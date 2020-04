Les Quireboys réenregistrent leur premier album pour le 30e anniversaire

Rockers britanniques LES QUIREBOYS célébrera le 30e anniversaire de leur premier album, “Un peu de ce que vous voulez”, en réenregistrant le LP.

Le groupe déclare: “Nous pouvons être à la maison, il peut faire nuit, mais nous sommes de retour en studio pour réenregistrer notre premier album emblématique, «Un peu de ce dont vous avez envie», avec la programmation actuelle et le son rock’n’roll de LES QUIREBOYS!! Le nouvel enregistrement se révélera puissant, inspirant et plein de toute la qualité qu’un enregistrement moderne peut anticiper.

C’est un must pour tous QUIREBOYS fans dans le monde entier, et bien que cela soit disponible sur CD et vinyle, les deux seront sur des séries limitées, avec une nouvelle couverture moderne et quelques pistes bonus en direct sur le CD. Le CD comprendra deux morceaux bonus en direct, “Homme en liberté” et “Mayfair”, tandis que les objets de collection en vinyle seront limités à un tirage de 750 exemplaires seulement, en vinyle bleu.

LES QUIREBOYS chanteur Pointe commente: “C’est là que tout a commencé. C’était un album incroyable qui a lancé notre carrière, mais la façon dont nous sonnons et jouons maintenant ne lui donne pas la justice dont il a besoin. Désormais, ce fut un plaisir de le mettre à jour à notre époque moderne. le son du rock’n’roll gitan. Je suis sûr que tout le monde appréciera cette nouvelle version dans toute sa splendeur, à l’occasion de son 30e anniversaire. “

Les deux objets de collection du 30e anniversaire sont maintenant en vente chez Off Yer Rocka Recordings.

LES QUIREBOYS fera une tournée en Europe entre décembre 2020 et avril 2021, interprétant l’intégralité de l’album. Les dates seront annoncées prochainement.

