8tM4ZcIQQ

– Tommy Thayer (@tommy_thayer) 10 janvier 2020

Il est incroyablement triste d’apprendre que mon batteur préféré de tous les temps, Neil Peart, nous a quittés. Très difficile de trouver des mots pour exprimer correctement le niveau d’inspiration et d’influence qu’il avait sur tant de musiciens. Il restera pour toujours en tête de ma liste. Adieu à un vrai roi. pic.twitter.com/A9QkSWg2f9

– King Diamond (@kingdiamond) 10 janvier 2020

Tant d’amour et de respect pour Neil Peart. De son jeu incroyable, à ses merveilleuses paroles, pour toute la perte personnelle qu’il a surmontée, pour être gêné par les signes extérieurs de la renommée, pour son esprit et son humilité et pour faire partie de l’un des plus grands groupes de tous les temps. Merci beaucoup https://t.co/OsMhfo4Y2B

– Reich sacré (@SacredReich) 10 janvier 2020

#DeepCondolences à #GeddyLee & #AlexLifeson pour le décès de leur frère bien-aimé #NeilPeart ..peut-il #RestInPeace ??? # RushForever #RushBand

– Arnel Pineda (@arnelpineda) 10 janvier 2020

Le plus grand de tous les temps. RIP Neil Peart. Je vais lever un verre et ensuite faire sortir la merde de Tom Sawyer. https://t.co/pL3xL4PUa0

– Scott Ian (@Scott_Ian) 10 janvier 2020

DÉCHIRURE. À la légende du tambour / parolier extraordinaire connue sous le nom de Neal Peart !!!! Une autre icône / légende du rock est partie beaucoup trop tôt !!! Maintenant, il est à nouveau dans les bras de sa femme et de sa fille !!!! Godspeed … ??? pic.twitter.com/Ai5w8nCLcH

– John Corabi (@ Crablegs59) 10 janvier 2020

Voir ce post sur Instagram

Une telle perte, l’un de mes musiciens préférés de tous les temps. Son influence et sa musique perdureront à travers tous ceux qui ramasseront un instrument #neilpeart

Un post partagé par Taylor Momsen (@taylormomsen) le 10 janvier 2020 à 13:31 PST

Triste d’apprendre le décès de Neil Peart. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/2iMWJq1uoo

– Geezer Butler (@geezerbutler) 10 janvier 2020

Quel moment incroyablement triste. Neil, Geddy & Alex ont changé ma vie de jeune musicien en herbe. Condoléances à la famille et à l’organisation @rushtheband. https://t.co/FX6QtE8k4c

– David Ellefson (@ellefsondavid) 10 janvier 2020

Malheureusement, Neil Peart est décédé plus tôt cette semaine. L’un des plus grands batteurs de tous les temps. L’un des membres fondateurs de l’un des plus grands groupes de rock n roll de tous les temps. Rush @ZildjianCompany @EvansDrumheads @vicfirth @HumesandBerg

– KennyAronoff (@AronoffOFFICIAL) 10 janvier 2020

Cela me brise absolument le cœur de recevoir la nouvelle du décès de l’un de mes plus grands héros de tous les temps. #RIPNeilPeart Mes plus sincères condoléances au groupe, à l’équipe et à la famille. Repose en paix mon ami. Tu seras toujours mon héros?



Pour plus de réflexions: https://t.co/kg0StEx0EB pic.twitter.com/KnmalW5PLD

– Mike Portnoy? (@MikePortnoy) 10 janvier 2020

«Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès prématuré de Neil Peart. Au nom de toute notre équipe, nous sommes fiers d’avoir travaillé avec un batteur virtuose aussi emblématique et nous avons l’intention d’honorer l’héritage de Neil en tant que l’un des plus grands batteurs de rock de tous les temps. »- John D’Addario III, PDG pic.twitter .com / RUJGYtlt04

– Promark Drumsticks (@promarksticks) 10 janvier 2020

Chaque batteur a «son mec» – le premier batteur qui l’a inspiré à ramasser les bâtons, ou le batteur dont il a le plus inspiré (re: arraché) au cours de sa carrière. Je ne peux pas commencer à imaginer combien de batteurs disent que Neil Peart était «leur mec».

Une note … pic.twitter.com/ungyhHpJv9

– Steve Gorman Rocks (@gormanrocks) 10 janvier 2020

RIP Neil Peart .. c’est trop triste pour les mots …. Merci pour votre grandeur Neil … # NeilPeart #Rush #rip https://t.co/RhhIn9BKcY

– FrankBello (@TheFrankBello) 10 janvier 2020

RIP Neil Peart. Un vrai artiste et un gentil et bon gars. Et probablement le batteur le plus aérien de tous les temps. Ceci est mon hommage … la percussion aérienne l’un des plus grands moments de batterie emblématiques de l’histoire du rock. #neilpeart #rush https://t.co/01RW6pYWIl

– Josh Freese (@joshfreese) 10 janvier 2020

Longue vie à Neil Peart – une courte vidéo du kit de Neil – regardez, ressentez et répétez pic.twitter.com/U2z9TLyfcg

– Stephen Perkins (@stephenperkins) 10 janvier 2020

RIP à un maître? #neilpeart https://t.co/B8ssS79tRS

– Kirk Hammett (@KirkHammett) 10 janvier 2020



