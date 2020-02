Les membres de la famille Juice WRLD survivants pourraient faire face à une poursuite de 15 millions de dollars

Malgré la mort prématurée du rappeur, les membres de la famille Juice WRLD pourraient se retrouver aux prises avec une poursuite pour violation de droit d’auteur de 15 millions de dollars à partir de mars.

Avant la mort choquante de Juice WRLD d’une overdose massive, le rappeur était poursuivi par le groupe emo-punk du début des années 2000 Yellowcard pour environ 15 millions de dollars. Quelques jours seulement après la mort du rappeur, le groupe a décidé de poursuivre ses efforts en justice, l’avocat Richard Busch notant que d’autres accusés en plus de Juice WRLD (alias Jarad Higgins) étaient responsables du vol du droit d’auteur.

“Mes clients sont certainement déchirés de continuer et comprennent l’optique impliquée”, a déclaré Busch à Digital Music News fin décembre. “Mais il est important de se rappeler que ce procès a été déposé avant cet événement tragique, et a été déposé parce que tous les accusés (et il y a deux autres écrivains et plusieurs éditeurs de musique et maisons de disques), ont profité de ce que nous croyons être une copie claire et violation du travail de Yellowcard. “

Malgré cela, Jarad Higgins est resté sur la liste des principaux accusés, même après sa mort. Deux mois plus tard, son nom n’a toujours pas été supprimé. Maintenant, la question en discussion est de savoir si Higgins devrait être entièrement renvoyé en tant que défendeur, ou si des substituts – qui pourraient inclure divers membres de la famille survivants – devraient être laissés pour mener cette bataille en tant que représentants de la succession du rappeur.

L’affaire tourne autour du hit à succès de Juice WRLD «Lucid Dreams», qui, selon Yellowcard, est une copie de leur chanson de 2006, «Holly Wood Died».

Les autres défendeurs dans l’affaire comprennent Grade A Productions, Taz Taylor, Nicholas Mira, BMG Rights Management, Kobalt Music Services et Interscope Records. Ces accusés ont réclamé des extensions pour répondre, apparemment étant donné la mort perturbatrice de Higgins. Mais aucun des membres survivants de la famille de Higgins, qui pourrait constituer la succession du rappeur, n’a répondu au procès.

La raison est peut-être évidente: Juice WRLD est décédé il y a moins de deux mois. Et pendant cette période, Yellowcard a refusé de suspendre son action en justice contre le rappeur décédé. En conséquence, les accusés restants ont déposé une «déclaration de décès» auprès du tribunal de district américain du district central de Californie la semaine dernière pour faire face à la situation.

Cela a incité le juge Consuelo B. Marshall à exiger que Yellowcard détermine si Jarad A. Higgins devrait être entièrement retiré du procès, ou si un remplaçant devait être nommé.

Le remplaçant pourrait être un représentant ou un membre de la famille du rappeur, qui serait contraint de se défendre contre les accusations.

«La question dont est saisie la Cour est la déclaration de fait du décès du défendeur Jarad A. Higgins p / k / a Juice WRLD (« Higgins ») déposée par les défendeurs», a récemment écrit Marshall. «Les parties informeront la Cour, par écrit, au plus tard le 10 février 2020, si la« substitution de la partie appropriée »est nécessaire à la lumière du décès du défendeur Higgins ou si l’action ne doit être engagée« qu’à l’encontre des autres parties » … »

Juste ce (mardi) matin, ce délai a été prolongé jusqu’au 4 mars.

La gamme de Yellowcard a subi plusieurs changements depuis le début des années 2000, bien que les demandeurs dans cette affaire soient William Ryan Key, Peter Michael Mosely, Longineu Warren Parsons et Sean Michael Wellman-Mackin. Le procès lui-même a été initialement déposé le 21 octobre, quelques semaines avant la mort du rappeur.

Richard Busch n’a pas répondu aux derniers dépôts et prorogations de délai.