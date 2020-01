Les nouveaux pornographes censurent leur nom pour les nouvelles chemises pour enfants

Votre enfant est-il fan de la musique des New Pornographers? Vous sentez-vous mal à l’aise avec l’idée que votre enfant porte une chemise avec le mot «pornographes» dessus? Si c’est le cas, les nouveaux pornographes vous couvrent. Le groupe a sorti un nouveau t-shirt pour enfants portant le nom censuré «les photographes de presse». Il présente également l’illustration et le titre de leur dernier album In the Morse Code of Brake Lights. Jetez un œil ci-dessous.

L’auteur-compositeur-interprète de musique bien-aimé des enfants, Raffi, a tweeté une fois qu’il s’opposait fermement à leur nom, mais s’est ensuite excusé et est revenu sur ses critiques.

Our newest merch addition! KIDS SHIRTS! Now available in Youth SM/M/L/XL pic.twitter.com/zUXDJFue6c — New Pornographers (@TheNewPornos) January 30, 2020

