Les membres de Girlschool se souviennent d’avoir rencontré Lemmy de Motörhead pour la première fois: «C’était comme un hasard»

Dans une interview avec Radio TotalRockc’est Dawn Osbourne avant leur spectacle du 30 janvier au London Underworld à Londres, Angleterre, Royaume-Uni, des membres de hard rockers britanniques vétérans exclusivement féminins GIRLSCHOOL a rappelé sa première rencontre avec le légendaire MOTÖRHEAD chanteur Ian “Lemmy” Kilmister. Les deux groupes se sont associés pour le 1981 “Massacre de la Saint-Valentin” EP qui a présenté Kilmister joindre GIRLSCHOOL sur une couverture de JOHNNY KIDD ET LES PIRATES” “Veuillez ne pas toucher”, tandis que chaque groupe enregistrait l’une de ses chansons, avec GIRLSCHOOL s’attaquer MOTÖRHEADc’est “Bombardier” et MOTÖRHEAD enregistrement GIRLSCHOOLc’est “Urgence”.

“Quand nous avons fait notre premier single, «Prenez tout le chemin», Lemmy, en fait, en même temps, cherchait un groupe de soutien pour leur première grande tournée britannique, le ‘Overkill’ tournée “, a déclaré le guitariste / chanteur Kim McAuliffe (voir la vidéo ci-dessous). “Il a entendu parler de nous et il a entendu notre single, et il est venu nous voir en répétition, juste pour nous rencontrer. Nous avons cliqué. Je me souviens encore de la première fois – MOTÖRHEAD n’était pas vraiment bien connu à ce moment-là non plus. Nous venons de voir des photos d’eux et d’entendre leurs [single], «Motörhead», qui, assez drôle, quelqu’un nous avait donné la «Motörhead» [single]. Moi et Kelly [[Johnson, guitare]allez “putain d’enfer!” Nous l’avons écouté et nous avons dit: «Qu’est-ce que c’est que l’enfer! Puis, quelques mois plus tard, nous avons entendu que Lemmy voulait nous rencontrer. C’était comme un hasard. Tout s’est mis en place. “

GIRLSCHOOL a également partagé une histoire sur la façon dont Johnson, décédé en 2007 d’une bataille de six ans contre le cancer de la colonne vertébrale, est apparu à titre posthume sur le groupe en 2008 “Héritage” album studio. Le groupe a pris une route non conventionnelle et a placé ses cendres dans les maracas entendus sur la piste de lancement de l’album, “Tout est pareil”.

“L’histoire est que, quand elle était malade, j’étais assis à l’hospice”, a déclaré le guitariste Jackie Chambers. “J’ai dit: ‘Nous devons vous mettre sur cet album d’une manière ou d’une autre.’ J’avais écrit cette chanson intitulée ‘Depuis l’autre côté’, et elle allait venir chanter la réponse. Kim chanterait: «Je vais vous rencontrer de l’autre côté», et[[Kelly chanterait]«Je vais vous saluer de l’autre côté», car elle savait qu’elle allait mourir. C’est une sorte de plaisanterie; elle jouait avec. Quoi qu’il en soit, elle est décédée avant que nous ayons fait l’album. Elle m’a dit de partager ses cendres entre ces petites urnes. Nous venons avec l’idée, une apparence fantomatique par Kelly Johnson. “

Ajoutée McAuliffe: “Nous sommes tous dans le pub un jour:” Ce ne serait pas drôle si on lui secouait les cendres? ” Ça a commencé comme une blague, vraiment. “

M’a dit Chambres“Nous avons en fait demandé la permission à sa mère et à son père. Nous savions que Kelly aurait pensé que c’était hilarant. Nous sommes juste restés dans le studio à faire ça [shaking maracas]. “

McAuliffe: “Nous avons dit [producer] Tim [[Hamill]à l’époque, “Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais enregistrée?” Il a dit: “Ça doit être ça.” “

Il y a un an, GIRLSCHOOL chemins séparés avec bassiste de longue date Enid Williams. Elle a depuis été remplacée par Agneau Tracey (anciennement de ROCK GODDESS), qui jouait auparavant avec GIRLSCHOOL de 1987 à 1991 et de 1993 à 2000.

GIRLSCHOOL13e album studio, “Coupable comme péché”, est sorti en novembre 2015 en Amérique du Nord via Musique UDR. Le disque a été produit par Chris Tsangarides (JUDAS PRIEST, MINCE LIZZY) au Ecology Room Studios dans le Kent, en Angleterre.



