Les notes Grammys atteignent un creux de 12 ans, en baisse de 6% de plus qu’en 2019

Le 62e classement annuel des Grammys TV a chuté à son plus bas niveau en 12 ans, contournant les niveaux d’audience de 2008.

La télédiffusion des Grammys a obtenu des notes légèrement inférieures à celles de l’année dernière.

Du côté positif, la télédiffusion des Grammys a quand même réussi à surpasser la concurrence, selon les chiffres du jour au lendemain de Nielsen. Mais ces statistiques ne sont pas encourageantes: Nielsen a noté que 18,69 millions de téléspectateurs se sont connectés pour la cérémonie de remise des prix, qui a été diffusée sur CBS. Cette audience représente une baisse de 6% par rapport aux Grammys 2019 et est le total le plus bas depuis 2008, quand un peu plus de 17 millions de personnes ont regardé la diffusion en direct.

Le nombre de spectateurs le plus bas de tous les temps, 17 millions de téléspectateurs au maximum, est venu en 2006, lors des 48e Grammy Awards.

Cependant, les Grammys se sont bien comportés par rapport à d’autres programmes. L’événement de trois heures a capturé le plus grand nombre de téléspectateurs de toute émission dimanche et a remporté un gros lot dans les démos clés. CBS a indiqué qu’environ un tiers des téléspectateurs ont regardé via CBS All Access, et 38,4 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une partie de la cérémonie.

Les Grammys n’ont pas été à l’abri de la baisse des cotes à l’échelle de la télévision, que les experts attribuent à l’impact des médias sociaux et à la grande quantité de programmes disponibles pour la visualisation, entre autres.

De plus, les allégations de méfaits de la PDG de Recording Academy, Deborah Dugan, les boycotts de Taylor Swift, Beyoncé et Jay-Z, et la mort inattendue de la légende de la NBA, Kobe Bryant, ont probablement affecté le public.

Les Grammy Awards 2020 ont présenté des performances de Lil Nas X, BTS, Demi Lovato, The Jonas Brothers, Ariana Grande, Alicia Keys (qui a également été l’hôte), Billie Eilish et d’autres artistes populaires.

En ce qui concerne les prix, Eilish a été le plus grand gagnant de la soirée, remportant les Grammys dans cinq catégories, dont les quatre dernières (et les plus prestigieuses): “ Meilleur nouvel artiste ”, “ Chanson de l’année ”, “ Album de l’année ”. et «Record de l’année».

Le jeune homme de 18 ans est le deuxième artiste de l’histoire des Grammy Awards à se voir décerner cinq honneurs lors d’une même cérémonie, le premier étant Christopher Cross, qui a également décroché cinq Grammy Awards, bien qu’au salon de 1981.