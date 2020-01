Les Rockers réagissent à la mort de la légende du basket-ball Kobe Bryant

Paul Stanley (BAISER), David Coverdale (SERPENT BLANC), Dino Cazares (USINE DE LA PEUR), Phil Labonte (TOUT CE QUI RESTE) et Chris Kael (FIVE FINGER DEATH PUNCH) font partie des rockers qui ont réagi à la mort de la star du basket Kobe Bryant. le NBA La légende et sa fille figuraient parmi les cinq personnes tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, dimanche, a-t-on appris. Bryant avait 41 ans.

Bryant et sa fille de 13 ans Gianna Bryant étaient en route pour un match de basket-ball de voyage avec quand l’hélicoptère s’est écrasé. Selon le département du shérif du comté de Los Angeles, il n’y avait aucun survivant de l’accident. L’incident s’est produit avant 10 heures du matin et l’incendie a empêché les pompiers et le personnel d’urgence de monter dans l’avion, selon le Los Angeles Times. Une enquête est en cours.

Bryant joué pour les Lakers de Los Angeles depuis 20 ans et est considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Il a remporté cinq NBA championnats, était un All-Star de 18 fois, était le NBAjoueur le plus utile de la saison 2007-2008 et quatrième au classement NBAest la liste de pointage de tous les temps. Il a pris sa retraite après la saison 2015-16, après avoir passé toute sa carrière avec le Lakers. La franchise a retiré ses numéros de maillot n ° 8 et n ° 24 en décembre 2017.



HOU LA LA! Kobe. Un tel choc. Mes condoléances à sa femme et à ses enfants. Très très triste. #KobeBryant pic.twitter.com/4UM6Vap8Dc

– Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 26 janvier 2020

DÉCHIRURE. Légende . Il était mon héros, j’ai admiré cet homme. pic.twitter.com/EiILNbtdHn

– Dino Cazares (@DinoCazares) 26 janvier 2020

Tellement triste d’entendre. Condoléances à sa famille. https://t.co/1eXLFm9bG4

– Phil. (@philthatremains) 26 janvier 2020

Avoir une mauvaise journée? @kobebryant se fera un plaisir de vous échanger. Tais-toi et apprécie la vie que tu as. La vie est courte. Ne le prenez pas pour acquis. #Gratitude #Perspective #RIPKobe

– Chris Kael (@ 5FDPChrisKael) 26 janvier 2020

Je viens de recevoir les mauvaises nouvelles de Kobe ….. Man !!!!! Je suis sans voix.

– ICE T (@FINALLEVEL) 26 janvier 2020

Bon Dieu. Je n’ai rien. https://t.co/aqE70FEfrd

– Doc Coyle (@DocCoyle) 26 janvier 2020

En état de choc. Merci pour tout ce que vous avez apporté à Kobe. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/zMOzhBwJFq

– Papa Roach (@paparoach) 26 janvier 2020

Oh non !! https: //t.co/DXXmAWcHLT

– David Coverdale (@davidcoverdale) 26 janvier 2020

attention je prêterai attention à cet individu, une légende absolue! @kobebryant #ripkb

– Jeff Scott Soto (@jeffscottsoto) 26 janvier 2020

Pas de mots rt maintenant ….. @ kobebryant @lakers



??? pic.twitter.com/V0TielkfZ2

– Sean McNabb (@SeanMcNabbLA) 26 janvier 2020

“Kobe Bryant et ses 4 filles étaient à bord.”



10 minutes plus tard:



“Les rapports sont confirmés que la femme et les filles de Kobe n’étaient PAS à bord.”

Rapports paresseux et spéculatifs. Honte à ABC et aux autres points de vente qui ont sauté le pistolet sur celui-ci pour l’appât clic. Malade

– Nita Strauss (@hurricanenita) 26 janvier 2020

DÉCHIRURE. Kobe Bryant. Quelle perte pour le monde du sport. Hou la la! Juste wow!!!

– Rikki Rockett (@RikkiRockett) 26 janvier 2020

DÉCHIRURE. Kobe Bryant !!!!! L’un des grands du basket-ball … C’est affreux !!! Va juste montrer à quel point la vie est courte et fragile !!! Repose en paix mon frère!!!! pic.twitter.com/yCInmVEhad

– John Corabi (@ Crablegs59) 26 janvier 2020

OMG si triste, Kobe Bryant – un si grand joueur. ??

– Geoffrey Downes (@asiageoff) 26 janvier 2020

Incroyable? #KobeBryant #basketball #philanthropist #LA #LosAngeles? pic.twitter.com/ixqjGnfEQT

-? OTEP SHAMAYA? (@otepofficial) 26 janvier 2020

Totalement sous le choc de Kobe Bryant. ?

– Tony Franklin (@FretlessMonster) 26 janvier 2020

Quel choc et tragédie! Inconcevable. DÉCHIRURE. Maître Kobe Bryant https://t.co/xU68YZzWnY

– Richie Kotzen (@Richie_Kotzen) 26 janvier 2020

#ripkobe ??? https://t.co/PszeWA1yhy

– Paul Shortino (@PaulShortino) 26 janvier 2020

OMG!!! KOBE !!!!! Oh mon Dieu … NON !!!!!! Mt

– BulletBoys (@TheBulletBoys) 26 janvier 2020

🙁 pic.twitter.com/nf7YIlHR2i

– Tracii Luk Guns ⨁ (@TraciiGuns) 26 janvier 2020

LES NOUVELLES DEVIENNENT ENCORE PLUS CŒUR? RUPTURE.



La fille de 13 ans de Bryant était également à bord, a appris Local 10 News.

Publié par Frankie Banali le dimanche 26 janvier 2020

Extrêmement difficile de traiter le décès de Kobe. Il n’était pas seulement un athlète célèbre, mais quelqu’un qui était omniprésent dans la culture pop depuis plus de 20 ans. Pour beaucoup d’entre nous, il est insondable de penser qu’une figure aussi centrale de notre enfance est passée. DÉCHIRURE. L’amour à sa famille et à ses amis

– Andy Biersack (@andyblack) 26 janvier 2020

Merde … https://t.co/dm4MDLiwTQ

– Reich sacré (@SacredReich) 26 janvier 2020

Ce sont des nouvelles horribles! RIP @kobebryant #shocked https://t.co/wFOD8pngms

– ΛSHBΛ (@DjASHBA) 26 janvier 2020



