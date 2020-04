Les revenus trimestriels de YouTube augmentent de 33%, au-delà de 4 milliards de dollars au premier trimestre

YouTube a gagné plus de 4 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2020, selon un rapport financier récemment publié par la société mère Alphabet, Inc.

L’impressionnant référentiel de revenus – qui totalise environ 4,038 milliards de dollars au total – représente une hausse de 33% des revenus de YouTube au premier trimestre 2019 d’environ 3 milliards de dollars. Et de manière significative, les revenus de YouTube au T1 2020 représentaient près de 10% des revenus de Google, malgré le fait que le principal moteur de recherche ait également connu une augmentation substantielle de ses revenus par rapport au T1 2019.

Plus précisément, les revenus de recherche, de publicité et de cloud de Google ont augmenté d’une année sur l’autre et ont contribué à une augmentation notable des revenus à l’échelle de l’entreprise, passant d’environ 36 milliards de dollars à plus de 41 milliards de dollars.

À la suite de la publication du rapport sur les résultats, les actions d’Alphabet, négociées sous le symbole GOOGL, ont bondi de 10% environ, poussant son cours par action au-dessus de 1 300 $.

Au moment d’écrire ces lignes, Alphabet / YouTube n’avait pas publié de ventilation plus détaillée des revenus, y compris une analyse des revenus provenant des clips et du contenu musical, ainsi que de YouTube Music.

En particulier, Alphabet et la directrice financière de Google (CFO), Ruth Porat, ont indiqué que les revenus publicitaires commençaient à diminuer à mesure que les ordonnances de séjour à la maison et les mesures de verrouillage liées au coronavirus étaient instituées: «Les performances ont été bonnes au cours des deux premiers mois du trimestre, mais puis en mars, nous avons connu un ralentissement significatif des revenus publicitaires. »

Plusieurs autres sociétés de premier plan ont également révélé des performances impressionnantes au premier trimestre de 2020 cette semaine.

Hier, Digital Music News a été le premier à signaler que les revenus de SiriusXM s’étaient améliorés au cours des trois premiers mois de cette année, même si le géant de la radio s’est séparé d’environ 143 000 abonnés nets. Et plus tôt dans la journée, nous avons couvert le remarquable premier trimestre 2020 de Spotify, qui a entraîné six millions de nouveaux abonnés et une augmentation importante des bénéfices.

Il y a quelques semaines, YouTube s’est associé à Coachella pour sortir un documentaire intitulé Coachella: 20 ans dans le désert, qui a exploré l’origine et l’histoire du célèbre festival de musique.