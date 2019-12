Les puces de Red Hot Chili Peppers commentent le retour de John Frusciante

POIVRONS CHILI ROUGES bassiste Puce a commenté le retour du guitariste John Frusciante et le départ du remplaçant de ce dernier, Josh Klinghoffer, après 10 ans.

Il y a moins de deux semaines, POIVRONS CHILI ROUGES a annoncé qu'ils se séparaient Klinghoffer, qui a joué sur les deux derniers albums studio du groupe, 2011 "Je suis d'accord" et 2016 "L'escapade".

Quand un fan a écrit à Puce sur Twitter qu'il "aimait les deux disques avec Josh! Ils étaient super! Contente de l'entendre John est de retour cependant, "le bassiste l'a remercié et a répondu," J'adore les disques avec Josh aussi. Josh est incroyable. Et un bel homme aussi. Et oui John est de retour. Les mouvements de la nature et les vagues sont faits pour rouler. "

Après qu'un autre fan a écrit sur Klinghoffer"J'espère qu'il sait que nous l'aimons tous beaucoup et nous sommes reconnaissants de 10 ans de magie et d'émerveillement" Puce répondit: "Je sais qu'il le ressent. Nous, en tant que groupe, ressentons la même chose."

Frusciante rejoint POIVRONS CHILI ROUGES après la mort du guitariste fondateur Hillel Slovak en 1988. Cette gamme a enregistré deux albums très réussis qui ont fait la popularité du groupe: "Lait de mère" et "Blood Sugar Sex Magik". Malheureusement, Frusciante est tombé dans une profonde dépendance à l'héroïne qui l'a amené à quitter le groupe lors d'une tournée pour soutenir "Blood Sugar Sex Magik". Frusciante rejoint PIMENTS CHILI six ans plus tard, jouant sur l'album de 1999 "Californication", 2002's "Au fait" et 2006 "Stade Arcadium" avant de quitter à nouveau le groupe en septembre 2009.

Frusciante dernière représentation avec POIVRONS CHILI ROUGES chanteur Anthony Kiedis et Puce lors d'un concert bénéfice 2016.



Merci beaucoup Yannick. J'adore aussi les disques avec Josh. Josh est incroyable. Et un bel homme aussi. Et oui, John est de retour. Les mouvements de la nature et les vagues sont pour l'équitation. https://t.co/tJdZPyUzdA

– Flea (@ flea333) 19 décembre 2019

Je sais qu'il le ressent. En tant que groupe, nous ressentons la même chose. https://t.co/dEkKW7vTFa

– Flea (@ flea333) 20 décembre 2019



Mots clés:

piments rouges

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).