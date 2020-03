Les poulains fêteront l’anniversaire d’Antidotes avec un livestream spécial!

Cela semble incroyable mais 12 ans se sont écoulés depuis que Foals a présenté Antidotes au monde, son premier album studio, qui est entré dans nos vies pour nous faire exploser la tête, avec des riffs vertigineux et un rythme dansant basé sur des guitares qui à cette époque étaient quelque chose que nous n’étions pas habitués. Depuis lors, Yannis Philippakis, Jack Bevan, Jimmy Smith et Edwin Congreave ont sorti de très bons albums et nous avons été ravis des spectacles puissants qu’ils donnent en direct.

Maintenant pour célébrer un anniversaire de plus d’Antidotes et pour maintenir une communication étroite avec ses fans, en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus et de l’isolement dans une grande partie du monde, ce qui les a conduits à reporter la grande majorité des dates prévues pour la promotion de leur dernier document record, Everything Not Saved Will Lost – Part 2 , le groupe d’Oxford a décidé de faire un livestream spécial.

Le but de cette conversation avec tous les fans de Foals est que quiconque vienne leur demander ce qu’ils veulent de l’enregistrement de cet album, l’inspiration de Rolas telles que “Olympic Airways”, “Cassius” ou “Red Socks”, ainsi que un autre type de doute plus cloué qui a à voir avec le regroupement Ils peuvent être faits à Yannis et à la compagnie en direct au Le compte officiel du groupe sur Instagram.

Comme nous l’avons déjà dit, la tournée du groupe en 2020 a dû être interrompue face à l’épidémie imminente de coronavirus dans le mondeSurtout, ils ont dû reporter pour l’année prochaine les dates qu’ils donneraient au Japon. Et vous vous demandez peut-être ce qui arrivera aux présentations des poulains au Mexique? Bon, Jusqu’à présent, les spectacles au Pepsi Center WTC du CDMX ainsi que son set à la Corona Capital Guadalajara 2020 sont toujours debout.

Si vous avez envie de discuter avec Foals pendant un moment et de leur demander quoi que ce soit sur les Antidotes, rappelez-vous que La diffusion en direct du groupe commencera à 12 heures (heure du centre du Mexique) via leur compte Instagram..

Puisque nous parlons d’Antidotes et de la façon dont la façon dont les groupes interprètent la musique de danse à travers de bonnes guitares a changé, Nous vous laissons le disque complet pour jouer pendant les 51 minutes que dure ce joyau pendant que vous êtes chez vous: