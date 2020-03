Les prix des hôtels à Austin plongent alors que le SXSW annule – les chambres Driskill inférieures à 300 $

Les responsables de la ville d’Austin ont annulé le SXSW cette année en raison de problèmes de coronavirus. Maintenant, les prix des vols et des hôtels à destination d’Austin atteignent leur plus bas niveau.

La ville d’Austin ressent tout l’impact économique de la pandémie de coronavirus. Alors que SXSW annule cette année, les prix des vols et des hôtels sont incroyablement bas.

L’emblématique Driskill Hotel est un hôtel très convoité et jamais disponible pendant SXSW. Maintenant, vous pouvez avoir une chambre d’hôtel pour aussi peu que 300 $ la nuit. Un prix et une disponibilité inédits pendant la semaine SXSW se passe.

Avant que SXSW n’annule le salon, les principaux exposants comme Apple, Facebook, Amazon et Netflix se retiraient. La conférence était prévue du 13 au 22 mars de cette année. Il s’agit de l’une des plus grandes conférences d’Austin – couvrant un chevauchement de l’industrie de la musique, du cinéma et des jeux.

Des villes du monde entier émettent des ordres de mise en quarantaine pour fermer les grands rassemblements. Des festivals comme Ultra Miami ont complètement fermé. Des artistes comme Mariah Carey, BTS et Green Day ont reprogrammé leurs concerts pour des dates de tournée ultérieures.

Certains grands festivals comme Coachella et Stagecoach sont suspendus à un fil. Il n’a pas été demandé aux organisateurs d’annuler ces événements, mais ils surveillent la situation au fur et à mesure qu’elle évolue.

Coachella attire facilement plus de 250 000 fans et est le plus grand festival de musique des États-Unis. Stagecoach suit généralement Coachella d’une semaine et dépasse 80 000 participants. Ces deux festivals pourraient finir sur la planche à découper.

L’impact économique de ces annulations de festival s’étend au-delà des seuls artistes et exposants. Les cafés, les hôtels, les bars, les restaurants et les entreprises locales dépendent de l’afflux de touristes pour faire fonctionner leurs entreprises.

Sans l’afflux de dépenses dans les économies des villes locales, nous pourrions être confrontés à une récession. Beaucoup de gens se retirent des voyages non essentiels et reconsidèrent leurs projets de vacances. La ville d’Austin ressentira cette perte pour les mois à venir.