Les revenus de musique enregistrée aux États-Unis atteignent 11 milliards de dollars en 2019

Selon un rapport détaillé partagé cet après-midi (mardi) par la Recording Industry Association of America (RIAA), 2019 a apporté une augmentation substantielle des revenus de l’industrie de la musique basée aux États-Unis. Le streaming a catapulté les gains à deux chiffres; le format est maintenant plus grand que l’ensemble du marché de la musique enregistrée aux États-Unis en 2017.

L’analyse annuelle des revenus totaux de la musique enregistrée indique que les revenus de musique enregistrée aux États-Unis ont augmenté de 13%, passant de 9,8 milliards de dollars en 2018 à 11,1 milliards de dollars en 2019. De manière significative, 2019 a été la quatrième année consécutive à afficher une croissance des revenus à deux chiffres.

Encore plus stupéfiant, les chiffres de streaming pour l’année 2019 éclipsent les totaux enregistrés de l’industrie par rapport aux années précédentes, y compris aussi récemment qu’en 2017.

D’autres parties du rapport RIAA suggèrent que la tendance actuelle au développement de l’industrie et à l’augmentation des bénéfices se poursuivra dans un avenir prévisible.

Voici quelques faits saillants de l’examen annuel.

Sans surprise, le streaming a produit la grande majorité des revenus de la musique enregistrée

Les revenus de streaming de 2019 ont augmenté de près d’un cinquième par rapport au niveau de 2018, à 79,5% de tous Gains de musique enregistrés aux États-Unis. Le chiffre inclut les bénéfices en streaming de chaque plate-forme leader et représente les versions premium et payante.

L’élément le plus révélateur de la contribution du streaming aux revenus musicaux est peut-être que Le marché du streaming en 2019 était plus important que l’ensemble du marché de la musique enregistrée en 2017. Avec une croissance aussi importante (et avec des plateformes de streaming rapportant des nombres d’abonnés extrêmement solides), il semble que le streaming devrait représenter une part encore plus importante des bénéfices de l’industrie dans les années à venir.

Les ventes physiques ont représenté 10% des revenus de musique enregistrée en 2019, tandis que les téléchargements numériques ont atteint 8% et la sphère de synchronisation en croissance rapide a généré 2%.

Il convient également de noter que les services de streaming payants ont généré des bénéfices beaucoup plus importants que les services de musique à la demande et de radio numérique financés par la publicité. À 6,8 milliards de dollars, les revenus de streaming payés étaient de 25% supérieurs à ceux de 2018 et représentaient 77% de tous les revenus de streaming de 2019; la radio numérique est arrivée en deuxième position, en termes de streaming, et les médias audio et vidéo à la demande financés par la publicité ont suivi en troisième position.

Enfin, l’amélioration des revenus de streaming s’est naturellement accompagnée d’une forte augmentation du nombre total d’abonnés payants. 60,4 millions d’Américains ont payé pour la diffusion de musique en streaming en 2019, en hausse d’environ 29% par rapport à 49,6 millions en 2018.

En 2015, moins de 11 millions d’Américains se sont abonnés à des services de musique premium, et bien que le chiffre ait considérablement augmenté chaque année, la hausse de 29% de 2018 à 2019 a été la plus forte augmentation sur douze mois en termes de gains absolus d’abonnés.

Téléchargements numériques à croissance rapide

Le nombre total de téléchargements numériques en 2019 a chuté par rapport au niveau de 2018, probablement en raison de l’augmentation bien documentée des services de streaming payants. Comme les chiffres du streaming ont augmenté chaque année depuis 2015, les téléchargements numériques ont diminué chaque année depuis 2015.

Cependant, les fans de musique ont encore dépensé près de 900 millions de dollars pour posséder des versions numériques de leurs chansons préférées en 2019. Soit dit en passant, 2019 a été la première année depuis 2006 à voir les revenus des téléchargements numériques tomber sous le milliard de dollars.

Les revenus de téléchargement étaient essentiellement répartis entre les achats de titres uniques et d’albums complets; les sonneries et autres achats de téléchargement ne représentaient qu’une très petite partie des revenus de 2019.

Enfin, les revenus de la radio numérique et personnalisée ont chuté de 4% par rapport à 2018, à 1,16 milliard de dollars.

Avec le vinyle toujours en croissance, les revenus physiques sont restés solides

En 2019, les revenus de la musique physique et des produits connexes sont restés essentiellement les mêmes qu’en 2018, diminuant de 0,6% dans l’ensemble.

Notamment, cependant, les revenus de CD ont diminué de 12% par rapport à 2018, pour atteindre 615 millions de dollars; revenus de vinyle augmenté de 19%, à 504 millions de dollars, et a poursuivi la tendance de croissance sur 14 ans. De plus, le total de 2019 représente le plus gros montant gagné par le vinyle depuis 1988.

Il semble probable que le vinyle augmentera et que les CD faibliront en 2020 et au-delà, bien que leurs performances relatives soient incertaines et détermineront la trajectoire des gains physiques de la musique.

Voici la répartition complète de la RIAA pour 2019.