Les plus grands gagnants des 62e Grammy Awards annuels

La 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards est dans les livres, et malgré une controverse sans précédent – et quelques absences très marquantes – la cérémonie s’est déroulée sans accroc.

L’animatrice Alicia Keys a prouvé une fois de plus qu’elle était une diffuseur compétent, et les nombreuses performances de l’événement ont été, dans l’ensemble, bien exécutées. Bien sûr, les prix eux-mêmes ont été la partie la plus excitante de la soirée, et un artiste a eu une exposition particulièrement brillante, remportant les quatre grands honneurs.

Voici un aperçu des plus grands gagnants des 62e Grammy Awards annuels.

Pour un aperçu complet de chaque catégorie (et il y en a beaucoup), la Recording Academy les a énumérés ici.

Meilleur album vocal pop, meilleur nouvel artiste, chanson de l’année, album de l’année et disque de l’année: Billie Eilish, «Bad Guy» et Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?

Billie Eilish était de loin la plus grande gagnante des Grammys 2020.

La jeune femme de 18 ans a apprécié les acclamations de la foule alors qu’elle et son frère, Finneas, interprétaient «When the Party’s Over» et qu’elle montait sur scène pour accepter les quatre Grammy Awards les plus prestigieux.

“Bad Guy” a été nommé “Chanson de l’année”, et Billie et Finneas ont souligné le talent des autres artistes nominés. Dans quelque chose qui conviendra à tous, c’est un euphémisme, Finneas a ensuite noté: «Nous faisons juste de la musique dans une chambre ensemble.»

Après cela, Eilish a été nommée «Meilleure nouvelle artiste». Elle s’est levée avec excitation de son siège, a embrassé sa famille, est montée sur scène et, apparemment incrédule, a dit: «Deux!» Elle a ensuite remercié son équipe de tournée et les fans, en disant: “Principalement, je pense que les fans méritent tout … parce qu’ils sont la seule raison pour laquelle nous sommes tous ici.”

«Album de l’année» est venu ensuite, et Eilish, après avoir remporté son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, A fait taire la foule et a dit: «Puis-je simplement dire que je pense qu’Ariana le mérite… Je t’aime tellement.”

L’amour a été partagé par Ariana, qui a fait des baisers à Eilish et, avec des vagues dédaigneuses, l’a encouragée à tirer le meilleur parti du moment. Finneas, une fois de plus à côté de sa sœur, a terminé en disant: «Nous nous tenons ici confus et reconnaissants.»

Lorsque le dernier Grammy de la nuit, “Record of the Year”, a été publié, Billie et Finneas, l’air très honoré et légèrement exaspéré, se sont approchés du micro et ont simultanément dit: “Merci”.

Leur gratitude ayant déjà été exprimée, il ne restait plus grand chose à faire que de remercier un dernier mot tous ceux qui les soutiennent et apprécient leur travail.

Meilleure performance Pop Solo: Lizzo, «Truth Hurts»

Lizzo a reçu le plus de nominations (huit) de tous les artistes aux Grammys 2020, et elle a prévalu sur Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift et Beyoncé, pour remporter le prix de la «Meilleure performance solo pop».

(Soit dit en passant, de nombreux fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer que pendant que le gagnant de ce Grammy était annoncé, les prises de vue en direct de Swift et Beyonce ont été remplacées par des images fixes.)

Lizzo a pris le micro et a noté la relative petitesse de ses problèmes – une référence au décès inattendu de Kobe Bryant – et a déclaré: «C’est le début de faire de la musique qui émeut à nouveau les gens.» Elle a terminé en remerciant un certain nombre de personnes qu’elle « d «a tendu la main» à, et qui à son tour a aidé sa carrière.

Meilleure performance duo / groupe pop – Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Lil Nas X et le très populaire «Old Town Road» de Billy Ray Cyrus ont reçu un Grammy pré-télédiffusion pour «Meilleur duo pop / performance de groupe». (De plus, le clip du titre a été nommé «Meilleur clip de l’année».)

Cependant, la performance collaborative de «Old Town Road» de Lil Nas X a eu un impact beaucoup plus important sur les médias sociaux que le prix lui-même. Commençant par un hommage à Kobe Bryant, la piste rapide a été animée par l’intégralité de BTS, un groupe sud-coréen record, Billy Ray Cyrus, et d’autres.

Meilleur album de rap: Tyler, le créateur, Igor

Tyler, le cinquième album studio du Créateur lui a valu son premier Grammy lors de la remise des prix 2020. Le rivé de 28 ans a amené sa mère sur scène et l’a remerciée ainsi que plusieurs autres.

Meilleur album de chant pop traditionnel: Elvis Costello et The Imposters, Look Now

Elvis Costello a remporté son premier Grammy depuis 1999 avec Look Now, qui a reçu des critiques positives de la part des critiques.

Meilleure performance rock: Gary Clark Jr., ‘This Land’

Le Grammy de Gary Clark Jr. pour «Meilleure performance rock» a été complété par une interprétation live de «This Land».

Meilleur album rock: Cage the Elephant, Social Cues

Cage the Elephant a décroché un Grammy du «Meilleur album rock» pour les indices sociaux. Dans leur discours d’acceptation, le groupe a remercié plusieurs personnes et a parlé de l’augmentation des taux de suicide, encourageant les personnes en difficulté à garder espoir.