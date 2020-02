Les milléniaux sont deux fois plus susceptibles d’écouter des albums que les baby-boomers

Les milléniaux – et non les baby-boomers – sont les plus gros auditeurs d’albums, selon une étude récente.

Selon une étude menée par Deezer, les milléniaux sont deux fois plus susceptibles que les baby-boomers de jouer des albums.

8.000 fans de musique – un nombre pair d’Américains, de Brésiliens, de Français et d’Allemands – ont été interrogés pour l’enquête, qui a également révélé que 54% des adultes écoutent moins d’albums aujourd’hui qu’il y a cinq à 10 ans.

Dans les questions de suivi, on a demandé aux répondants pourquoi ils n’écoutaient pas – pas nécessairement achetaient – plus d’albums.

Certains ont cité la qualité (ou son absence) des albums contemporains, et environ 40 pour cent des participants au sondage ont déclaré qu’ils préféraient les listes de lecture. De plus, plus du tiers des auditeurs âgés de 55 ans et plus ont déclaré préférer les chansons individuelles aux listes de lecture et aux albums.

Seulement neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré aimer écouter des albums plus que des listes de lecture et des chansons, et une étude publiée l’année dernière (également réalisée par Deezer) a indiqué qu’environ 15 pour cent des moins de 25 ans n’avaient pas écouté d’album sur tout.

Le rapport de Deezer permet de mieux comprendre la réticence de Guns N’Roses à sortir son nouveau matériel sous forme d’album. Cependant, l’enquête offrait un certain espoir pour le format autrefois important.

Comme mentionné, les milléniaux – ceux nés entre 1981 et 1996 – sont beaucoup plus susceptibles que les baby-boomers de jouer des albums, et l’année dernière, une étude iHeartRadio a révélé que les milléniaux écoutent plus de musique que tout autre groupe démographique. Étant donné que les membres les plus âgés de la génération ont actuellement 39 ans, les artistes peuvent miser sur un public d’albums fiable (quoique plus petit que souhaité) dans les prochaines décennies.

De plus, 48% des répondants Deezer ont déclaré se sentir heureux en écoutant un nouvel album, 46% ont dit qu’ils se sentaient excités et un peu moins du quart ont dit qu’ils se sentaient inspirés.

Compte tenu de ces chiffres, la baisse de l’album peut être attribuable non pas à ses défauts, mais aux nombreuses options et à la commodité du streaming moderne.