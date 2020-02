Les Miracles ramassent le premier million de vendeurs de Motown

Ce fut l’une des premières collaborations entre Smokey Robinson et Berry Gordy, non seulement en tant qu’artiste phare et patron du label, mais aussi en tant que co-auteurs. Le «Shop Around» est un élément absolument vital du développement initial de Motown et, le 12 février 1961, il a envoyé le message qu’il s’agissait vraiment d’une entreprise, quand il est devenu leur premier million de vendeurs.

Robinson a vraiment utilisé les conseils séculaires de sa mère comme inspiration lyrique pour la chanson. Il avait initialement prévu de le donner à Barrett Strong, l’homme qui avait écrit un chapitre encore plus tôt dans l’histoire de Motown avec le hit de 1960 “Money (That’s What I Want)”. Mais Gordy a persuadé Smokey qu’il devrait le garder pour lui et les miracles.

Le groupe avait eu une entrée dans le palmarès pop très modeste à la fin de 1959 avec «Bad Girl», mais c’est là que leur carrière a vraiment décollé. ‘Comparer les prix,’ Tamla 54034, est sorti avec un crédit pour “les Miracles avec Bill ‘Smokey’ Robinson”, et est entré dans les charts pop et R&B le 12 décembre 1960. Dans la nouvelle année, il a atteint le n ° 2 sur le Hot 100 et a passé huit triomphants semaines au sommet de l’enquête sur l’âme, de la mi-janvier à la mi-mars.

La première version de la chanson était une interprétation plus lente et plus blues qui a été diffusée à la radio locale, mais seulement quelques semaines plus tard, Robinson a reçu un appel très tard dans la nuit de Gordy. Le patron de Motown a dit à Robinson d’assembler les Miracles à Hitsville, car il voulait qu’ils réenregistrent la chanson.

Le groupe, perplexe mais consciencieux, s’est frayé un chemin vers le siège social de la société et a commencé à enregistrer la version la plus uptempo que nous connaissons et aimons. Le 12 février, il s’est transformé en millionnaire. Pas pour la première et certainement pas pour la dernière fois, Berry Gordy avait raison.

