Les poulains retourneront au CDMX pour donner un spectacle au Pepsi Center WTC!

Malheureusement pour nos portefeuilles, le concert de cette année est intense, d’autant plus que chaque semaine de nouveaux concerts de tous les groupes que nous aimons sont annoncés, bien qu’ils ne soient pas toujours proches de nous. Nous avons déjà dit que Yannis et compagnie ne pouvaient pas nous quitter sans l’envie de les revoir ici, et les plaidoyers de nombreuses personnes que nous avons incluses ont été entendus. Après nous avoir rendu visite l’année dernière en tant que tête d’affiche de l’édition 2019 de Vive Latino et s’être annoncé comme l’une des cartes fortes de la Corona Capital Guadalajara 2020, Les poulains reviendront à Mexico pour donner un vrai spectacle de ceux.

Le rendez-vous avec le groupe d’Oxford aura lieu le 13 mai prochain dans les locaux du Pepsi Center WTC de la capitale chilienne. Pour ce concert, Yannis et compagnie sûrement ils auront un ensemble plein de ces vieux rolas que nous aimons comme “Sahara espagnol”, “Olimpic Airways”, “Blue Blood” et · “My Number” ensemble avec un autre de ses derniers documents record, les deux parties de Tout ce qui n’est pas enregistré sera perdu. Une présentation qui émerge sans aucun doute comme l’une des meilleures de toute l’année et qui ne peut pas être manquée.

Ce sont les prix du salon des poulains à Mexico

Don Ramón VIP – 1500 $

Général – 860 $

Boîte supérieure – 920 $

Section C – 600 $

Zone de discap – 860 $

La prévente pour le spectacle de retour des Poulains au CDMX débutera le 24 février à 11 heures du matin via le système Ticketmaster et les guichets du Pepsi Center WTC et pour tous ceux qui n’ont pas de carte bancaire, La vente générale sera disponible à partir du jeudi 27 février. S’ils sont de vrais fans du groupe et qu’ils en ont voulu plus après leur dernière présentation ici ou s’ils ne les ont jamais vus en live, c’est THE OPPORTUNITY.