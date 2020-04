Les œuvres moins connues de Jamie Hewlett (au-delà de Gorillaz)

Le 3 avril 1968, est né l’un des artistes visuels les plus importants de ces dernières années, Jamie Hewlett. Qui, avec Damon Albarn et avec l’intention de défier les groupes «plastiques» de la fin des années 90, a eu une idée qui sonnait sans doute farfelue pour l’époque mais qui était totalement révolutionnaire, où il allait combiner ses dons avec le dessin et la musique singulière que son compagnon a composé, qui s’appelle Gorillaz.

C’est ainsi que sont nés 2-D, Murdoc, Noodle et Russel, quatre personnages animés grossiers mais avec beaucoup de personnalité qui ont fait tomber tout le monde amoureux. Il n’a fallu que quelques pistes inhabituelles et les croquis bien armés de Jamie pour nous couper complètement la tête. Sans le savoir – apparemment – Gorillaz est devenu le groupe d’animation le plus important de l’histoire et le projet le plus réussi des deux, cela les a amenés à être reconnus pour l’art et l’amour qu’ils mettent dans chaque album, chaque dessin avec lequel ils font la promotion de leurs clips et autres.

Cependant, en plus de dessiner Gorillaz, Jamie Hewlett a été impliqué dans d’autres types de projets qui ont fait de lui l’un des artistes les plus importants de sa génération.. C’est pourquoi nous voulons nous souvenir de certaines œuvres du dessinateur anglais qui ne sont pas aussi bien connues mais qui sont tout aussi intéressantes que le groupe d’animation populaire.

Fille débardeur

Ironiquement et bien que cela lui ait donné une renommée mondiale, Le premier grand travail de Jamie Hewlett est encore un peu dans le sous-sol. Il a commencé à travailler au milieu des années 80 en créant un fanzine appelé Atomtan, avec lui il a réussi à attirer l’attention de l’artiste de bande dessinée, Brett Ewinoui, c’est lui qui Il l’invite à collaborer au magazine Deadline pour lequel il crée, avec Alan Martin, le dessin animé anarchiste Tank Girl, qui était basé sur les aventures d’une fille punk qui vivait dans un tank et qui se trouvait dans une Australie post-apocalyptique.

La popularité de cette bande dessinée était si grande que a réussi à avoir un grand impact sur la culture pop britannique et en particulier sur les femmes qui pouvaient le lire –Le public cible que Jamie a toujours voulu atteindre– et bien le protagoniste était une femme avec un caractère fort, a été libérée sexuellement et était plus forte que tout homme qui est apparu dans ses histoires. Grâce à ça, en 1995 Tank Girl a eu une adaptation cinématographique ce fut un vrai désastre, de sorte que la grande majorité des fans prétendent que cela ne s’est pas produit – ainsi que le Joker de Jared Leto – et préfèrent rester les merveilleuses illustrations de Hewlett.

Il avait une petite participation dans DC Comics

En 1992 Jamie Hewlett était une rockstar de la bande dessinée, car il était l’un des rares artistes de sa génération qui a réussi à entrer dans les grandes ligues à son jeune âge. C’est la même année qu’il commence à collaborer avec l’écrivain Peter Milligan, qui l’a aidé à créer certains numéros de la série Hewligan’s Haircut, mais plus tard, l’occasion viendrait de collaborer avec l’une des entreprises les plus importantes de la bande dessinée.

Milligan a réussi à se relancer Shade, l’homme qui change pour DC, un personnage qui avait créé l’un des plus grands héros de bandes dessinées, Steve Ditko. Pour cette nouvelle adaptation, Peter a appelé son grand ami Jamie pour l’aider à réaliser les couvertures et l’art en général.. Mais même si cette version se portait bien, il décida de s’éloigner pour continuer son chemin.

Il a non seulement travaillé avec Damon Albarn sur des projets musicaux

Quand on pense à Jamie, alors Damon Albarn vient à l’esprit, comme s’il s’agissait d’ongles et de saleté. Cependant Avant de créer avec le leader Blur les personnages animés que nous aimons tant, il a également été impliqué dans un autre groupe majeur du mouvement britpop.

En 1995, Pulp a publié le succès et acclamé Classe différente, Un des disques les plus réussis de tout cet âge d’or pour la musique britannique. De cet album sont venus de véritables jalons comme “Disco 2000”, “Something Changed” et “Bar Italia”, mais la chanson par laquelle tout le monde se souvient de ce matériel de Jarvis Cocker et compagnie est sans aucun doute “Common People”.

En plus de sortir une vidéo qui a sans aucun doute marqué toute une génération, le groupe a eu la merveilleuse idée d’illustrer ce visuel dans une bande dessinée, pour que ce soit pour la postérité. Et pour cela, ils ont eu l’aide du bon Jamie Hewlett, qui a capturé image par image et a terminé dans un dessin animé la vidéo populaire de Pulp. Penses-tu que Damon était jaloux parce qu’il n’était pas le premier avec qui je travaillais en musique? Jiar jiar jiar.

Il est également entré à l’opéra et même aux Jeux olympiques

En 2006, Jamie Hewlett a remporté le prix du designer de l’année du British Design Museum, tout cela en raison de l’énorme travail qu’il avait fait avec l’art Gorillaz. Grâce à cela et à la popularité qu’il avait acquise grâce au groupe virtuel, Ensemble avec son inséparable Damon Albarn, ils ont créé un opéra pour l’accord, qui s’appelait Monkey: Journey To The West, où il a créé les costumes, décors et animations.

L’accueil avec le public britannique a été si bon que en 2008, la BBC a appelé Jamie et Damon pour faire un court métrage d’animation dans le cadre de leur diffusion pour les Jeux olympiques de Pékin inspiré par cet opéra et avec qui a remporté un prix BAFTA. Les singes semblent toujours donner satisfaction à cette paire.

Il s’est rendu au Bangladesh et a capturé l’art de sa culture pour collecter des fonds

Peut-être le projet le plus personnel de sa carrière qui a eu un impact sur lui. C’est celle qui est née grâce au voyage que le caricaturiste a effectué en 2009 au Bangladesh. Selon Jamie lui-même, il a réalisé beaucoup de choses qu’il ne savait pas parce qu’il était aliéné dans votre propre monde, eh bien à cet endroit, il a réalisé les véritables effets de l’impact environnemental et comment il a affecté ses habitants. Il a décrit ces jours comme quelque chose d’incroyable, mais cela l’a laissé ému et bouche bée face à l’ampleur du problème.

L’artiste est retourné à Londres et il a commencé à capturer la beauté de sa culture dans certains dessins et a travaillé avec la confédération internationale Oxfam, avec laquelle il a ensuite vendu tous ces croquis afin de recueillir des fonds et de les donner à toutes ces communautés dans le besoin. La grande majorité de l’art qu’il a créé inspiré de ce voyage au Bangladesh, vous pouvez le vérifier dans son livre, Dans l’esprit de Jamie Hewlett.