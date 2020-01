Les Moodies des temps modernes prennent leur envol avec «Days of Future Passed»

Le voyage moderne de Le blues moody en tant que groupe d’album a véritablement commencé le 27 janvier 1968. C’est à ce moment-là qu’ils sont entrés dans le palmarès britannique avec la nouvelle aventure sonore audacieuse de leur carrière, Days Of Future Passed, et le destin du groupe a pris une nouvelle direction.

En tant que l’un des principaux groupes de beat de Birmingham, le groupe avait fait ses débuts d’album en 1965 avec The Magnificent Moodies. Mais au moment de leur nouvel album sur le label Derca de Decca, ils étaient à peine reconnaissables comme les mêmes personnes qui ont fait entrer “Go Now” de Bessie Banks dans les charts britanniques.

La reconfiguration des Moody Blues a eu lieu fin 1966 avec l’arrivée des auteurs-compositeurs-interprètes qui sont depuis lors au centre du groupe, Justin Hayward et John Lodge. Après quelques premiers singles non-LP avec eux qui ne se sont pas classés, l’avenir même du groupe sur Decca était menacé. Mais heureusement, ils ont continué à avoir le soutien de l’homme A&R et de l’exécutif de Deram Hugh Mendl.

Écoutez Days Of Future Passed dès maintenant.

Les plans pour que le groupe enregistre une version rock orchestrale de la Symphonie n ° 9 de Dvořák, From The New World ont été abandonnés au profit d’un autre projet symphonique – celui mettant en vedette les propres chansons des Moodies. La combinaison d’un nouveau matériel remarquable, le producteur Tony Clarke, l’ingénieur Derek Varnals et l’arrangeur Peter Knight a créé un album historique, mais ce n’était en aucun cas un succès instantané.

le phare, intemporel ‘Nights In White Satin’ est sorti en novembre 1967, tout comme l’album dont il est issu. Pendant des semaines, il n’y a pas eu d’activité graphique, jusqu’à ce que le single entre dans les listes britanniques sur le graphique du 27 décembre, pour finalement atteindre le n ° 19, lors de la première de ses nombreuses séries dans les best-sellers. Le single a suscité un intérêt pour cet album à l’allure inhabituelle, qui s’est glissé dans l’enquête sur les albums fin janvier au n ° 39, à côté d’une autre nouvelle entrée de l’animatrice à l’écoute facile Anita Harris.

Days Of Future Passed n’a jamais été qu’un modeste succès au Royaume-Uni, culminant au n ° 27 à la mi-février 1968, bien qu’il continue d’apparaître au début des années 1970. Mais il a rétabli les Moody Blues sur le marché du rock album en constante expansion, en tant qu’écrivains et interprètes d’une profondeur et d’une imagination réelles, et a ouvert la voie au succès majeur de In Search Of The Lost Chord plus tard cette année… et tout le reste suivi.

L’édition de luxe 50e anniversaire 2CD / DVD de Days Of Future Passed peut être achetée ici.

Le cofondateur de Moody Blues, Graeme Edge, figure dans l’interview spéciale en deux parties d’uDiscover, ici et ici.

Suivez la liste de lecture Moody Blues Best Of.