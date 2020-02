Les raisons de Wet Wet Wet d’être joyeux

En 1992, les hitmakers pop écossais Humide Humide Humide a répété l’exploit capital de leur première année. Le 8 février, ils ont atteint le sommet du palmarès des albums britanniques avec High On The Happy Side, comme ils l’avaient fait en 1987 avec Popped In Souled Out. Mais alors que ce premier LP avait été un constructeur lent – atteignant le numéro 1 lors de sa 17e semaine lors du compte à rebours en 1988 – ce quatrième album est allé directement là-bas, détrônant Simply Red’s Stars pour entamer un règne de deux semaines.

Le set de 1992 n’avait pas connu les réglages les plus propices, car aucun de ses deux premiers singles au cours des derniers mois de 1991 n’était un briseur de cartes britannique. “Make It Tonight” était à court d’essence au n ° 37, leur plus bas sommet depuis qu’ils ont fait irruption sur la scène avec “Wishing I Was Lucky” en 1987. Ce point bas a été redéfini par le deuxième single “Put The Light On”, ‘qui a culminé à un très modeste n ° 56.

L’histoire a été réécrite et la campagne d’albums a été relancée par le succès massif de la troisième sortie du disque. «Goodnight Girl» avait exactement le genre de son facile à vivre, mémorable et romantique que Wet Wet Wet avait fait sa spécialité. Il entré dans le tableau dans la première semaine de la nouvelle année et a continué à passer un mois puissant au sommet des best-sellers.

En effet, alors qu’il continuait cette course, le groupe a décroché un double de graphique notable lorsque High On The Happy Side en a fait les rois des deux comptes à rebours. Deux autres singles du top 20 britannique ont suivi le LP dans “More Than Love” et “Lip Service”, et même alors qu’il faisait ses débuts, l’album était certifié argent, or et platine le même jour par l’organisme professionnel BPI. Des raisons d’être heureux en effet.

