Les membres de Soundgarden ripostent à la veuve de Chris Cornell pour des enregistrements inédits

Selon TMZ, les membres survivants de SOUNDGARDEN ont riposté à Chris Cornell‘s veuve, disant qu’ils sont les propriétaires légitimes des chansons inédites du groupe.

L’automne dernier, Vicky Cornell poursuivi SOUNDGARDEN, affirmant que les musiciens retenaient des centaines de milliers de dollars de redevances qui lui étaient dues et Chrisles enfants mineurs. Elle a qualifié cette décision de “tentative illégale de Chris‘Estate à remettre certains enregistrements audio créés par Chris avant son décès. “

Vicky a affirmé que les sept chansons inédites étaient “uniquement écrites par Chris; contenir Chris«propres pistes vocales; et ont été légués à Chris«Estate» pour elle et leurs enfants.

Dans leur dossier judiciaire, qui peut être lu dans son intégralité ci-dessous, Cornellest ancien SOUNDGARDEN coéquipiers, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd insistent sur le fait qu’ils avaient travaillé sur les chansons inédites en tant que groupe dès 2014. Comme preuve, ils pointent vers un article de février 2017 où Chris lui-même a parlé Radar de musique sur SOUNDGARDENnouveau matériel. Chris a déclaré au site Web: “Nous avons beaucoup de chansons intéressantes.” Ils affirment également qu’ils se sont réunis pour la dernière fois en studio en avril 2017 pour travailler plus sur les pistes, mais ont pris une pause pour partir en tournée. Un mois plus tard, Chris s’est suicidé en se pendant dans un hôtel.

Thayil, Cameron et Berger disent aussi qu’ils ont correspondu avec Vicky sur les chansons, et elle a admis qu’ils étaient la propriété du groupe, pas seulement Chrisest un travail solo.

le SOUNDGARDEN la motion réfute également Vickyaffirme que le groupe était “insensible à la suite Cornell‘s death “et comprend une ventilation détaillée de la façon dont le groupe a appris le décès du chanteur.

La motion stipule: «Le groupe a interrompu sa session de studio en avril 2017 à Seattle pour commencer une tournée nationale à partir du 28 avril 2017. Le 14 mai 2017, le groupe a joué à Kansas City, Missouri. Après le spectacle Cornell volé à la maison à New York. Le 17 mai, il s’est envolé pour Detroit, Michigan, pour rejoindre d’autres membres du groupe SOUNDGARDENconcert ce soir-là au Fox Theatre. Après le concert – comme d’habitude – Thayil, Cameron, et Berger a fait le voyage de fin de soirée dans les bus de tournée du groupe vers leur prochaine destination de concert à Columbus, Ohio, où le groupe a eu un concert le 19 mai. Cornell resté dans un hôtel de Détroit avec le plan de s’envoler pour Columbus, comme c’était sa pratique normale Cornell n’a pas pu dormir dans les bus. Alors que leurs autobus se dirigeaient vers Columbus tôt le matin du 18 mai, les membres du groupe survivant ont appris que Cornell avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Détroit après minuit (tragiquement, Cameron vu pour la première fois un ‘RIP: Chris Cornell‘article sur son Facebook page, appelée Thayil qui était dans l’autre bus, qui s’est ensuite réveillé Berger, et eux et leur équipe ont fouillé frénétiquement les actualités, les médias sociaux et appelé leurs amis et leur famille, jusqu’à ce qu’ils reçoivent la terrible confirmation de leur tour manager).

“Thayil, Cameron et Berger ont été complètement dévastés de perdre leur ami bien-aimé, frère et camarade, et étaient en état de choc. Alors qu’ils tiraient leurs bus sur le bord de la route, s’embrassaient et se débattaient avec quoi faire ensuite, leur responsable de tournée leur a conseillé de ne pas retourner à Détroit car ce serait nager avec la police, la presse et d’autres médias, et il n’y avait rien positif qui pourrait être atteint. Ils avaient également une foule de membres d’équipage et de tournées très désemparés déjà à Columbus ou se dirigeant vers Columbus qui avaient besoin de soutien. Ils ont donc organisé une veillée dans une salle de conférence de leur hôtel à Columbus, où ils étaient accompagnés de leur équipage, d’assistants et d’amis qui se sont étreints, ont pleuré et ont tenté de se consoler pendant de nombreuses heures. “

