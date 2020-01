Les membres de Cranberries ont senti que la couverture «Zombie» de Bad Wolves a été publiée «trop tôt»

MAUVAIS LOUPS (photo) a sorti sa couverture de LES CANNEBERGES” “Zombi” seulement quatre jours après le décès en janvier 2018 de la chanteuse de ce dernier groupe Dolores O’Riordan, avec tous les bénéfices de la piste donnés à ses trois enfants. LES CANNEBERGESLa chanteuse devait enregistrer sa voix sur la chanson le jour de sa mort tragique.

Les membres survivants de LES CANNEBERGES – dont l’album 2019 “À la fin” chant à titre posthume de O’Riordan – a dit à ABC New Radio qu’ils ne se souciaient pas de MAUVAIS LOUPS‘ version de “Zombi”.

“[I] n’a pas vraiment aimé “, batteur Fergal Lawler m’a dit. “Ce n’était pas ma tasse de thé.”

Questions de composition, guitariste Noel Hogan a dit qu’il se sentait MAUVAIS LOUPS“La pochette est sortie” un peu trop tôt. À mon goût, en tout cas “, a-t-il expliqué.

“Le tout semblait insensible ou quelque chose,” Lawler ajoutée.

Quand MAUVAIS LOUPS«La couverture a d’abord été publiée, le chanteur Tommy Vext a dit qu’il était inspiré par Dolores«Les paroles, face aux dommages collatéraux des troubles politiques», qui «capturent le même sentiment que nous voulions exprimer un quart de siècle plus tard».

Vext adressé MAUVAIS LOUPS‘décision de sortir la chanson si peu de temps après Deloresmort dans une interview avec Conséquence du son. Il a dit: “Au début, nous pensions que nous allions en studio pour enregistrer ‘Zombi’ avec Dolores, donc nous étions sur ce très haut et excités à ce sujet. Cela s’est passé la veille, et comme tout le monde le sait, elle est décédée tragiquement. Donc, c’était cette situation vraiment tragique et triste, et la chanson n’est presque pas sortie. Nous allions mettre la chanson en veilleuse, puis nous avons discuté avec notre label de la sortie de la chanson et du don de tous les bénéfices à Doloresles enfants. Nous avons donc sorti la chanson en hommage. Honnêtement, nous n’avions aucune idée de ce qui allait se passer. Nous ne savions pas si quelqu’un s’en soucierait. La seule raison pour laquelle nous nous sentions confiants dans notre interprétation de la chanson est qu’elle l’aimait tellement. Cela s’est transformé en ce moment viral, et ça a été ce tourbillon fou depuis. Nous voulions juste faire quelque chose de bien avec la chanson. Il y a tellement de négativité dans ce monde, alors nous avons pensé: “Faisons quelque chose de positif.” “

Initialement sorti en 1994 suite à la IRA bombardement de Warrington, LES CANNEBERGES” “Zombi” a atteint le n ° 1 à travers le monde, y compris sur le tableau Billboard Alternative Songs. La chanson est revenue dans le Top 10 du hit-parade américain peu après l’annonce de DoloresLe décès a été annoncé.

MAUVAIS LOUPS a été formé en 2017, composé d’anciens membres de DIABLE CONDUCTEUR, DIEU PARDONNE, Hérésie divine et À CE MOMENT.

“Zombi” refait surface sur MAUVAIS LOUPS‘ premier album, “Désobéir”, qui est sorti en mai 2018.



