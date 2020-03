Les organisateurs de Sonic Temple, Bienvenue à Rockville et Epicenter Festivals “ évaluent la situation très attentivement ”

Les organisateurs de Temple Sonique, Bienvenue à Rockville et Épicentre, qui devraient tous avoir lieu en mai, disent qu’ils “évaluent la situation très attentivement” en ce qui concerne le statut des festivals de ce printemps.

Un certain nombre de festivals ont été annulés ou reportés en raison de l’épidémie de COVID-19. Coachella et Diligence ont été repoussés à octobre, tandis que Sud par sud-ouest est mis au rebut.

Plus tôt aujourd’hui, Danny Wimmer présente, qui serait l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de musique en Amérique, a publié la déclaration suivante sur le sort de leurs événements de mai 2020:

“Nous savons que vous êtes impatient de recevoir une mise à jour concernant le statut de nos festivals de mai: Épicentre, Bienvenue à Rockville et Temple Sonique. L’information évolue à une vitesse incroyable et nous évaluons la situation très attentivement avec les professionnels de la santé et les représentants du gouvernement. Dès que nous aurons une direction définitive, nous serons en contact et ferons une annonce ici. Merci de votre patience en ces temps incertains, restez à l’écoute et restez en sécurité. “

Le mois dernier, il a été annoncé que METALLICA ne jouerait pas à Temple Sonique et un autre Danny Wimmer présente-événement produit, Plus fort que la vie, de sorte que le chanteur James Hetfield peut continuer son rétablissement après être rentré en réadaptation l’automne dernier.

PIMENTS CHILI ROUGES est désormais programmé pour titrer Temple Sonique le vendredi 17 mai en OUTIL devrait clôturer le spectacle le dimanche 17 mai, rejoignant les têtes d’affiche de samedi soir (16 mai) NŒUD COULANT.

Épicentre devrait avoir lieu les 1er, 2 et 3 mai à son nouveau domicile au Rock City Campgrounds à Charlotte Motor Speedway à Concord, en Caroline du Nord.

Bienvenue à Rockville est un concert de trois jours prévu du 8 au 10 mai au Daytona International Speedway à Daytona Beach, en Floride.

Plus tôt dans l’année, Danny Wimmer présente a annoncé un accord avec la première société d’investissement Les entreprises du Yucaipa, fournissant DWP avec un soutien financier substantiel.



FYI EVERYONE: nous publions dès que nous recevons un mot et une confirmation … veuillez rester à l’écoute pour plus d’informations sur la date de la tournée! pic.twitter.com/8nP9jpR4Jh

– Godsmack (@godsmack) 16 mars 2020



Mots clés:

metallica

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).