Les premières aventures folk-rock de Linda Ronstadt

Kenny Edwards a joué de la guitare solo et a chanté. Bobby Kimmel jouait du rythme et il chantait aussi. Le couronnement était la voix unique de Linda Ronstadt. Telle était la combinaison de trois amis qui ont fusionné à Los Angeles en 1965 sous le nom de Stone Poneys. L’orthographe des «poneys» était la leur, tout comme leur son folk-rock persuasif, entendu pour la première fois sur disque sur leur premier album éponyme, publié par Capitol aux États-Unis le 30 janvier 1967.

Le groupe s’est fait un nom dans les clubs de Los Angeles, notamment le célèbre Troubadour, mais s’est même temporairement séparé avant même qu’il ne soit signé avec le label de Capitol, Nick, alias Nik, Venet. Mais ils sont revenus ensemble et ont affiné leur réputation de Peter, Paul & Mary au son plus moderne, avec plus d’un soupçon de les Mamas et les Papas à leur sujet aussi.

Les Stone Poneys ont interprété du matériel principalement écrit ensemble par Edwards et Kimmel, renforcé par la voix stridente de Ronstadt et leurs fortes harmonies en trois parties. Ils connaîtront néanmoins leur meilleur succès vers la fin de 1967 avec une reprise de “Different Drum” de Michael Nesmith. Ce titre atteint la 13e place du Hot 100 et aide le deuxième album des Poneys, Evergreen, Vol. 2 à n ° 100.

Avant cela, leurs débuts éponymes ne figuraient pas, mais ils étaient pleins d’originaux jolis et affectants tels que “ If I Were You ”, “ Bicycle Song ” et “ Back Home ” et la composition réfléchissante de Fred Neil “ Just A Little Bit ” Of Rain. ‘Ce dernier, et le dernier’ 2:10 Train ‘, étaient des véhicules particulièrement beaux pour la voix frappante de Ronstadt, toujours seulement 20 à la sortie de l’album.

La critique du dossier par Billboard, vue ici, était élogieuse: “Ce succès artistique pourrait être un géant commercial”, ont-ils rayonné. En février, alors que le morceau d’ouverture «Sweet Summer Blue and Gold» devenait un single, le magazine l’a choisi comme «projecteur», prédisant qu’il atteindrait le Hot 100, mais il ne l’a pas fait. En mai, ils sont allés plus loin avec «One On One», qui apparaîtrait sur le deuxième LP, disant «Le groupe folk-rock de la côte ouest a un gagnant ici» et louant «la livraison de la chanteuse exceptionnelle», malheureusement, ils étaient encore une fois.

Après ce premier LP, les Poneys ont poursuivi une direction rock pour Evergreen, Vol. 2 et, alors que les tensions montaient, leur troisième et dernière version, Linda Ronstadt de 1968, Stone Poneys and Friends, Vol. III. Ronstadt, comme nous le savons, a continué à être l’une des voix les plus populaires et les plus reconnues de la musique américaine, et sa popularité a incité Capitol à rééditer le premier album en 1975. Cette fois, il était inévitablement intitulé The Stone Poneys avec Linda Ronstadt.

