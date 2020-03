Les nombreuses missions de «Rocket Man»

Taron Egerton, la nouvelle version de «Rocket Man» sur la bande originale du fantasme musical basé sur Elton JohnLa vie de Rocketman est la dernière approbation d’une des chansons les plus précieuses du catalogue incrusté de bijoux d’Elton. Il invite à regarder l’histoire d’une composition qui a inspiré plusieurs autres interprétations notables et qui a en effet duré très, très longtemps.

L’interprétation d’Egerton, approuvée avec enthousiasme par la superstar elle-même, fait suite à un remaniement imaginatif du célèbre succès de Little Little Town en 1972, sur l’album All Star 2018 Restoration: The Songs Of Elton John et Bernie Taupin. L’original a fait peau neuve en 2017, grâce à une nouvelle vidéo du cinéaste iranien Majid Adin.

Zero hour, 9am pour l’original d’Elton de cette chanson d’histoire vivante est arrivé en avril 1972, quand «Rocket Man» est sorti en single britannique avant son cinquième album studio Honky Château. Il a été produit, tout comme le LP, par le confident du studio habituel d’Elton, Gus Dudgeon, qui avait également supervisé David BowieLa percée de 1969 sur le même thème, «Space Oddity».

Alors que la fascination du public pour les vols spatiaux atteignait son paroxysme, ce single de Bowie est sorti quelques jours avant le lancement d’Apollo 11, qui a dramatiquement réalisé le premier atterrissage lunaire habité. En 1972, «l’ère spatiale» telle que nous la connaissions alors arrivait à son terme, avec le lancement final de la lune dans le programme, Apollo 17, qui atterrit en décembre.

Les paroles de Taupin pour «Rocket Man» s’inspirent de l’une des 18 nouvelles de The Illustrated Man de 1951, du vénéré écrivain de science-fiction Ray Bradbury. Le livre a atteint une nouvelle génération lorsqu’il est devenu le long métrage de 1969 avec Rod Steiger et Claire Bloom; l’histoire décrit la vie d’un astronaute qui effectue des séjours de trois mois dans l’espace.

Alors que “ Rocket Man ” d’Elton montait pour la première fois dans la stratosphère des cartes, le Bowie encore émergent a décrit l’influence de son hit précédent sur le nouveau – même s’il a admis au magazine Disc qu’il considérait déjà sa chanson comme une nouveauté indésirable. “Ce serait bien d’éradiquer” Space Oddity “”, a-t-il dit, “mais je suis flatté de la manière la plus agréable, qu’Elton John en ait tant retiré pour” Rocket Man “. Je pense que c’était peut-être prématuré. Si ce single était sorti maintenant, je ferais “partie de la scène”. “

En 1998, Taupin a déclaré au magazine Musician: «Le premier couplet de« Rocket Man »… était dans ma tête alors que je conduisais chez mes parents en Angleterre il y a de nombreuses années. J’ai roulé comme un fou dans ces ruelles en essayant d’arriver à temps donc je m’en souviens et je me suis précipité dans la porte pour l’écrire. J’ai eu tout le début: “Elle a fait mes bagages la nuit dernière, avant le vol / zéro heure, à 9h, et je serai alors haut comme un cerf-volant.” Tout cela m’est venu en même temps. “

“Rocket Man” a culminé au deuxième rang au Royaume-Uni au cours de la première semaine de juin 1972, battu au sommet seulement par “Metal Guru”, par l’ami d’Elton, Marc Bolan et T. Rex. Il a atteint la sixième place du Hot 100 de Billboard en juillet, le mois même de la sortie de l’album Son Of Schmilsson de l’auteur-artiste américain Harry Nilsson, contenant «Spaceman», qui décrivait comment le programme lunaire n’était plus l’inspiration qu’il avait été. “Je voulais être un astronaute, c’est ce que je voulais être”, a-t-il chanté. “Mais maintenant que je suis astronaute, personne ne se soucie de moi.”

