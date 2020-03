Les musiciens demandent à Spotify de tripler les redevances après les annulations de concerts en raison d’un coronavirus

Quelque chose qui a blessé tous les fans de musique ces semaines-ci est l’annulation massive de concerts et de festivals. Cependant, et même si cela a laissé des millions de cœurs brisés, les plus touchés ne sont pas les fans mais les artistes. Dans une nouvelle pétition, les musiciens demandent à Spotify de tripler ses paiements de redevances après la perte de revenus due à la pandémie de coronavirus. Et c’est qu’une grande partie de leurs bénéfices provient de la lecture en direct et non des reproductions en streaming et des ventes d’albums.

Tel que rapporté par The Guardian, le musicien Evan Green a créé une pétition en ligne dans laquelle il a demandé au géant du streaming de tripler définitivement ses taux de redevance pour les artistes. À son tour, Green a également demandé à Spotify de faire un don de 500 000 $ à Sweet Relief, un organisme de bienfaisance californien qui fournit une aide financière aux artistes et aux travailleurs de l’industrie musicale pendant la crise actuelle des coronavirus.

Un porte-parole de Spotify a commenté la question: “Il ne fait aucun doute que c’est une période difficile pour notre communauté de créateurs et nous travaillons pour les aider à travers le fonds d’aide Covid-19 de MusiCares pour fournir une assistance dont ils ont tant besoin.”. Ils ont également ajouté que Spotify a mis une partie de son inventaire publicitaire à la disposition des gouvernements et des organismes de bienfaisance pour partager des informations sur la sécurité pendant la pandémie, et a soutenu ces efforts via le fonds d’intervention d’urgence et le fonds d’intervention de la Fondation CDC. de solidarité Covid-19 pour l’OMS.

Jusqu’à présent, Spotify ne révèle pas combien il paie les artistes pour la rediffusion, Mais les analystes ont calculé qu’ils sont payés autour de 0,00318 $, ce qui signifie qu’un détenteur de droits recevrait 3,18 $ pour 1 000 émissions, soit environ 76 pesos mexicains.