Les pilotes de Stone Temple annulent leur tournée acoustique en raison du «disque gravement hernié» de Jeff Gutt

PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE ont annulé leur annonce “Perdida” visite acoustique due à une hernie discale grave du chanteur Jeff Gutt. Les médecins ont conseillé une intervention chirurgicale immédiate, ainsi que plusieurs semaines de récupération et une thérapie physique. Gutt devrait faire une récupération complète, et le groupe espère reprogrammer la tournée acoustique plus tard cette année. Les détenteurs de billets peuvent demander un remboursement au point d’achat.

STP poursuivra sa tournée australienne avec VIVRE et BUISSON en avril, et tournée d’été avec NICKELBACK.

PILOTES DE TEMPLE EN PIERREpremier album acoustique “Perdida” sortira le 10 février. Le groupe a enregistré le disque chez le batteur Eric Kretzc’est Bomb Shelter Studios. STP utilisé une variété d’instruments qui n’ont pas été associés au groupe dans le passé, y compris la flûte, le saxophone alto, la guitare, l’alto, le violoncelle et les claviers vintage.

Bassiste Robert DeLeo m’a dit “Perdida” (Espagnol pour «perte») montre comment la musique les a aidés à traiter le chagrin, à chercher du sens et, finalement, à créer quelque chose de beau à partir de la douleur. “Quand j’ai traversé des choses dans ma vie, j’ai trouvé que s’asseoir et avoir une conversation honnête avec ma guitare était la meilleure thérapie”, a-t-il déclaré.

“Enregistrer un album acoustique comme «Perdida» est quelque chose que le groupe veut faire depuis de nombreuses années “, a ajouté Kretz. “Nous avons joué sur «MTV Unplugged» en 1993, et nous jouons généralement des mini-sets acoustiques en tournée, donc quand Robert et doyen commencé à jouer leurs nouvelles chansons pour nous lors de notre tournée de l’année dernière, nous savions tout de suite qu’ils seraient parfaits pour un album acoustique. “

Écrire des paroles pour un album introspectif comme “Perdida” signifiait s’exposer comme jamais auparavant, a déclaré Gutt, qui a rejoint le groupe en 2017. “C’est un album émotionnellement honnête et j’avais besoin de l’aborder de cette façon pour que ces chansons résonnent”, a-t-il déclaré. “Je devais me laisser aussi vulnérable en écrivant les paroles que doyen et Robert écrivaient la musique. “

Enregistrer “Perdida”, le quatuor réuni à Kretzc’est Bomb Shelter Studios en février 2019. La clé pour faire l’album, doyen expliqué, était de trouver un moyen d’en dire plus avec moins. “Tout ce que vous entendez sert à quelque chose, de l’espace dans les arrangements aux différents instruments. Nous avons seulement ajouté des choses qui servaient les chansons”, a-t-il déclaré.

Crédit photo: PR Brown



