Les paroles de Bob Dylan de “The Times They Are-a Changin” en vente

Les souvenirs de musique sont l’un des meilleurs biens qu’un mélomane puisse avoir dans sa vie. Peu de choses comme attraper un stylo lors d’un concert ou quelques robes pour avoir la mémoire du moment avec quelque chose de matériel que l’un de vos artistes préférés utilise. Et que dire de l’autographe, qui est également très précieux pour un favori. Mais imaginez maintenant une guitare, un synthétiseur ou des paroles manuscrites de Bob Dylan. Cela a de la valeur …

Une pièce vraiment unique est offerte lors d’une nouvelle vente aux enchères de souvenirs musicaux. L’un des derniers mentionnés. Rien de plus et rien de moins que les paroles manuscrites de Bob Dylan pour son hymne classique et de protestation des années 1960 “The Times They Are A-Changin” “seront vendues aux enchères au prix de départ de 2,2 $. millions de dollars. S’il vend pour ce nombre, ou s’il augmente, cela pourrait établir un nouveau record. Le précédent a été atteint en 2014 lorsque les lettres de Dylan “Like a Rolling Stone” ont été achetées pour 2 millions de dollars.

Les paroles de la chanson sont écrites sur une seule feuille de papier avec l’écriture de Dylan. Il y a révélé de nombreux extraits de paroles rejetées et des notes intrigantes telles que: “Peter-Banjo”, une référence à une mélodie de 1958 d’un chanteur de rockabilly, “Tommy Blake Sweetie Pie”, “Carter Family Tune” et plus encore. Il y a aussi une ligne à travers elle sur le côté droit de la feuille qui comprend les lignes: “Venez tous les magiciens de l’illusion et de la tromperie / Avec 100 16 poids attachés à vos pieds / Levez-vous, levez-vous debout sur vos pieds.”

Le manuscrit est la propriété d’un collectionneur privé anonyme, mais était à l’origine la propriété du directeur de Dylan, Jeff Rosen. Les paroles sont vendues par Moments in Time à Los Angeles. Si 2,2 millions de dollars semblent être beaucoup de laine en ce moment (ou si vous pouvez acheter les trois en même temps), Vous devez également savoir qu’ils proposent les paroles de “Subterranean Homesick Blues” pour 1,2 million de dollars et “Lady Lady Lay” pour 650 000 $.