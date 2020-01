Les membres de Nickelback discutent de la tournée «All The Right Reasons Tour» et du 15e anniversaire de l’album certifié Diamond (vidéo)

Rockers canadiens NICKELBACK ont publié une série de vidéos avant leur prochaine “Toutes les bonnes raisons” cet été. Dans les vidéos, NICKELBACK membres Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger et Daniel Adair discuter de la façon dont ils célèbreront le 15e anniversaire de leur album n ° 1 certifié diamant “Toutes les bonnes raisons” en interprétant l’album dans son intégralité, en plus d’une multitude de tubes que les fans connaissent et aiment. NICKELBACK explique également le sens nostalgique de sa chanson “Photographier” et le monde amplifié du rock-stardom décrit dans leur chanson “Rock star”.

NICKELBACK débutera sa tournée très attendue à Raleigh, en Caroline du Nord, le 19 juin, avec PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE et TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN justificatif.

“Toutes les bonnes raisons” est sorti en octobre 2005 et a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums du Billboard 200. Il a passé 110 semaines dans le Top 30 et s’est vendu à plus de 19 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de huit millions rien qu’en Amérique du Nord.

Chad Kroeger Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps qu’il ne connaît pas la formule de ce genre de succès. “Avant, je pensais que je savais comment aider un autre groupe à réussir, et je ne pense plus savoir comment le faire”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, c’est ce que toutes les maisons de disques recherchent, n’est-ce pas? Comment faire en sorte qu’un groupe connaisse le plus de succès possible? Il y a juste quelque chose à propos de quatre gars qui se réunissent, font de la musique et sur scène et ils jouent leur cœur pour leurs fans … parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. “

Depuis sa formation en Alberta, au Canada, en 1995, célébrée à l’échelle mondiale NICKELBACK se sont imposés comme l’un des actes les plus viables et les plus importants sur le plan commercial des trois dernières décennies. NICKELBACKLe succès de ” comprend des ventes mondiales de plus de 50 millions d’unités, solidifiant leur statut comme l’un des actes les plus vendus de tous les temps.

Leur écrasement incontournable et irrésistible “Comment vous me rappelez” a été nommé Panneau d’affichage“Top Rock Song Of The Decade” et était n ° 4 sur le Top 10 des chansons de la liste des années 2000. “Toutes les bonnes raisons” a été certifié diamant (10 millions d’exemplaires vendus) par le RIAA, en 2018, en les mettant sur une liste d’élite d’artistes pour y parvenir. Parmi toutes ces distinctions, elles ont également été nommées Panneau d’affichage«Top Rock Group of the Decade». Et, en cours de route, ils ont reçu neuf Prix ​​Grammy nominations, trois American Music Awards, une Prix ​​des musiques du monde, une Prix ​​du public, Douze Prix ​​JUNO, Sept Prix ​​vidéo MuchMusicet ont été intronisés au Canada Walk of Fame (2007).

Avec plus de 23 singles et fans en tête du classement couvrant le monde entier, NICKELBACK compte douze tournées mondiales consécutives à guichets fermés, jouant devant plus de huit millions de fans inconditionnels et adorateurs.



