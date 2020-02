Les membres de la famille Pop Smoke rompent leur silence

La famille du regretté rappeur Pop Smoke s’est adressée au public pour la première fois depuis que leur proche a été assassiné le 19 février.

Dans un communiqué, des proches de Pop Smoke (dont le nom complet était Bashar Barakah Jackson) ont déclaré qu’ils “appréciaient profondément” le soutien qui leur avait été offert au cours des neuf derniers jours. Le message indiquait également que Pop Smoke était fier d’avoir salué et représenté son Brooklyn natal alors qu’il prenait de l’importance au cours de l’année dernière. Pop Smoke a fait irruption sur la scène musicale avec une mixtape, Meet the Woo, en juillet 2019.

La communication s’est terminée par une réitération selon laquelle les professionnels de l’application des lois n’ont pas divulgué de nombreux détails concernant les circonstances du meurtre de Pop Smoke, ainsi qu’un rappel que des «rapports inexacts» aggraveront la souffrance de la famille.

Malgré une abondance de titres spéculatifs, les détectives du LAPD sont toujours en train d’identifier les quatre suspects qui sont entrés de force dans la maison de Pop Smoke à Los Angeles aux premières heures de la matinée du 19 février.

Pop Smoke a subi plusieurs blessures par balle et a été déclaré mort peu de temps après avoir été transporté dans un hôpital local. Le crime semble avoir été soigneusement coordonné entre les différents États, les officiers du LAPD ayant été informés pour la première fois de l’affaire par un appelant de la côte Est – peut-être quelqu’un qui réside dans la ville natale de Pop Smoke. Ni l’emplacement spécifique de cette personne ni son identité n’ont été rendus publics.

Il convient également de noter que Pop Smoke a été arrêté à New York le 17 janvier, lorsque le propriétaire d’une Rolls Royce a signalé le vol du véhicule et a déclaré qu’il l’avait prêté à l’artiste en Californie. L’appelant a déclaré que Pop Smoke avait accepté de restituer la voiture après une journée, une fois qu’il avait fini de tourner un clip.

La deuxième mixtape de Pop Smoke, Meet the Woo 2, est sortie le 7 février. Les premières performances commerciales de l’œuvre ont été solides et les opinions critiques et des fans ont été généralement positives.

Voici la déclaration complète.

La famille de Bashar ‘Pop Smoke’ Jackson tient à exprimer sa sincère gratitude à tous pour votre soutien. Chaque prière, appel et acte de bonté est profondément apprécié alors que nous pleurons la perte de notre fils, frère et ami.

Brooklyn le connaissait sous le nom de Bashar. Il a été éduqué et nourri à Brooklyn et son ascension vers la gloire s’est développée à partir de l’endroit qu’il représentait fièrement. Au cours de la dernière année, son extraordinaire talent a été révélé au monde, en introduisant Pop Smoke.

Malheureusement, aucun détail public n’est disponible concernant le meurtre de notre être cher. Nous demandons du respect et des rapports responsables pendant cette période critique. Des rapports inexacts ne font qu’ajouter une douleur inutile à une famille endeuillée.