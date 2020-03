Les nouveaux programmes publics numériques du Grammy Museum incluent Billie Eilish

Le Grammy Museum a annoncé une nouvelle façon pour les fans de musique d’accéder et de profiter de ses archives, sous la forme de programmes publics numériques inédits. Ils seront disponibles en trois éditions hebdomadaires pendant la fermeture du musée jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie COVID-19. Une liste variée des premiers artistes en vedette comprend Billie Eilish, Kool and the Gang et Greta Van Fleet.

Les programmes publics comprennent des entretiens avec des artistes et des musiciens, filmés dans le théâtre Clive Davis de 200 places du musée pour des événements passés. Le musée a proposé plus de 900 programmes de ce type depuis son ouverture il y a 12 ans. Le premier artiste de la nouvelle série, dont le programme est disponible à partir d’aujourd’hui (mercredi) est Scarypoolparty, autrement connu sous le nom de musicien californien Alejandro Aranda.

L’artiste britannique soul-americana Yola sera à côté de samedi (21); Eilish et son frère FINNEAS ont lancé leur programme numérique le 1er avril. Les chefs de file de la danse-âme Kool et le gang terminent la série en cours le 6 avril.

Diaporamas du Grammy Museum

De plus, tous les vendredis, le musée publiera des diaporamas présentant les expositions passées tous les vendredis, à partir de cette semaine (20 mars) avec X: 40 Years Of Punk à Los Angeles. Le 27 mars voit l’arrivée de Take Me Out To The Ball Game: la musique populaire et le passe-temps national. Les diaporamas comprennent des images d’installations et d’artefacts, du contenu multimédia sélectionné présenté dans l’exposition, du texte d’exposition, des listes de lecture et des légendes.

Pendant sa fermeture physique, le Musée publiera également du contenu éducatif et des plans de cours via son site Web et ses plateformes numériques. L’initiative s’inscrit dans sa mission de rendre hommage à notre patrimoine musical collectif et de rapprocher notre communauté à travers la musique. Il partagera les listes de lecture quotidiennes et les réflexions organisées par le personnel du musée, y compris les services aux invités et les membres de l’équipe de sécurité, pour aider à garder tous les employés engagés pendant la fermeture. D’autres programmes éducatifs et numériques seront annoncés prochainement.

«Au Grammy Museum, nous pensons que la musique a le pouvoir de nous rassembler, de renforcer notre sens de la communauté et de nous faire avancer», a déclaré le président du musée, Michael Sticka. «Surtout dans les moments où nous avons l’impression d’être séparés. Nous croyons que dans son cœur, tout ce que nous faisons est d’améliorer notre communauté grâce à la musique.

“Les portes du Grammy Museum sont peut-être fermées, mais notre mission ne l’est pas”, poursuit-il. «Il s’agit de notre communauté, à l’échelle nationale, voire mondiale. C’est notre privilège de partager avec vous ces interviews inédites d’artistes bien-aimés et de les amener chez vous. Avec ces programmes, nous espérons que les gens trouveront réconfort et inspiration. »

L’horaire des programmes publics est le suivant:

18 mars – Scarypoolparty

21 mars – Yola

23 mars – Bob Newhart

25 mars – Larkin Poe

28 mars – X ambassadeurs

30 mars – Brandi Carlile

1er avril – Billie Eilish et FINNEAS

4 avril – Greta Van Fleet

6 avril – Kool et le gang