Les Rockers réagissent à la mort de la corrosion de la conformité Le batteur Reed Mullin

FOI PLUS, FU MANCHU, Michael Amott (ENNEMI JURÉ), Devin Townsend, Jamey Jasta (LA HAINE RACE), Mike Williams (EYEHATEGOD), Harley Flanagan (CRO-MAGS), CROWBAR, Roy Mayorga (STONE SOUR), Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NÉGATIF), Phil Rind (SACRED REICH) et Terry Butler (OBITUARY) font partie des rockers qui ont réagi à la mort de CORROSION DE CONFORMITÉ le batteur Reed Mullin.

RoseauLes camarades du groupe ont confirmé son décès dans un article sur les réseaux sociaux lundi soir (27 janvier). Ils ont écrit: “RoseauC’est avec le cœur lourd que nous disons au revoir à un ami, un frère et un pionnier. Amour et condoléances à la famille, aux amis et aux fans qui vous manqueront et merci pour la musique “

Mullin, qui a cofondé CORROSION DE CONFORMITÉ en 1982 en tant que punk hardcore aux côtés du bassiste Mike Dean et guitariste Woody Weatherman, avait manqué un certain nombre de spectacles au cours des quatre dernières années en raison de divers problèmes de santé, y compris une crise liée à l’alcool qu’il avait subie en juin 2016.

Mullin a également participé à un certain nombre de projets parallèles, L’HOMME SE DÉTRUIRA, PAS D’ÉTIQUETTES et MARRON. Il était membre du supergroupe TEENAGE TIME KILLERS, avec des contributions de FOO FIGHTERS” Dave Grohl, NŒUD COULANTc’est Corey Taylor et AGNEAU DE DIEUc’est Randy Blythe, entre autres.

CORROSION DE CONFORMITÉdernier album de 2018 “Pas de croix pas de couronne”, a marqué la première sortie studio du groupe avec chanteur / guitariste Pepper Keenan en plus d’une décennie.



Briser le cœur. Mes condoléances. ❤️ ?? https://t.co/7biIJuDWJ7

– Jamey Jasta (@jameyjasta) 28 janvier 2020

Repose en paix Reed. Batteur de musique underground légendaire de la scène hardcore américaine des années 80. Lorsque son groupe @coccabal est passé au Metal / Rock (puis au punk!), Il l’écrasait toujours derrière la batterie. L’un des mecs les plus sympathiques aussi. Cela craint: / #reedmullin #coc #rip https://t.co/16DKg8B0n9

– ??????? ????? (@Michael_Amott) 28 janvier 2020

Cheers Reed = /

– Devin Townsend (@dvntownsend) 28 janvier 2020

Je ne sais pas quoi dire …



Il était mon ami et il me manquera. Celui-ci fait mal …



☮️?



coccabal @ Nowhere https://t.co/MGhJ5Ff5JG

– Mike IX Williams (@MikeIXWilliams) 28 janvier 2020

DÉCHIRURE. à Reed Mullin, un vieil ami… pic.twitter.com/TWTmumg1Je

– Faith No More (@FaithNoMore) 28 janvier 2020

J’AI JUSTE TROUVÉ WILLIAM REED MULLIN DE LA CORROSION DE CONFORMITÉ S’EST ÉLOIGNÉE. J’AI JOUÉ AVEC LUI IL Y A QUELQUES ANS EN EUROPE. TOUJOURS PRIS COC QUAND ILS ONT JOUÉ NYC.DUDE ÉTAIT UN GRAND TAMBOUR UNORTHODOX ET UN BON GARÇON. UNE VÉRITABLE LÉGENDE PUNK HARDCORE. REPOSE EN PAIX!!!

– DANNY DIABLO (@DannyDiablo) 28 janvier 2020

DÉCHIRURE. Reed Mullin de Corrosion Of Conformity !!!!!!! Nous avons dû faire quelques tournées pour eux et il était toujours super cool pour nous !!!!! Cette tournée de 1997 que nous avons faite avec eux, ils étaient tellement lourds en live !!! Même de retour dans… https://t.co/rFopqDkteX

– Fu Manchu (@fumanchuband) 28 janvier 2020

Reed Mullin



Repose en paix mon frère



Tellement triste ….. #corrosionofconformity #reedmullin #rip https://t.co/jPC8gBjlYz

– HarleyFlanagan (@HarleyFFlanagan) 28 janvier 2020

RIP @reedmullin !! Vous nous manquerez beaucoup !!! Si triste!! Voler sur!! @coccabal @jennygreenrules #corrosionofconformity

Publié par Crowbar le lundi 27 janvier 2020

Zut! Tellement triste d’entendre parler de mon copain Reed Mullin. Repose en paix mon ami. Vas-y meuf!

Publié par Mike Patton le lundi 27 janvier 2020

Quel batteur incroyable. Il était définitivement une influence et a eu un impact énorme sur moi-même et tant d’autres. Je me souviens…

Publié par Roy Mayorga le lundi 27 janvier 2020

Celui-ci fait mal. DÉCHIRURE. Reed … Nous nous connaissions depuis longtemps. J’ai toujours adoré vous regarder jouer. Et toujours un …

Publié par Johnny Kelly le lundi 27 janvier 2020

WTF !!!!



Repose en paix Reed Mullin!

Publié par Terry Butler le lundi 27 janvier 2020

Reed était facile à aimer. Tout le monde l’aimait. C’était un grand humain, un grand batteur et un grand ami. Il avait un moyen de …

Publié par Phil Rind le lundi 27 janvier 2020