Dans son procès, Vicky a affirmé qu’elle avait proposé de partager les enregistrements inédits avec SOUNDGARDEN, afin qu’ils puissent être libérés d’une manière qui respecte Chrissouhaite – y compris la participation de son producteur – mais que le groupe refuse. Elle a également accusé SOUNDGARDEN guitariste Kim Thayil de mettre sa famille en danger en faisant des commentaires intentionnellement trompeurs à SOUNDGARDEN“loyal, fan enragé base” et suggérant qu’elle est le principal obstacle à la sortie d’un autre album du groupe. VickyLa poursuite a également allégué que SOUNDGARDEN “n’a produit aucun document de partenariat, encore moins aucun document signé par Chris, à l’appui de leurs prétentions définitives de propriété. “En outre, il a noté” qu’il n’y a aucune preuve que le [unreleased recordings]… Ont toujours été destinés à être tout sauf Chris“propriété unique et exclusive.”

Vicky a posté plus tard une déclaration sur Instagram dans laquelle elle a écrit: “Ce n’était pas la façon dont j’aurais choisi d’aller de l’avant. Mais je ne serai pas mis de côté pour la commodité ou le gain de quelqu’un d’autre. Je ne sacrifierai pas l’avenir de nos enfants pour la cupidité de quelqu’un d’autre. Et je ne laisserai pas quelqu’un d’autre me fait honte parce que l’homme que j’aimais nous a été enlevé trop tôt. Je rendrai justice par le travail et la mémoire de mon mari; pour nos enfants et pour tout ce que nous défendions. “

Novembre dernier, Thayil a déclaré au programme de radio par satellite “Nation du Tronc” qu’il était “tout à fait possible” qu’un nouveau SOUNDGARDEN album contenant les derniers enregistrements de Chris Cornell pouvait voir la lumière du jour. “Nous avons définitivement un autre record en nous”, a-t-il déclaré. “Des trucs qui sont écrits, des trucs qui sont démo et enregistrés – certainement. Tout ce qu’il faudrait, c’est de prendre les fichiers audio qui sont disponibles … Nous pouvons obtenir les producteurs que nous voulons faire sonner comme un SOUNDGARDEN record.”

SOUNDGARDEN travaillait sur de la nouvelle musique avant Cornellest décédé en mai 2017, et la chanteuse avait posé des pistes vocales. A demandé s’il y avait des obstacles à l’achèvement du LP, Thayil a déclaré: “Il ne devrait pas y avoir … à part le fait que nous n’avons pas ces fichiers.” Il a poursuivi: “Je pense que cela se produira. Ce serait ridicule si ce n’était pas le cas. Mais ce sont des choses difficiles – les partenariats et la propriété.”

Thayil a exclu la possibilité de SOUNDGARDEN tournée sans Cornell, disant: “Je ne vois pas, étant donné les engagements des autres membres du groupe, vu nos sentiments et notre amour pour Chris, Je ne nous vois pas reconfigurer une tournée ou quoi que ce soit, comme d’autres groupes l’ont fait par le passé, sans lui. “

Dans une interview séparée avec Music Radar, Thayil on lui a demandé ce que cela prendrait pour lui, batteur Matt Cameron et bassiste Ben Shepherd pour accéder aux bandes de ce qui était censé devenir SOUNDGARDENest le prochain album. “Nous ne savons pas”, a-t-il répondu. “Nous avons demandé gentiment, nous avons suggéré que cela profiterait à toutes les parties, si le groupe pouvait simplement avoir ces fichiers, et nous pourrions terminer les chansons sur lesquelles nous travaillions. Mais il semble y avoir une certaine confusion parmi les différentes parties quant à ce que cela impliquerait et comment cela fonctionnerait, et qui en bénéficierait. “

Cornell a été déclaré mort le 18 mai 2017 après avoir été retrouvé sans réponse dans sa chambre d’hôtel à Détroit. SOUNDGARDEN avait joué un spectacle plus tôt dans la soirée. L’homme de 52 ans avait des sédatifs et un médicament contre l’anxiété dans son système, mais est décédé des suites de sa pendaison.

Les trois autres membres de SOUNDGARDEN, de même que METALLICA, FOO FIGHTERS et membres de AUDIOSLAVE, jouée ensemble pour la première fois depuis Cornell‘mort lors d’un concert bénéfice en l’honneur du chanteur en janvier 2019 au Forum de Los Angeles.



Soundgarden vs. Vicky Cornell de JasonNewman sur Scribd

