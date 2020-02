Les membres de Nickelback commentent la “ photographie ” de Trump Tweet: Nous “ ne voulions pas être entraînés dans une politique partisane ”

Rockers canadiens NICKELBACK fait la une des journaux en octobre dernier Le président Donald Trump a tweeté un mème ciblant l’ancien Vice-président Joe Biden et son fils, chasseur, sur le coup du groupe en 2005 “Photographier”. La vidéo du président depuis supprimée fait écho Atoutles allégations non fondées que Biden abusé de son influence au bureau au profit de son fils chasseur. La vidéo a commencé avec un clip de Biden disant qu’il n’a jamais parlé à son fils des relations d’affaires à l’étranger. La vidéo a ensuite été coupée “Photographier” clip de NICKELBACK chanteur Chad Kroeger tenant une photo encadrée de Biden et son fils lors d’une apparente sortie de golf avec un “responsable du gaz ukrainien” nommé Devon Archer, qui aurait servi avec chasseur au conseil d’administration de la compagnie de gaz ukrainienne.

“REGARDEZ CETTE PHOTOGRAPHIE!” Atout sous-titré le tweet, faisant référence à la première ligne de la chanson.

Bien que le texte de Atoutle tweet reste, Twitter finalement retiré la vidéo après Musique Warner a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur.

Lors d’une interview en novembre 2019 à Oxford Union, la célèbre société de débat des universités d’Oxford, NICKELBACK bassiste Mike Kroeger et guitariste Ryan Peake on leur a demandé quelle était leur réaction initiale Atouttweet.

Mike a répondu: “Notre réaction a été de ne pas réagir. Quiconque était attentif verrait que nous ne réagissions pas. Nous ne l’avons pas – nous l’avons laissé et ne l’avons pas engagé.”

Ryan élaboré sur les commentaires de son camarade de bande, en disant: “Le bourbier de la politique est épuisant ces jours-ci. Je ne sais pas si c’est pour quelqu’un d’autre, mais c’est … Eh bien, nous sommes en Angleterre – c’est partout. Et nous sommes Canadiens.

“Je ne voulais pas être entraîné dans une quelconque politique partisane, aucun programme”, a-t-il poursuivi. “Je ne pense pas que ce soit notre place.

“C’est une chose bizarre, surtout quand on fait de la politique et Twitter. Je veux dire, quelle chose désordonnée, désordonnée. C’est juste plein de poison. Je suis désolé – Twitter est un endroit difficile à fréquenter, que vous lisiez Twitter ou si vous lisez des commentaires sur quelque chose… C’est juste un gâchis. Et j’ai été surpris quand il est apparu. Mais je ne voulais pas lui donner d’oxygène. “

Demandé par un étudiant si les membres de NICKELBACK ont été impliqués dans la décision de déposer une plainte pour Twitter, Mike a déclaré: “Nous ne sommes pas intéressés à être utilisés comme un outil en politique … Ce qui s’est passé, c’est que nous avons d’abord réalisé que nous étions utilisés d’une manière que nous n’approuvions pas. Et puis nous avons réalisé qu’il s’agissait d’une violation du droit d’auteur en même temps Et nous avons demandé: “Est-ce que ça va?” Et, franchement, c’est une violation de la marque et du droit d’auteur, ce qui a été poursuivi par notre label et notre éditeur. “

Il a poursuivi: “Ce qui est drôle, c’est qu’après avoir été frappé, nous avons été perçus dans les commentaires des médias sociaux comme des traîtres et une censure du président des États-Unis, foulant aux pieds son droit à la liberté d’expression du Premier Amendement, et nous ne devrions pas faire cela. et acclamé par la gauche en tant que héros, parce que nous avons fermé ce président qu’ils n’aiment pas, c’est un méchant pour leur histoire.

“Assez drôle, après ces grèves pour atteinte aux droits d’auteur, quelqu’un a affiché, à gauche, une photo de Donald Trump et Rudy Giuliani et ses amis ukrainiens louches avec le même mème “, at-il ajouté.” Mais après cela, cela a également été frappé de droit d’auteur. Et puis après cela, nous avons été acclamés par la droite comme étant, hourra, debout pour le président, et vilipendés par la gauche comme étant Atout des apologistes, des sympathisants, peu importe, et nous étions les salauds qui ont soudainement fermé la gauche.

“Ce que je veux dire, c’est que nous n’avons jamais rien dit. Tout le commentaire a été fait par tout le monde pour nous. Donc, apparemment, nous n’avions vraiment rien à dire, parce que nous devions être sur quatre côtés. du même problème. “

Ryan “Nous avons fermé tout le monde de façon égale. Qu’en est-il? Il s’agit d’un arrêt général.”

Un jour après Atout a tweeté le “Photographier” vidéo, les flux de la chanson ont bondi de près de 40% par rapport à deux jours plus tôt. Les ventes numériques de la chanson ont également grimpé en flèche au cours de la même période.

“Photographier” a passé une semaine au n ° 1 du palmarès Billboard 200 en 2005.