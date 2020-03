Les principaux services de streaming rejoignent le fonds de secours MusiCares COVID-19

Plusieurs services de streaming musical annoncent des contributions à MusiCares – un fonds de secours pour les coronavirus.

Amazon Music, Facebook, SiriusXM et Pandora, TIDAL, Spotify et YouTube Music y participent tous. Le seul autre service majeur de streaming musical manquant dans la liste est Apple Music.

Le fonds de secours MusiCares COVID-19 soutiendra les travailleurs de l’industrie musicale dans le besoin.

L’industrie de la musique live se retrouve paralysée à cause de l’épidémie de coronavirus. Les États demandent à leurs citoyens de s’abriter sur place, les restaurants et les bars étant fermés. Le manque de musique, même en direct, amène les gens à jouer des instruments de musique depuis leur balcon et à écouter des DJ sets en direct.

La Recording Academy a créé MusiCares pour soutenir l’industrie de la musique. Harvey Mason Jr., PDG de l’Academy Recording, affirme que le fonds aidera ceux qui en ont le plus besoin.

“Nous espérons que ces partenariats inspireront d’autres organisations à soutenir la communauté musicale en cette période de grande incertitude”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Nous continuons d’encourager nos pairs à embrasser le pouvoir collaboratif de la musique et à soutenir les professionnels de l’industrie touchés à la fois dans les moments difficiles et les moments agréables.»

Le fonds a été créé la semaine dernière pour aider à indemniser les musiciens alors que des milliers d’événements sont annulés. La Recording Academy a fait don d’un fonds d’amorçage de 2 millions de dollars, qui a augmenté à mesure que davantage de partenaires participent.

Les professionnels de l’industrie musicale touchés par les annulations de coronavirus peuvent demander de l’aide. Cela inclut les artistes, les équipes de production, les techniciens ou toute personne affectée par la perte de leurs revenus due aux annulations d’événements musicaux en direct.

Outre la création du fonds MusiCares, la Recording Academy a également demandé au Congrès de l’aider.

L’Académie cherche à protéger ses musiciens, interprètes, auteurs-compositeurs et professionnels de studio. Des événements comme SXSW et Ultra Miami ont commencé la longue liste des événements de musique live maintenant annulés. Certains festivals comme Bonnaroo ont maintenant été reportés à septembre – trois mois plus tard que sa date habituelle de juin.