L’une des premières reprises de «Rocket Man» était pour la 24e édition de la série Top Of The Pops, qui proposait des compilations budgétaires de succès récents, rapidement enregistrés par des musiciens sans nom. L’ironie n’aurait pas été perdue pour Elton, qui a lui-même joué sur certains albums de cette série dans ses années d’avant-célébrité de la fin des années 1960.

La chanson était de la viande et de la boisson pour la plupart des orchestres de divertissement légers de la journée, mais est redevenue une génération pop plus tard lorsque Kate Bush lui a rendu hommage dans son interprétation de 1991. ‘Rocket Man’ a été son choix pour le plateau multi-artistes de cette année, Two Rooms: Celebrating The Songs Of Elton John & Bernie Taupin. Sorti en single, il atteint le n ° 12 au Royaume-Uni et le n ° 2 en Australie.

De nombreuses reprises ont été accumulées dans les années 1990 par des groupes tels que les Brown Derbies and Me First et les Gimme Gimmes, ainsi que le héros de la guitare britannique Hank Marvin, sur son album Heartbeat. En 2003, Neil DiamondLa version de 1978 a été incluse dans son coffret live Stages, collecté à partir de ses spectacles entre 1970 et 2002 sur cinq CD et un DVD.

2004 a vu l’apparition d’une version fin des années 1990 coupée aux premiers jours de My Morning Jacket, sortie tardivement sur la collection The Sandworm Cometh. En 2011, Elton lui-même a fait un duo sur un mélange comprenant «Rocket Man» et «Mona Lisas And Mad Hatters», son compagnon de chambre Honky Château, avec le chanteur, acteur et danseur américain Matthew Morrison.

Les pionniers de l’électro-pop Heaven 17 ont donné à la chanson une mise à jour distinctive pour la compilation de divers artistes des années 80 Re-Covered, sur laquelle les artistes des années 1980 ont prêté leur son à une variété de tubes. “Rocket Man” est également un incontournable de la scène de l’auteure-compositrice-interprète country née à Liverpool, Laura Oakes, deux fois nommée chanteuse de l’année par la British Country Music Association.

“Elton John a toujours été pour moi roi”, explique Oakes à uDiscover. “[His] a été la toute première émission en direct que j’ai jamais vue à l’âge de 14 ans, et c’est ce qui m’a fait dire “ Oh mon dieu, je veux faire ça pour gagner ma vie. ” Rocket Man ‘est un hit tellement colossal et il affiche parfaitement tout c’est génial et brillant à propos de l’écriture de chansons d’Elton et Bernie, c’est pourquoi j’ai voulu couvrir celui-ci en particulier.

«En l’écoutant grandir quand je me suis lancée dans la musique country, j’ai toujours pensé que« ça pourrait être une super chanson country », explique Oakes. “C’est donc exactement ce que j’ai fait avec et c’est l’un de mes points préférés dans mon live set – parce que non seulement je peux rappeler au public l’un des plus grands partenariats d’écriture de tous les temps, mais je dois me rappeler pourquoi j’aime la musique d’Elton tellement, et ce que je ressentais à 14 ans en l’entendant vivre pour la première fois. »

Voici Oakes qui interprète la chanson de la série de sessions acoustiques Under The Apple Tree; nous vous recommandons également sa version d’une chanson Elton plus tard, la piste Blue Moves “Cage The Songbird”, qui est sur son Nashville a volé votre fille EP.

“Rocket Man” a ensuite été réhabilité par l’un des plus grands noms de la musique country, Little Big Town, avec des voix principales de Jimi Westbrook et une vidéo suffisamment futuriste et glamour. Le groupe l’a donné vie en entrant sur scène lors du festival C2C (Country to Country) en Europe en mars 2018 et lors de leur prestation aux ACM Awards. Maintenant, la chanson est entre les mains d’Egerton et sur la bande originale de l’un des plus grands films musicaux de 2019. Pour «Rocket Man», cela reste en effet un vol intemporel.

La version Taron Egerton de «Rocket Man», de la bande originale du film Rocketman, peut être achetée ici.

Suivez la playlist officielle d’Elton John Best Of.